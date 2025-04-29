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Mutfakta Fark Yaratmanızı Sağlayacak Airfryer'la Yapılan 9 Özel Sos Tarifi

etiket Mutfakta Fark Yaratmanızı Sağlayacak Airfryer'la Yapılan 9 Özel Sos Tarifi

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
29.04.2025 - 19:01

Kızartmalar, sebzeler ve tatlılar derken... Philips Çift Hazneli Airfryer ile birçok tarifi yapabiliyoruz. Yepyeni bir keşif ile geldik: Enfes soslar! Birkaç malzeme ve azıcık yağ ile kısa sürede soslarınız hazır olabilir. Yemeklerinize sadece lezzet değil, aynı zamanda karakter de katmış olacaksınız!

İster makarnaya dökün ister pizzaya ya da sandviçe sürün isterseniz çıtır atıştırmalıklarınızı bandırın! Bu özel soslar ile kendinizden geçeceksiniz. Gelin, birlikte hemen tariflerine bakalım!

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1. Közlenmiş Domatesli Makarna Sosu

1. Közlenmiş Domatesli Makarna Sosu

Philips Çift Hazneli Airfryer kullanarak domateslerini kısa sürede közleyebilirsiniz. Tam istediğiniz gibi olan domateslerle mükemmel bir sos elde edebilirsiniz!

Malzemeler:

  • 3 büyük domates

  • 2 diş sarımsak

  • 1 küçük soğan

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber, kekik

Yapılışı:

1.Domates, sarımsak ve soğanı Philips Çift Hazneli Airfryer'da 200°C’de 15 dakika közle.

2.Közlenmiş malzemeleri blender’a al, zeytinyağı ve baharatlarla çek.

Makarnanız ile karıştırarak yiyebilirsiniz. Afiyet olsun!

2. Karamelize Soğanlı Hardal Sos

2. Karamelize Soğanlı Hardal Sos

Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde lezzetli soslarınızı hazırlarken etrafa aşırı koku yayılmaz. Böylece evim nasıl kokar düşüncesi olmadan yemeklerinizi rahatça yaparsınız!

Malzemeler:

  • 2 adet kırmızı soğan

  • 1 yemek kaşığı balzamik sirke

  • 1 tatlı kaşığı dijon hardalı

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1.Soğan dilimlerini Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180°C’de 12 dakika pişir.

2.Karamelize olan soğanları diğer malzemelerle karıştırarak sosu hazırla.

3. Köz Biberli Yoğurt Sosu

3. Köz Biberli Yoğurt Sosu

Bu tarz soğuk sos ve mezeler Philips Çift Hazneli Airfryer kullanılarak yapılan patates ve cipsler ile çok yakışır.

Malzemeler:

  • 2 kırmızı kapya biber

  • 1 su bardağı süzme yoğurt

  • 1 diş sarımsak

  • Tuz

Yapılışı:

1.Kırmızı biberleri Philips Çift Hazneli Airfryer'da 200°C’de 12 dakika közle.

2.Biberleri soyup doğra, yoğurt ve sarımsakla karıştır.

4. Közlenmiş Sarımsaklı Aioli

4. Közlenmiş Sarımsaklı Aioli

Et ürünlerinin yanına çok yakışacak o sos!

Malzemeler:

  • 1 baş sarımsak

  • 1 yumurta sarısı

  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

  • Yarım su bardağı zeytinyağı

  • Tuz

Yapılışı:

1.Sarımsakları kabuğuyla Philips Çift Hazneli Airfryer'da 200°C’de 10 dakika pişir.

2.Közlenmiş sarımsağı ezip yumurta sarısı ve limon suyuyla çırp, yavaşça zeytinyağı ekleyerek kıvam ver.

5. Kavrulmuş Acı Biber Sosu

5. Kavrulmuş Acı Biber Sosu

Taco sevenler buraya! Tam size göre bir sos ile geldik.

Malzemeler:

  • 2 acı biber

  • 1 kırmızı biber

  • 1 yemek kaşığı elma sirkesi

  • 1 tatlı kaşığı şeker

  • Bir tutam tuz

Yapılışı:

1.Çarliston ve acı biberleri Philips Çift Hazneli Airfryer'da 180°C’de 8-10 dakika pişir.

2.Biberleri doğrayıp sirke, şeker ve tuzla blenderdan geçir.

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6. Kavrulmuş Domatesli Salsa Sos

6. Kavrulmuş Domatesli Salsa Sos

Afiyet olsun!

Malzemeler:

  • 2 domates

  • 1 yeşil biber

  • 1 küçük soğan

  • 1 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı lime suyu

  • Tuz

Yapılışı:

1.Domates, biber, soğan ve sarımsağı Philips Çift Hazneli Airfryer'da 200°C’de 12 dakika pişir.

2.Kavrulan malzemeleri blenderdan geçir.

7. Kavrulmuş Domates ve Fesleğenli Pesto

7. Kavrulmuş Domates ve Fesleğenli Pesto

Sandviçlerde ya da makarnalarda kullanabileceğiniz aşırı lezzetli bir sos!

Malzemeler:

  • 1 su bardağı çeri domates

  • 1 avuç taze fesleğen

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan

  • 1 diş sarımsak

Yapılışı:

1.Çeri domatesleri Philips Çift Hazneli Airfryer'da 200°C’de 10 dakika pişir.

2.Tüm malzemeleri blenderdan geçir.

8. Kavrulmuş Havuçlu Tahinli Sos

8. Kavrulmuş Havuçlu Tahinli Sos

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın akıllı ekranıyla kolayca derecenizi ve dakikanızı ayarlayın. Sonra size seslenene kadar keyfinize bakın!

Malzemeler:

  • 2 orta boy havuç

  • 2 yemek kaşığı tahin

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • Tuz, su

Yapılışı:

1.Havuçları Philips Çift Hazneli Airfryer'da 200°C’de 12 dakika pişir.

2.Pişmiş havuçları diğer malzemelerle karıştırıp blenderdan geçir.

9. Kavrulmuş Soğanlı Barbekü Sos

9. Kavrulmuş Soğanlı Barbekü Sos

Dışarıdan fastfood yemek yerine evde sağlıklı tarifler arayanlar için mükemmel bir tarif!

Malzemeler:

  • 1 büyük soğan

  • 2 diş sarımsak

  • 2 yemek kaşığı domates salçası

  • 1 tatlı kaşığı pekmez

  • 1 tatlı kaşığı elma sirkesi

  • Karabiber, tuz, istenirse acı sos

Yapılışı:

1.Soğan ve sarımsağı Philips Çift Hazneli Airfryer'da 180°C’de 10 dakika pişir.

2.Pişmiş malzemeleri diğerleriyle karıştır, gerekirse biraz su ekle.

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asklepiospallas
asklepiospallas
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