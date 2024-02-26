Mutfağı Adeta Bir Macera Alanı Olarak Görenlerin Denemesi Gereken 10 Çılgın Tarif

Hem sağlıklı olsun hem de çok farklı olsun diyenler buraya, size harika bir önerimiz var!
Hazırlanma Süresi: 30 dakika
Pişirme Süresi: 29 dakika
Pişirme Derecesi: 180°
Mod: Tekrar Isıtma + Ekmek Kızartma
Malzemeler:
400 gr kırmızı çeri domates
400 gr sarı çeri domates
3 diş sarımsak
3 yıldız anason
1 çay kaşığı kakule tohumu
1 çay kaşığı tarçın bitkisinin kurutulmuş çiçek tomurcuğu
2 defne yaprağı
3 ardıç kozalağı
150 gr şeker kamışı şekeri
200 ml ahududu sirkesi
200 ml su
200 gr keçi peyniri
50 ml yoğun krema
1 tutam deniz tuzu
1 diş sarımsak
1 rendelenmiş limon kabuğu
100 gr tost ekmeği
100 gr roka
Yapılışı:
1. Domateslerin tepe noktalarına küçük bir çapraz kesik atın ve yaklaşık 15 saniye kaynar suya atıp hemen çıkarın. Ardından bekletmeden buz banyosuna koyun ve kabuklarını soymaya başlayın.
2. Bardakları Philips Airfryer 7000 XXL haznesine yerleştirin ve 'Tekrar Isıtma' modunda 10 dakika ıstın.
3. Bu sırada baharatları bir tavada yağsız olarak 3-4 dakika hafifçe kavurun.
4. Başka bir tavada şeker kamışını ahududu sirkesi ve suyu karamelize edin. Kavrulmuş baharatları ve sarımsağı bu karışıma ekleyip yaklaşık 5 dakika daha pişirin.
5. Isınan bardakların içine domatesleri, sıcak şeker ve baharat karışımını dökün. Bardakları sıkıcı kapatın.
6. Bardakları 15 dakika daha ısıtıp ardından soğumaya bırakın.
7. Keçi peynirini krema ile karıştırın. Deniz tuzu, limon sosu ve sarımsağı havanda karıştırarak macun haline getirin ve keçi peynirini baharatlayın. Tost küplerini yağ ve tuzla karıştırın, cihaz modunu 'Ekmek Kızartma' olarak ayarlayın ve 4 dakika daha pişirin.
8. Bütün malzemeleri karıştırın ve servis tabağına alın.
Bu farklı tarif gurme sofralara çok yakışacak. Afiyet olsun! 🍅