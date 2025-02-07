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Mutfağınızı Şeflere Taş Çıkartacak Bir Hale Getirin: Evde Yapabileceğiniz Basit ve Sağlıklı Yemek Tarifleri

etiket Mutfağınızı Şeflere Taş Çıkartacak Bir Hale Getirin: Evde Yapabileceğiniz Basit ve Sağlıklı Yemek Tarifleri

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
07.02.2025 - 19:01

Mutfakta harikalar yaratmak için şef olmanıza gerek yok! Evde kolayca hazırlayabileceğiniz sağlıklı ve lezzetli tariflerle hem kendinizi hem de sevdiklerinizi şaşırtabilirsiniz. İster hızlı bir öğle yemeği, ister akşam yemeği için sofistike bir dokunuş, bu tarifler mutfağınızı bir şefin atölyesine dönüştürecek. Üstelik hepsi sağlıklı, pratik ve günlük malzemelerle yapılabilir. Şimdi önlüğünüzü giyin ve mutfağınızda bir devrim yaratmaya hazırlanın!

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1. Sağlıklı Tavuklu Sezar Salatası ve Peynirli Mısır Pankekleri

1. Sağlıklı Tavuklu Sezar Salatası ve Peynirli Mısır Pankekleri

Sağlıklı bir öğünü şef restoranı kalitesinde hazırlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde, bir yanda doyurucu bir Tavuklu Sezar Salatası hazırlarken, diğer yanda nefis Peynirli Mısır Pankeklerini pişirebilirsiniz.

Tavuklu Sezar Salatası

Malzemeler:

  • 2 adet derisiz tavuk göğsü

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 2 dilim tam buğday ekmeği (küp doğranmış)

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

  • Tavuk göğüslerini tuz ve karabiberle tatlandırın. Üzerine zeytinyağı ve ezilmiş sarımsağı sürün. 

  • Tam buğday ekmeği küplerini zeytinyağı ile karıştırarak çıtır hale gelmesi için hazırlayın.

  • Tavukları ve ekmek küplerini Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine yerleştirin. Tavukları 190°C’de 15-18 dakika pişirin.

  • Pişen tavukları dilimleyerek hazırlayın.

Peynirli Mısır Pankekleri

Malzemeler:

  • 1 su bardağı mısır unu

  • 1/2 su bardağı tam buğday unu

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1/2 çay kaşığı karbonat

  • 1/2 çay kaşığı tuz

  • 1 su bardağı süt

  • 1 büyük yumurta

  • 1 su bardağı taze veya konserve mısır taneleri

  • 1/2 su bardağı rendelenmiş az yağlı cheddar peyniri

  • 2 dal taze soğan (ince doğranmış)

Yapılışı:

  • Un, kabartma tozu, karbonat ve tuzu bir kasede karıştırın. Ayrı bir kasede süt ve yumurtayı çırpın. 

  • Karışıma mısır taneleri, rendelenmiş peynir ve taze soğan ekleyerek pankek hamurunu hazırlayın.

  • Hazırlanan pankek hamurundan küçük porsiyonlar alın ve Philips çift Hazneli Airfryer’ın küçük haznesine yerleştirin. 180°C’de 8-10 dakika pişirin. Üstü altın rengi olduğunda pankekler servise hazır.

2. Patates, Biber ve Brokoli Frittata

2. Patates, Biber ve Brokoli Frittata

Güne enerjik bir başlangıç yapmak için harika bir tarif! Taptaze sebzeler ve doyurucu lezzetiyle bu frittata, kahvaltı sofralarınızı şenlendirecek.

Malzemeler:

  • 600 g patates 

  • 1 demet taze soğan

  • 1 adet brokoli (yaklaşık 375 g)

  • 1 adet kırmızı biber

  • 1 tatlı kaşığı füme kırmızı toz biber

  • 8 adet büyük boy serbest  tavuk yumurtası

  • 40 g Cheddar peyniri

  • 80 g tere, ıspanak ve roka karışımı

  • Zeytinyağı

  • Deniz tuzu ve taze çekilmiş karabiber

Yapılışı:

  • Patatesleri iyice yıkayıp 1 cm'lik küpler halinde doğrayın.

  • Taze soğanları temizleyip ince dilimleyin.

  • Brokolinin sert sap kısmını kesin, kalan sapı ince doğrayın ve çiçeklerini küçük parçalara ayırın.

  • Kırmızı biberin çekirdeklerini çıkarıp ince dilimler halinde kesin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine uygun bir kaba 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin. Patates, taze soğan, brokoli sapları ve kırmızı biberi hazneye koyun.

  • Üzerine füme kırmızı toz biber, tuz ve karabiber serpin.

  • 180°C'de 15 dakika pişirin, ara sıra karıştırarak sebzelerin eşit pişmesini sağlayın.

  • Son 5 dakikada brokoli çiçeklerini ekleyin.

  • Bir kasede yumurtaları çırpın.

  • 30 g rendelenmiş Cheddar peyniri ekleyin ve tuz, karabiber ile tatlandırın.

  • Pişen sebzelerin üzerine yumurta karışımını dökün ve hafifçe karıştırarak her yere dağılmasını sağlayın.

  • Üzerine kalan 10 g rendelenmiş Cheddar peynirini serpin.

  • 180°C'de 10 dakika daha pişirin.

Kahvaltıda sebze, enerji, lezzet ve sağlık... Hepsi bir arada!

3. Süper Sebzeli Burger

3. Süper Sebzeli Burger

Et yemeden de harika bir burger yapılır! Hem sağlıklı hem de inanılmaz lezzetli.

Malzemeler:

Burger Köftesi İçin:

  • 1 adet tatlı patates (yaklaşık 200g)

  • 1 adet kırmızı biber

  • 1 küçük demet taze kişniş (isteğe bağlı)

  • 1 çay kaşığı tatlı toz kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 kutu (400g) nohut, süzülmüş

  • 3 yemek kaşığı un (isteğe bağlı)

  • 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

Servis İçin:

  • 2 adet tam buğday burger ekmeği

  • Marul yaprakları

  • Domates dilimleri

  • Yoğurt veya ketçap (isteğe bağlı)

Yapılışı:

  • Tatlı patatesi soyun ve küçük küpler halinde doğrayın.

  • Kırmızı biberin çekirdeklerini çıkarın ve ince dilimler halinde kesi

  • Tatlı patates ve kırmızı biberi bir mutfak robotuna alın.

  • Üzerine taze kişniş yaprakları (kullanıyorsanız), tatlı toz kırmızı biber ve kimyonu ekleyin.

  • Nohutları da ekleyerek tüm malzemeleri pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekin.

  • Karışım çok yapışkan ise, unu ekleyerek kıvamını ayarlayın.

  • Hazırladığınız karışımdan eşit büyüklükte parçalar alarak burger köftesi şekli verin.

  • Köfteleri buzdolabında 30 dakika dinlendirerek sertleşmelerini sağlayın.

  • Köfteleri Philips Çift Hazneli  Airfryer'ın büyük haznesine yerleştirin.

  • Üzerlerine hafifçe ayçiçek yağı sürün.

  • 180°C'de 15-18 dakika pişirin. Pişirme süresinin ortasında köfteleri çevirerek her iki tarafın da eşit pişmesini sağlayın.

  • Bu sırada, küçük haznede burger ekmeklerini 2-3 dakika ısıtarak hafifçe kızartabilirsiniz.

Afiyet olsun!

4. Sebzeli Tavuk ve Baharatlı Patates

4. Sebzeli Tavuk ve Baharatlı Patates

Renkli sebzeler, baharatlarla zenginleşmiş tavuk ve çıtır patatesin bir araya geldiği bu tarif, tam bir akşam yemeği klasiği olacak!

Sebzeli Tavuk

Malzemeler:

  • 2 adet orta boy patates (ince dilimlenmiş veya küp şeklinde doğranmış)

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1/2 çay kaşığı tatlı toz biber

  • 1/2 çay kaşığı sarımsak tozu

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

  • Patatesleri bir kaseye alın, zeytinyağı ve baharatlarla iyice karıştırın. Küçük hazneye yerleştirin. 

  • 180°C’de 12-15 dakika pişirin. Patatesler altın rengi alana kadar pişirildiğinde dışı çıtır, içi yumuşak olacak.

5. Glutensiz Krep

5. Glutensiz Krep

 Bu tarif, hem pratik hem de sağlıklı bir kahvaltı seçeneği sunar.

Malzemeler:

Krep Hamuru İçin:

  • 1 su bardağı glutensiz un karışımı

  • 1 su bardağı süt

  • 1 adet büyük boy yumurta

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • Bir tutam tuz

Servis İçin (İsteğe Bağlı):

  • Taze meyveler (örneğin, muz, çilek, yaban mersini)

  • Bal veya akçaağaç şurubu

  • Yoğurt veya labne peyniri

Yapılışı:

  • Bir karıştırma kabında glutensiz un, süt, yumurta, kabartma tozu ve tuzu pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.

  • Hamuru 10 dakika dinlendirerek kabartma tozunun etkisini göstermesini sağlayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ınızın her iki haznesini de kullanarak aynı anda daha fazla krep pişirebilirsiniz.

  • Her iki haznenin tabanına yağlı pişirme kağıdı serin veya hafifçe yağlayın.

  • Hazırladığınız krep hamurundan bir kepçe alarak haznelerin tabanına dökün ve hafifçe yayın.

  • Airfryer'ı 160°C'ye ayarlayın ve krepleri yaklaşık 8-10 dakika pişirin.

  • Kreplerin üzeri göz göz olup altın rengini aldığında pişmiş demek.

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6. Ispanaklı Limonlu Börek

6. Ispanaklı Limonlu Börek

Hafif, çıtır ve lezzet dolu bir börek tarifiyle karşınızdayız! Ispanak ve limonun ferahlatıcı uyumuyla kahvaltıdan akşam yemeğine her öğüne yakışır.

Malzemeler:

  • 400 g taze ıspanak

  • 1 adet limon (kabuk rendesi ve suyu)

  • 2 adet büyük boy yumurta

  • 1 çay kaşığı rendelenmiş ceviz

  • Tuz ve taze çekilmiş karabiber

  • 6 yaprak yufkas

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Susam veya çörek otu (isteğe bağlı)

Yapılışı:

  • Ispanakları yıkayıp kurulayın ve iri doğrayın.

  • Bir karıştırma kabında ıspanakları, limon kabuğu rendesi ve suyunu, çırpılmış yumurtaları ve rendelenmiş cevizini birleştirin.

  • Tuz ve karabiber ekleyerek karışımı homojen hale getirin.

  • Yufkalarını temiz bir yüzeye serin ve her bir yaprağı zeytinyağı ile hafifçe fırçalayın.

  • Yağlanmış yufkaları üst üste dizerek bir yığın oluşturun.

  • Hazırladığınız iç harcı yufkaların ortasına yerleştirin ve kenarlarını kapatarak bir paket yapın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın 6 litrelik büyük haznesini kullanarak böreğinizi rahatça pişirebilirsiniz. Bu cihaz, Rapid Air Teknolojisi sayesinde yiyeceklerinizi dışı çıtır, içi yumuşak olacak şekilde pişirir.

  • Airfryer'ı 180°C'ye ayarlayın ve böreği hazneye yerleştirin.

  • Yaklaşık 25-30 dakika pişirin; bu süre zarfında böreğin üzeri altın rengini alacaktır.

Afiyet olsun!

7. Protein Pancake ve Sebzeli Omlet

7. Protein Pancake ve Sebzeli Omlet

Bu tarifler, güne enerjik başlamanızı sağlayacak yüksek proteinli bir seçenek

Malzemeler:

  • 1 olgun muz

  • 2 büyük boy yumurta

  • 1 çay bardağı yulaf ezmesi

  • 1/2 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1/2 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

  • Bir tutam tuz

  • Biraz zeytinyağı

Yapılışı:

  • Muzu bir kasede ezin.

  • Yumurta, yulaf ezmesi, kabartma tozu, tarçın ve tuzu ekleyerek pürüzsüz bir karışım elde edene kadar karıştırın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine uygun bir pişirme kabını hafifçe yağlayın.

  • Karışımdan küçük porsiyonlar alarak pişirme kabına dökün.

  • Airfryer'ı 180°C'ye ayarlayın ve pankekleri yaklaşık 8-10 dakika pişirin. 

  • Pankekleri taze meyveler, yoğurt veya bal ile servis edebilirsiniz.

Sebzeli Omlet

Malzemeler:

  • 2 büyük boy yumurta

  • 1 küçük domates, doğranmış

  • 1/4 kırmızı biber, ince doğranmış

  • 1/4 yeşil biber, ince doğranmış

  • 1 küçük soğan, ince doğranmış

  • Bir avuç ıspanak yaprağı, doğranmış

  • Tuz ve karabiber

  • Biraz zeytinyağı

Yapılışı:

  • Yumurtaları bir kasede tuz ve karabiber ile çırpın.

  • Doğranmış sebzeleri ekleyerek karıştırın.

  • Philips Airfryer'ın 3 litrelik küçük haznesine uygun bir pişirme kabını hafifçe yağlayın.

  • Yumurta ve sebze karışımını kaba dökün.

  • Airfryer'ı 180°C'ye ayarlayın ve omleti yaklaşık 10-12 dakika pişirin. Omletin ortası sertleştiğinde pişmiş demektir.

  • Omleti dilimleyerek sıcak servis edin. Yanında taze ekmek ile sunabilirsiniz.

Philips Çift Hazneli Airfryer ile hem tatlı hem de tuzlu kahvaltıları aynı anda hazırlayabilirsiniz.

8. Alabalık Balık Parmak Sandviçleri

8. Alabalık Balık Parmak Sandviçleri

Denizden gelen tazeliği, hızlı ve pratik bir şekilde sofranıza taşımak ister misiniz? 

Malzemeler:

  • 400 g alabalık filetosu

  • 50 g un

  • 2 adet büyük boy yumurta

  • 100 g galeta unu

  • Tuz ve taze çekilmiş karabiber

  • 1 tatlı kaşığı tatlı kırmızı toz biber (isteğe bağlı)

  • 4 adet sandviç ekmeği veya hamburger ekmeği

  • 4 yemek kaşığı mayonez

  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

  • Marul yaprakları

  • Salatalık turşusu dilimleri

Yapılışı:

  • Alabalık filetolarını yaklaşık 2 cm genişliğinde şeritler halinde kesin.

  • Unu bir tabağa koyun ve tuz, karabiber ile tatlı kırmızı toz biberi ekleyerek karıştırın.

  • Yumurtaları bir kasede çırpın.

  • Galeta ununu ayrı bir tabağa koyun.

  • Balık şeritlerini önce unlu karışıma, ardından çırpılmış yumurtaya ve son olarak galeta ununa bulayarak paneleyin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ı 200°C'ye ayarlayın ve balık parmaklarını hazneye yerleştirin.

  • Yaklaşık 10-12 dakika pişirin; bu süre zarfında balık parmakları altın rengini alacak.

  • Mayonez ve limon suyunu karıştırarak basit bir sos hazırlayın.

  • Sandviç ekmeklerini ortadan ikiye kesin ve iç kısımlarını hafifçe kızartın.

  • Ekmeklerin alt kısmına marul yaprağı yerleştirin, üzerine pişmiş balık parmaklarını ekleyin.

  • Balıkların üzerine hazırladığınız mayonezli sostan gezdirin ve salatalık turşusu dilimleri ekleyin.

  • Ekmeklerin üst kısmını kapatarak sandviçleri tamamlayın.

Afiyet olsun!

9. Barbekü Tavuk Lolipopları

9. Barbekü Tavuk Lolipopları

Ailece paylaşabileceğiniz eğlenceli ve lezzetli bir tarif mi arıyorsunuz? Barbekü tavuk lolipopları tam size göre!

Malzemeler:

  • 12 adet tavuk kanadı

  • 1 çay kaşığı tatlı kırmızı toz biber

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 çay kaşığı soğan tozu

  • Tuz ve taze çekilmiş karabiber

  • 4 yemek kaşığı barbekü sosu

  • 1 yemek kaşığı bal

  • 1 yemek kaşığı elma sirkesi

Yapılışı:

  • Tavuk kanatlarının uç kısımlarını kesin ve derisini kemiğin bir ucuna doğru sıyırarak 'lolipop' şekli verin.

  • Tatlı kırmızı toz biber, sarımsak tozu, soğan tozu, tuz ve karabiberi bir kasede karıştırın.

  • Tavuk lolipoplarını bu baharat karışımıyla iyice ovun.

  • Küçük bir kasede barbekü sosu, bal ve elma sirkesini karıştırarak homojen bir sos elde edin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ı 180°C'ye ayarlayın ve tavuk lolipoplarını hazneye yerleştirin.

  • Yaklaşık 15 dakika pişirin; ardından lolipopları barbekü sosuyla fırçalayın ve 5 dakika daha pişirin.

10. Baba Ganoush ve Zeytinyağlı Mini Pide

10. Baba Ganoush ve Zeytinyağlı Mini Pide

Orta Doğu mutfağının bu eşsiz lezzetiyle sofranızı renklendirin. Hafif, sağlıklı ve çok yönlü bir tarif!

Baba Ganoush

Malzemeler:

  • 2 adet büyük patlıcan

  • 2 diş sarımsak, ezilmiş

  • 2 yemek kaşığı tahin

  • 1 adet limonun suyu

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz ve taze çekilmiş karabiber

  • Süslemek için taze maydanoz ve nar taneleri (isteğe bağlı)

Yapılışı:

  • Patlıcanları yıkayıp kurulayın ve birkaç yerinden çatalla delin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine patlıcanları yerleştirin.

  • Airfryer'ı 200°C'ye ayarlayın ve patlıcanları yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

  • Pişen patlıcanları Airfryer'dan çıkarıp soğumaya bırakın.

  • Soğuyan patlıcanların kabuklarını soyun ve etli kısımlarını bir kaseye alın.

  • Ezilmiş sarımsak, tahin, limon suyu ve zeytinyağını ekleyin.

  • Tuz ve karabiber ile tatlandırın.

  • Tüm malzemeleri pürüzsüz bir kıvam alana kadar blender veya mutfak robotu ile karıştırın.

Tabii ki! Baba Ganoush'u tamamlayacak nefis bir ekmek tarifi hazırlayalım. Küçük haznede kolayca pişirebileceğiniz 'Zeytinyağlı Mini Pide' tarifi harika bir eşlikçi olacak.

Zeytinyağlı Mini Pide

Malzemeler:

  • 1 su bardağı un

  • 1/2 çay bardağı ılık su

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1/2 çay kaşığı instant maya

  • 1/2 çay kaşığı tuz

  • 1/4 çay kaşığı toz şeker

Yapılışı:

  • Geniş bir karıştırma kabına un, tuz, maya ve şekeri ekleyin.

  • Zeytinyağı ve ılık suyu yavaş yavaş ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

  • Hamuru streç filmle örtüp 20 dakika kadar dinlendirin.

  • Mayalanan hamuru 4 eşit parçaya ayırın ve her birini yuvarlak şekilde açın.

  • Üzerine fırça yardımıyla zeytinyağı sürün ve isterseniz susam ya da çörek otu serpin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın  küçük haznesini kullanarak pişirin.

  • Küçük hazneyi 190°C'ye ayarlayın.

  • Mini pideleri hazneye yerleştirin ve yaklaşık 8-10 dakika pişirin.

  • Pidelerin altın sarısı renk alması, piştiğinin göstergesi.

Afiyet olsun!

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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