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Mutfakta Kız Kankanızla Niye Böyle Oldu Kritiği Yaparken Dinleyebileceğiniz 12 Şarkı

etiket Mutfakta Kız Kankanızla Niye Böyle Oldu Kritiği Yaparken Dinleyebileceğiniz 12 Şarkı

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
09.12.2024 - 12:46

Mutfak sohbetleri bir psikolog seansından daha değerli değil midir?

Hazırsan bu seansta dinleyebileceğin şarkıları söylüyoruz!

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1. Yakar Geçerim

2. Ben Buraya Çıplak Geldim

3. Sarmaşık

4. Cevapsız Çınlama

5. Okyanus

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6. Bana da Söyle

7. Vazgeçtim

8. Aşkın Olayım

9. Sıfır Tolerans

10. Uykumun Boynunu Bükme

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11. Elbette

12. Tuzlu Su

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Ecivicivokke
Ecivicivokke
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