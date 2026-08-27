Mutfağınız Daha Az Yağlanması İçin Bilmeniz Gerekenler
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Mutfakta yemek yapmak keyifli ama işin sonunda tezgahta biriken yağ lekeleri ve dolaplarda oluşan o yapışkan his pek de aynı mutluluğu vermiyor. Neyse ki birkaç küçük alışkanlıkla mutfağınızın daha temiz kalmasını sağlamak mümkün.
Gelin, daha az yağlanan bir mutfak için işinize yarayacak pratik önerilere bakalım.
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Yemek yaparken her zaman aspiratörü açın.
Kızartma tencerelerinde mutlaka kapak kullanın.
Yemek pişerken tencerenin kapağını kapalı tutun.
Fırın poşeti ve yağlı kağıt kullanın.
Pişirme sonrasında tezgahı hemen silin.
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Dolapların üst kısmını gazete kağıdıyla kaplayın.
Kızartma yerine fırınlama yöntemini seçin.
Derin kızartma makinelerinden yardım alın.
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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