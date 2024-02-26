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Mutfağı Adeta Bir Macera Alanı Olarak Görenlerin Denemesi Gereken 10 Çılgın Tarif

etiket Mutfağı Adeta Bir Macera Alanı Olarak Görenlerin Denemesi Gereken 10 Çılgın Tarif

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
26.02.2024 - 19:01

Mutfakta sıra dışı şeyler yapmak isteyenler için çok özel bir içerikle karşınızdayız. Maceraperest ruhlara hitap eden bu tarifler yiyen herkesin çok hoşuna gidecek.

İşte mutlaka denenmesi gereken çılgın yemekler!

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1. Spesiyal Sebze Yemeği

1. Spesiyal Sebze Yemeği

İşe kolaydan başlamak isteyenler için renkli görünüşü ile ilgi çeken bir önerimiz var.

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 50 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Mod: Tek Pencerede Pişirme

Malzemeler:

  • 1 soğan

  • 2 diş sarımsak

  • 1 patlıcan

  • 2 kabak

  • 3 orta boy domates

  • 400 gr domates sosu

  • 100 ml su

  • 1 tutam karabiber

  • Yarım çay kaşığı kırmızı toz biber

  • 1 çay kaşığı keklikotu

  • 1 çay kaşığı kurutulmuş kekik

Yapılışı:

1. Soğanı halkalar halinde dilimleyin. Patlıcan, kabak ve domatesleri yıkayıp 0,3 cm kalınlığında doğrayın. Kenara alın.

Sarımsak dişlerini soyup ince ince doğrayın. Küçük bir kasede domates sosuyla su, tuz, taze çekilmiş biber, toz biber, sarımsak, kuru keklikotu ve kekiği karıştırın.

2. Domates karışımını Philips Airfryer 7000 XXL içine sığacak bir kaba alın. Dilimlenmiş sebzeleri dönüşümlü bu kaba 4 sıra halinde dizin. Sezgisel ekran üzerindeki 90 mod arasından 'Tek Pencerede Pişirme' modunu seçin ve belirlenen derecede pişirin. 

Rapid CombiAir teknoloji sayesinde yemeklerin nasıl pişeceğini dert etmenize gerek yok, çünkü Philips Airfryer XXL sizin için her şeyi tam olarak ayarlayacak ve sebzeleri sulu ve yumuşacık pişirecek. 

3. Pişirme işlemi bittiğinde tüketmeye hazırsınız.

Elinize sağlık!

2. Adaçayı ve Pazılı Gnocchi Graten

2. Adaçayı ve Pazılı Gnocchi Graten

Adı olduğu gibi tadı da bir değişik olan bu klasik İtalyan lezzeti sizi mest edecek!

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 32 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Mod: Çok Amaçlı Fırında Pişirme

Malzemeler:

  • 300 gr pazı yaprakları

  • 2 diş sarımsak

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 16 adaçayı

  • 300 ml yoğun krema

  • 1 kg gnocchi

  • Yarım çay kaşığı karabiber

  • 100 gr Parmesan

  • 100 gr Gruyere peyniri

Yapılışı: 

1. Pazıyı yıkayın, sapın sert kısmını çıkarın ve kalan kısmını doğrayın. Sarımsak dişlerinin kabuklarını soyup ince ince kıyın.

2. Zeytinyağını bir tavada orta ateşte ısıtın, içine adaçayı yapraklarını ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun. Adaçayı yapraklarını tavadan alıp kenara ayırın. Kıyılmış sarımsakla kıyılmış pazıyı tavaya ekleyip 5 dakikada soteleyin. Kremayı içine dökün ve kaynayana kadar pişirin. 

3. Gnocchi'yi bir tepsiye alın, üzerine pişen kremayı dökün. Parmesan peynirini de ekleyip tatlandırın ve kızarmış adaçayının yarısını koyun. Tahta kaşık kullanarak hepsini iyice karıştırın. En üste rendelenmiş gravyer peyniri serpin. Philips Airfryer 7000 XXL'da 'Çok Amaçlı Fırında Pişirme' modunda 32 dakika pişirin. 

Not: Sezgisel ekran üzerindeki otomatik 90 programı arasından pişirme türüne en uygun modu bulabilir, dilerseniz favorilerinizi kaydederek sonraki tariflerde ekstra hız kazanabilirsiniz. 

10 dakika dinlendirip afiyetle tüketebilirsiniz. Dilerseniz cihazın 'Sıcak Tut' modunu kullanarak bu müthiş tarifi sonrası için de sıcacık bekletebilirsiniz. 😍

3. Miso Soslu İsli Tavuk Kasesi

3. Miso Soslu İsli Tavuk Kasesi

Faydalı ve lezzetli bir tarif arıyorsanız hem görüşü hem lezzetiyle sizin için en iyi öneriyi bulduk!

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Mod: Soteleme

Malzemeler:

  • 300 gr tavuk göğsü

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • 1 tutam taze öğütülmüş karabiber

  • 1 çay kaşığı tütsülenmiş kırmızı biber

  • 300 gr bal kabağı

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 240 gr siyah fasulye

  • 1 avokado

  • 50 gr ıspanak yağı

  • 1 yemek kaşığı beyas miso hamuru

  • 1 yemek kaşığı su

  • 1 yemek kaşığı pirinç sirkesi

  • 1 yeşil soğan

  • Yarım yemek kaşığı susam,

Yapılışı:

1. Tavuk göğsünü 2x2 cm'lik küpler halinde doğrayın ve tuz, biber ve füme kırmızı biberle tatlandırın. Bal kabağını soyup 2x2 cm'lik parçalara doğrayın. Üzerlerine zeytinyağı gezdirerek Philips Airfryer 7000 XXL üzerindeki 90 mod arasından 'Soteleme' modunu seçin ve 15 dakika bu şekilde soteleyin.

2. Bu sırada siyah fasulyeleri süzün. Avokadoyu uzunlamasına ikiye bölün ve çekirdeğini çıkarın. Ardından ince ince dilimleyin. Ispanakları da iyice yıkayın. 

3. Miso ezmesi ve suyu ayrı bir kapta karıştırarak sosu hazırlamaya başlayın. İçine bal ve pirinç sirkesini ekleyip iyice karıştırın. Yemeği ıspanakla başlayarak bir kasede servis için hazırlayın. Ispanağın üzerini tavuk göğsü ve bal kabağıyla doldurun. 

Bütün malzemeleri sıra sıra ekleyin ve afiyetle tüketin! 😋

4. Sebzeli Izgara Somon

4. Sebzeli Izgara Somon

Somon klasik olarak tek başına pişirilse de yanına sebze fazla yakışıyor. O halde somonu bir değişiklik yaparak sebzelerle birlikte pişirmeye ne dersiniz?

Hazırlanma Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Mod: Balık

Malzemeler:

  • 1 dilim somon balık

  • 1 portakal

  • 1 limon 

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 tutam karabiber

  • 1 tutam biberiye

  • 1 havuç

  • 1 patates

  • 1 diş sarımsak

Yapılışı:

1. İlk olarak karışımı içine çekmesi için somonun her yerine kürdan batırıp çıkarın. Sonrasında tuz, karabiber, biberiye ve 1 adet limonu ve portakalı sıkıp buzdolabında yarım saat kadar bekletin. 

2. Patates, soğan ve havucu ince ince doğrayın ve balıkla beraber pişmesi için yanına alın. Sarımsak ve baharatları da ekleyip hepsini güzelce karıştırın ve belirtilen ısıda 'Balık' modunda pişirin. 

Afiyet olsun! 😎

5. Piliç ve Sebze Güveç

5. Piliç ve Sebze Güveç

Tavuk ve sebzelerle hazırlanan bu tarift hem çok az yağlı hem de çok farklı!

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 170°

Mod: Kendi Suyunda Pişirme

Malzemeler:

  • 125 gr tavuk göğsü

  • 50 gr kabak

  • 30 gr taze soğan

  • 50 gr havuç

  • 50 gr bezelye

  • 70 gr Gouda peyniri

  • 1 yumurta

  • 50 gr ekşi krema

  • 1 çay kaşığı frenk soğanı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

1. Tavuk göğsünü kaynar suda 15 dakika pişirin. Ardından sonra tavuğu 2 cm'lik küpler halinde doğrayın. Kabakları ve taze soğanı yıkayın, tavuk parçaları ile aynı büyüklükte doğrayıp bir kasede birleştirin.

2. Havucu soyun ve küp küp doğrayın. Tavukların bulunduğu kaba bezelye, havuç, rendelenmiş Gouda peynirini de ekleyin. Tüm malzemeleri güzelce karıştırın.

3. Daha küçük bir kasede yumurta, ekşi krema, sarımsak, tuz ve karabiberi karıştırın. Tüm malzemeleri çatalla çırparak karıştırın. Tavuk ve sebze karışımını Philips Airfryer 7000 XXL pişirme aksesuarına dökün, üstüne ekşi kremayı gezdirin ve bütün malzemeleri tıpkı güveçte pişirir gibi yumuşacık ve sulu pişiren 'Kendi Suyunda Pişirme' modu seçin. Bu şekilde 20 dakika pişirin. 

Cihazın 2 kg / 1,3 lt kapasiteli dev haznesi 7 kişilik sofralara bile bu renkli tarifi hazırlamanıza izin verir. Dolayısıyla bu tarifi bir kez denedikten sonra malzeme miktarını kişi sayısına göre artırarak tekrar yapacağınıza eminiz.

Elinize sağlık!😚

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6. Levrek Filetolu Kabak Çubukları

6. Levrek Filetolu Kabak Çubukları

Sebze ve balığı birlikte yemeyi sevenlerdenseniz bir de bu tarifi denemelisiniz. 

Hazırlanma Süresi: 20 dk

Pişirme Süresi: 10 dk

Pişirme Derecesi: 180°

Mod: __Çok Amaçlı Izgara

Malzemeler:

  • 2 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı düz yapraklı maydanoz

  • 0.25 çay kaşığı taze kekik

  • 300 gram levrek fileto

  • 0.25 çay kaşığı tuz

  • 1 tutam taze öğütülmüş karabiber 

  • 1 çay kaşığı nişasta

  • 400 gram ufak kabak

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı nişasta

  • 0.5 limon

Yapılışı

1. Sarımsak dişlerini soyup ince ince doğrayın. Taze maydanoz ve kekiği de  doğrayıp bir kapta karıştırın.

2. Levrek filetoları sekiz eşit parçaya bölüp bir kaba alın ve tuz, karabiber, zeytinyağı, limon suyu ile karıştırın. Taze ot karışımının yarısını ve nişastayı da bu karışıma ekleyip harmanlayın.

3. Kabakları yıkayıp patates kızartmasında olduğu gibi ince ince doğrayın. Patatesleri ayrı bir kaba koyup üstüne tuz, karabiber, zeytinyağı ve taze ot karışımının kalan yarısını ekleyin. Son olarak nişastayı da koyup karıştırın. 

4. Kabak çubuklarını Philips Airfryer 7000 XXL'a aktararak, levrek fileto parçalarını üzerine yerleştirin. Belirtilen derece ayarını yapın ve 'Çok Amaçlı Izgara' modunda pişirmeye başlayın. Philips Airfryer 7000 XXL'ınız yemeğiniz için en iyi programı seçmeniz için size rehberlik sağlar. Dokunmatik ekran üzerindeki 90 otomatik program arasından seçim yapabilir, pişirme adımlarını ve süresini NutriU uygulamasından kontrol edebilirsiniz.

Pişen balıkları limon dilimleriyle servis etmeye hazırsınız. Afiyet olsun! 🤩

7. Çakala Mezesi

7. Çakala Mezesi

Bu ismi hiç duymamanız bile hazırlamak istemeniz için başlı başına bir sebep değil de ne?

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 45 dakika

Pişirme Derecesi: 150°

Mod: Karıştırarak Pişirme

Malzemeler:

  • 1 soğan

  • 3 diş sarımsak

  • 4 büyük havuç

  • 50 gr zencefil

  • 1 kırmızı dolma biber

  • 1 sarı dolma biber

  • 1 yemek kaşığı yağ

  • 400 gr domates

  • 2 yemek kaşığı domates salçası

  • 400 gr domates sosunda fırınlanmış fasulye

  • 2 yemek kaşığı çakalaka baharat karışımı

Yapılışı:

1. Soğan ve sarımsak dişlerini ince ince doğrayın. Havuç ve zencefili ince ince rendeleyin. Dolmalık biberleri yıkayıp temizleyin ve küpler halinde doğrayın.

2. Philips Airfryer 7000 XXL'a yağı koyun ve hazırlanan tüm sebzeleri, küp küp doğranmış domatesleri, domates salçasını, sosta fırınlanmış fasulyeyi, çakalaka baharat karışımını ve tuzu ekleyip karıştırın. Her şeyi hazneye yerleştirin ve 'Karıştırarak Pişirme' modunu seçip 45 dakika pişirin. 

Not: 90 mod arasındaki bu ayar sayesinde bütün malzemeleri tıpkı karıştırarak dilediğiniz kıvamda pişirir gibi fakat çok daha lezzetli ve hızlı pişireceksiniz.

3. İşlem bittiğinde baharatlı mezeyi beyaz iri taneli mısır unu, ekmek ve pirinç pilavıyla sıcak olarak servis edebilirsiniz. 

Bu değişik karışımın yemeklere katacağı tada siz bile şaşıracaksınız. Afiyet olsun! 👏

8. Baharat Soslu Çeri Domatesli Ekmek Salatası

8. Baharat Soslu Çeri Domatesli Ekmek Salatası

Hem sağlıklı olsun hem de çok farklı olsun diyenler buraya, size harika bir önerimiz var! 

Hazırlanma Süresi: 30 dakika

Pişirme Süresi: 29 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Mod: Tekrar Isıtma + Ekmek Kızartma

Malzemeler:

  • 400 gr kırmızı çeri domates

  • 400 gr sarı çeri domates

  • 3 diş sarımsak

  • 3 yıldız anason

  • 1 çay kaşığı kakule tohumu

  • 1 çay kaşığı tarçın bitkisinin kurutulmuş çiçek tomurcuğu

  • 2 defne yaprağı

  • 3 ardıç kozalağı

  • 150 gr şeker kamışı şekeri

  • 200 ml ahududu sirkesi

  • 200 ml su

  • 200 gr keçi peyniri

  • 50 ml yoğun krema

  • 1 tutam deniz tuzu

  • 1 diş sarımsak

  • 1 rendelenmiş limon kabuğu

  • 100 gr tost ekmeği

  • 100 gr roka

Yapılışı:

1. Domateslerin tepe noktalarına küçük bir çapraz kesik atın ve yaklaşık 15 saniye kaynar suya atıp hemen çıkarın. Ardından bekletmeden buz banyosuna koyun ve kabuklarını soymaya başlayın.

2. Bardakları Philips Airfryer 7000 XXL haznesine yerleştirin ve 'Tekrar Isıtma' modunda 10 dakika ıstın. 

3. Bu sırada baharatları bir tavada yağsız olarak 3-4 dakika hafifçe kavurun.

4. Başka bir tavada şeker kamışını ahududu sirkesi ve suyu karamelize edin. Kavrulmuş baharatları ve sarımsağı bu karışıma ekleyip yaklaşık 5 dakika daha pişirin. 

5. Isınan bardakların içine domatesleri, sıcak şeker ve baharat karışımını dökün. Bardakları sıkıcı kapatın.

6. Bardakları 15 dakika daha ısıtıp ardından soğumaya bırakın.

7. Keçi peynirini krema ile karıştırın. Deniz tuzu, limon sosu ve sarımsağı havanda karıştırarak macun haline getirin ve keçi peynirini baharatlayın. Tost küplerini yağ ve tuzla karıştırın, cihaz modunu 'Ekmek Kızartma' olarak ayarlayın ve 4 dakika daha pişirin. 

8. Bütün malzemeleri karıştırın ve servis tabağına alın.

Bu farklı tarif gurme sofralara çok yakışacak. Afiyet olsun! 🍅

9. Tarçın Kremalı Baharat Glaze Ananas

9. Tarçın Kremalı Baharat Glaze Ananas

Ananas sevenlerin bayılarak oldukça yenilikçi bir tarifimiz var. 👇

Hazırlanma Süresi: 25 dakika

Pişirme Süresi: 5 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Mod: Sous Vide

Malzemeler:

  • 30 gr tereyağı

  • 30 gr esmer şeker

  • 5 karanfil

  • 1 tutam karabiber

  • 1 tutam chili biber tozu

  • 100 ml portakal suyu

  • 1 ananas

  • 100 ml ekşi krema

  • 2 tutam tarçın

  • 1 tutam tuz

Yapılışı:

1. Tereyağını ocakta bir tavada eritin. Şekeri de içine ekleyip eritin. Karanfil, karabiber, pul biberi ilave edip portakal suyunu yavaş yavaş üzerine dökün. Sosu şurup kıvamına gelene kadar kaynatın.

2. Bu sırada ananası soyun, uzunlamasına 12 parçaya kesin ve çekirdeğini atın. 

3. Ananası ızgara tepsisine alın. Üzerine fırça yardımıyla hazırladığınız glaze sostan sürün ve Philips Airfryer 7000 XXL içine yerleştirin ve muhteşem kıvamlı soslar yapmanıza yardımcı olan 'Sous Vide' modunu seçin. Meyve baharatları emip karamelize olana kadar bu adımı üç kez tekrarlayın. 

Her adımda olduğu gibi sizi temizlik sırasında da yalnız bırakmayan cihaz, QuickClean özelliği sayesinde makinede yıkamaya uygundur. Yıkanmaz yüzeyler ise basitçe bir bez yardımıyla temizlenebilir. Yani ananasları soslarken sosu etrafa dökmekten korkmanıza hiç ama hiç gerek yok! 😉

4. Anaslar pişerken ekşi kremayı tarçınla karıştırın. Pişen ananası kremayla birlikte servis edin, lezzetin keyfini çıkarın.

Bu harika lezzet akşam yemeklerinin sonunda sizi kendinize getirecek. Elinize sağlık! 🙌

10. Kurutulmuş Mango

10. Kurutulmuş Mango

Güzel ve farklı bir tatlı tarifi arıyorsanız onu da sizin için burada paylaşıyoruz.

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 1.30 saat

Pişirme Derecesi: 80°

Mod: Dehidrasyon

Malzemeler:

  • 1 mango

Yapılışı:

1. Mangoyu soyun, çekirdeğini çıkarın ve yaklaşık 7 mm kalınlığında dilimleyin. 

2. Mango dilimlerini tek sıra halinde Philips Airfryer 7000 XXL içine dizin ve meyvelerin suyunu ideal oranda alarak muhteşem kurutmalar yapmanızı sağlayan 'Dehidrasyon' modunu seçip 1.30 saat yavaş yavaş pişmeye bırakın. 

Cihazın kurutma modu otomatik olarak kendini ayarlar ve meyvelerin tam olarak gerektiği gibi pişmesini sağlar. Böylece en fit, lezzetli ve pratik kurutmalı tarifler hazırlamanıza izin verir.

Süre sonunda mangoları çıkarın ve tamamen soğuduktan sonra hava geçirmeyen bir kaba aktarın. Karanlık ve kuru bir yerde 3 aya kadar muhafaza edebilirsiniz.

Servis için ise eritilmiş çikolataya veya rende hindistan cevizine batırarak tüketebilirsiniz. İşte hepsi bu kadar! 😘

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