Mutfakta Kız Kankanızla Niye Böyle Oldu Kritiği Yaparken Dinleyebileceğiniz 12 Şarkı
Mutfakta Kız Kankanızla Niye Böyle Oldu Kritiği Yaparken Dinleyebileceğiniz 12 Şarkı
Mutfak sohbetleri bir psikolog seansından daha değerli değil midir?
Hazırsan bu seansta dinleyebileceğin şarkıları söylüyoruz!
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1. Yakar Geçerim
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2. Ben Buraya Çıplak Geldim
3. Sarmaşık
4. Cevapsız Çınlama
5. Okyanus
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6. Bana da Söyle
7. Vazgeçtim
8. Aşkın Olayım
9. Sıfır Tolerans
10. Uykumun Boynunu Bükme
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11. Elbette
12. Tuzlu Su
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