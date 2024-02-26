Mutfağı Adeta Bir Macera Alanı Olarak Görenlerin Denemesi Gereken 10 Çılgın Tarif

Somon klasik olarak tek başına pişirilse de yanına sebze fazla yakışıyor. O halde somonu bir değişiklik yaparak sebzelerle birlikte pişirmeye ne dersiniz?

Hazırlanma Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Mod: Balık

Malzemeler:

1 dilim somon balık

1 portakal

1 limon

1 çay kaşığı tuz

1 tutam karabiber

1 tutam biberiye

1 havuç

1 patates

1 diş sarımsak

Yapılışı:

1. İlk olarak karışımı içine çekmesi için somonun her yerine kürdan batırıp çıkarın. Sonrasında tuz, karabiber, biberiye ve 1 adet limonu ve portakalı sıkıp buzdolabında yarım saat kadar bekletin.

2. Patates, soğan ve havucu ince ince doğrayın ve balıkla beraber pişmesi için yanına alın. Sarımsak ve baharatları da ekleyip hepsini güzelce karıştırın ve belirtilen ısıda 'Balık' modunda pişirin.

Afiyet olsun! 😎