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Mutfağınız Daha Az Yağlanması İçin Bilmeniz Gerekenler

etiket Mutfağınız Daha Az Yağlanması İçin Bilmeniz Gerekenler

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
27.08.2026 - 16:31
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Mutfakta yemek yapmak keyifli ama işin sonunda tezgahta biriken yağ lekeleri ve dolaplarda oluşan o yapışkan his pek de aynı mutluluğu vermiyor. Neyse ki birkaç küçük alışkanlıkla mutfağınızın daha temiz kalmasını sağlamak mümkün. 

Gelin, daha az yağlanan bir mutfak için işinize yarayacak pratik önerilere bakalım.

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Yemek yaparken her zaman aspiratörü açın.

Yemek yaparken her zaman aspiratörü açın.

Aspiratör veya davlumbaz sadece kokuyu çekmekle kalmaz. Havaya karışan mikroskobik yağ taneciklerini de doğrudan hapseder. Yemek yapmaya başladığınız an aspiratörü çalıştırmayı alışkanlık haline getirmelisiniz. Böylece yağlar çevreye yayılmadan kaynaktan yok olur.

Kızartma tencerelerinde mutlaka kapak kullanın.

Kızartma yaparken etrafa saçılan yağlar mutfağın baş düşmanıdır. Tamamen kapatmak yemeği sulandıracağı için delikli siperlik kapakları tercih edebilirsiniz. Bu kapaklar buharın çıkmasına izin verirken yağ damlalarını içeride tutar. Duvarlarınız ve tezgahınız ilk günkü gibi temiz kalır.

Yemek pişerken tencerenin kapağını kapalı tutun.

Sulu yemekler yaparken bile buharla birlikte yağ zerreleri havaya uçuşur. Kapağı kapalı tutmak hem ısının içeride kalmasını sağlar hem de yağın havaya karışmasını önler. Bu basit alışkanlık dolap üstlerinin yapış yapış olmasını engeller. Hem enerjiden tasarruf edersiniz hem de temizlikten kazanırsınız.

Fırın poşeti ve yağlı kağıt kullanın.

Fırın yemekleri harika alternatiflerdir ama fırının içine sıçrayan yağları temizlemek tam bir işkencedir. Fırın poşeti veya yağlı kağıt kullanmak bu sorunu kökten çözer. Yağlar poşetin içinde hapsolur ve fırınınız temiz kalır. Temizlemeniz gereken tek şey sadece bir adet tepsi olur.

Pişirme sonrasında tezgahı hemen silin.

Yağ temizliğinde en önemli kural zamana karşı yarışmaktır. Kuruyan ve bekleyen yağlar zamanla kemikleşir ve çıkarılması imkansız bir hal alır. Yemek biter bitmez tezgahı hafif nemli ve sabunlu bir bezle hızlıca silmelisiniz. Beş saniyelik bu işlem sizi saatlerce sürecek ovma derdinden kurtarır.

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Dolapların üst kısmını gazete kağıdıyla kaplayın.

Gözden ırak olan dolap üstleri mutfağın en çok yağlanan yerleridir. Bu alanlara temiz gazete kağıtları veya fırın kağıtları serebilirsiniz. Yağlar doğrudan bu kağıtların üzerine birikir. Belli aralıklarla bu kağıtları çöpe atıp yenilerini sermek temizliği bitirir.

Kızartma yerine fırınlama yöntemini seçin.

Mutfağı yağdan korumanın en köklü çözümü yemek pişirme tarzını değiştirmektir. Bol yağda kızartma yapmak yerine malzemeleri hafifçe yağlayıp fırına verebilirsiniz. Bu yöntem mutfağınızın temiz kalmasını sağlarken sağlığınızı da korur. Üstelik evdeki o ağır kızartma kokusundan da kurtulmuş olursunuz.

Derin kızartma makinelerinden yardım alın.

Eğer kızartma lezzetinden vazgeçemiyorsanız kapalı devre çalışan airfryer veya fritözleri kullanabilirsiniz. Bu cihazlar yağı tamamen kendi haznelerinde tuttukları için dışarıya zerre sızdırmazlar. Mutfak tezgahınız tek bir yağ damlası bile görmeden öğününüzü hazırlarsınız. Modern teknoloji sayesinde mutfakta temiz kalmak artık çok daha kolay.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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