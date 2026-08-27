Mutfağınız Daha Az Yağlanması İçin Bilmeniz Gerekenler

Mutfakta yemek yapmak keyifli ama işin sonunda tezgahta biriken yağ lekeleri ve dolaplarda oluşan o yapışkan his pek de aynı mutluluğu vermiyor. Neyse ki birkaç küçük alışkanlıkla mutfağınızın daha temiz kalmasını sağlamak mümkün.

Gelin, daha az yağlanan bir mutfak için işinize yarayacak pratik önerilere bakalım.