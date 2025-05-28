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Mutfakta İşini Kolaylaştıracak ve Hayatını Kurtaracak 10 Küçük İpucu

etiket Mutfakta İşini Kolaylaştıracak ve Hayatını Kurtaracak 10 Küçük İpucu

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
28.05.2025 - 19:01

Mutfakta geçirdiğimiz vakit, sadece yemek yapmaktan ibaret değil. Orada adeta kendimizi buluyoruz. Fakat bazıları için durum aynı şekilde olmayabiliyor... Küçük aksilikler bazen tat kaçırıcı olabiliyor. Ufak tüyolarla mutfağınızda vakit geçirmek çok daha zevkli olacak..

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1. Soğan doğrarken ağlama devrini kapatıyoruz!

Soğan doğrarken insan resmen duygusal bir savaş veriyor. Kan, ter, gözyaşı derken bir anda mutfakta iş yapmak çok zor bir hale geliyor. Aslında küçük bir ipucu ile soğan doğrarken ağlamayı tarihe gömebilirsiniz. Soğanı doğramadan önce 10-15 dakika buzdolabında bekletin. Soğuk soğan daha az gaz saldığı için artık soğan doğrarken gözyaşlarınız akmayacak...

2. Sarımsak soymaya hiç vakti olmayanlar için harika bir çözüm!

Sarımsak, gerçekten yemeklere inanılmaz lezzet katıyor. Ama soyması o kadar uğraş gerektiriyor ki, hevesim kaçıyor diye düşünmeyin. Birkaç diş sarımsağı bir kavanozun içine atın, kapağını kapayın ve iyice çalkalayın. Bu kadar basit bir yöntem ile ayrıca elinizdeki sarımsak kokusunu gidermek için defalarca sabunlamak zorunda da kalmayacaksınız.

3. Yemeklerin başında beklemenize gerek yok...

Yemeğin altını fark etmeden biraz fazla açarsınız ve sonuç taşan yemek olur... Üstelik ocağa taşan yemek sonucu ortaya çıkan temizlik angaryası da sinir sisteminizle oynayabilir. Ama ocağın başından ayrılmak zorunda kaldığınızda bile içinizi rahat ettirecek bir yöntem var: Tencerenin üstüne tahta bir kaşık yerleştirmek! Köpükler yukarı çıksa bile artık yemekler taşmayacak.

4. Saatlerce yemek yapmakla uğraşmamak için tek bir çözüm var! 👇

4. Saatlerce yemek yapmakla uğraşmamak için tek bir çözüm var! 👇

Yemek yapmak gerçekten zahmetli bir iş, kabul edelim. Ama Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde 2 haznede ayrı ayrı yemek pişirebilirsiniz. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın 2 haznedeki pişirme sürelerini otomatik olarak senkronize eden özelliği sayesinde yemeklerinizi yakmadan, tam kıvamında yiyebilirsiniz.

5. Taze yeşillikler solup gitmesin...

Marketten bir hevesle aldığınız taze yeşillikleri buzdolabına kaldırdıktan 1 gün sonra bozulduğunu görünce yaşanan hayal kırıklığı artık daha fazla yaşamayın diye size kolay bir çözüm söyleyelim. Bu yeşillikleri ince ince doğrayıp zeytinyağı ile birlikte buz kalıplarına koyup, dondurun. Sonra ne için lazım olursa hemen bir küp içine atın.

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6. Bayat ekmekleri israf etmeyin.

Evin bir köşesinde günlerce yenmeyen ve artık bayatladığı için yenemeyecek kadar sert olan ekmekleri atmak üzereyseniz hemen bu fikirden vazgeçin çünkü harika bir fikrimiz var. Ekmekleri küp küp doğrayıp biraz zeytinyağı ve baharatla harmanlayın sonra fırında çıtır çıtır kızartın. İşte yemeklerin yanında size eşlik edecek lezzetli ekmekler.

7. “Bu muzlar hiç olgunlaşmıyor” diyorsan…

Acil olgunlaşmış muza ihtiyacın var ve elindeki tüm muzlar hala yeşil bir kıvamdaysa çok kısa bir sürede muzları olgunlaştıracak bir ipucumuz var. Muzları fırına atın ve 150 derecede 10-15 dakika kadar tutun. Kabukları kararsa da içi yumuşacık ve tatlı bir kıvama gelir.

8. Limonun suyu sandığınızdan daha fazla!

Limon sıkarken sadece 2 damla suyu çıkması sizi şaşırtmasın! İçinde aslında sandığınızdan çok daha fazlası var.  Limonu kesmeden önce avuç içinizde iyice yuvarlayın ya da 10 saniye mikrodalgaya atın. İçindeki hücreler yumuşar ve tüm suyunu kolayca verir!

9. Pilavınızla tadan herkesi büyüleyeceksiniz!

Pilavınız bir türlü istediğiniz gibi olmuyor ve tane tane pilav yapmanın tadına varamıyor musunuz? Size hayat kurtaran bir bilgi verelim. Yapmanız gereken tek şey pirinci ılık suda 15-20 dakika bekletip, birkaç kez yıkamak. Sonuç: Lokanta usulü, tane tane pirinç pilavı. Şimdiden afiyet olsun.

10. Yumurtanın tazeliğini bu yöntemle test edin!

Dolapta günlerdir duran yumurtanın taze olup olmadığı hakkında en ufak bir bilgin yoksa hemen bir bardak suya bırakın. Eğer dibe çöküyorsa taze, yan yatıyorsa birkaç günlük, yukarı çıkıyorsa çöpe gitmesi gerekiyor olabilir. Ambalaj tarihlerinden daha net bilgi!

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pondsjournal
pondsjournal
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