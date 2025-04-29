Mutfakta Fark Yaratmanızı Sağlayacak Airfryer'la Yapılan 9 Özel Sos Tarifi
Kızartmalar, sebzeler ve tatlılar derken... Philips Çift Hazneli Airfryer ile birçok tarifi yapabiliyoruz. Yepyeni bir keşif ile geldik: Enfes soslar! Birkaç malzeme ve azıcık yağ ile kısa sürede soslarınız hazır olabilir. Yemeklerinize sadece lezzet değil, aynı zamanda karakter de katmış olacaksınız!
İster makarnaya dökün ister pizzaya ya da sandviçe sürün isterseniz çıtır atıştırmalıklarınızı bandırın! Bu özel soslar ile kendinizden geçeceksiniz. Gelin, birlikte hemen tariflerine bakalım!
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1. Közlenmiş Domatesli Makarna Sosu
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2. Karamelize Soğanlı Hardal Sos
3. Köz Biberli Yoğurt Sosu
4. Közlenmiş Sarımsaklı Aioli
5. Kavrulmuş Acı Biber Sosu
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6. Kavrulmuş Domatesli Salsa Sos
7. Kavrulmuş Domates ve Fesleğenli Pesto
8. Kavrulmuş Havuçlu Tahinli Sos
9. Kavrulmuş Soğanlı Barbekü Sos
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