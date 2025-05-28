Mutfakta İşini Kolaylaştıracak ve Hayatını Kurtaracak 10 Küçük İpucu

Sarımsak, gerçekten yemeklere inanılmaz lezzet katıyor. Ama soyması o kadar uğraş gerektiriyor ki, hevesim kaçıyor diye düşünmeyin. Birkaç diş sarımsağı bir kavanozun içine atın, kapağını kapayın ve iyice çalkalayın. Bu kadar basit bir yöntem ile ayrıca elinizdeki sarımsak kokusunu gidermek için defalarca sabunlamak zorunda da kalmayacaksınız.