Müşterilerinin Asla Öğrenmemesi Gereken Meslek Sırlarını Afişe Ederek Bizleri Şaşkınlıklara Sürükleyen 15 Kişi
Müşterilerinin Asla Öğrenmemesi Gereken Meslek Sırlarını Afişe Ederek Bizleri Şaşkınlıklara Sürükleyen 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hayatımız boyunca hem kendi sırlarımızı hem de başkalarının sırlarını saklarız. Birçok kullanıcı, meslekleriyle ilgili şok edici sırları paylaştı. Buyurun...👇
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1. "İnsan kaynakları biriminde çalışıyorum. Hepimiz çalışanlar için değil, şirketin verimliliğini artırmak için orada olduğumuzu biliyoruz."
2. "Bankada çalışıyorum. Düzenli olarak bize çalışan memnuniyet anketi yapılıyor. Ne cevap vereceğimizi önceden söylüyorlar."
3. "Çalıştığım yerde diş hekimi asistanı, diş hekiminin yerine geçmek zorunda kaldı. Hastanın yanlış dişini çekti. Diş hekimi fazladan çekilen diş için ücret almayacaklarını söyledi. Normal bir durummuş gibi..."
4. "Küçük bir hastanede çalıştım. Acil servis morgtan çok uzaktı. Ölü bedenleri götürmek için çamaşır yığınlarının altına saklardık."
5. "Yöneticim, çalıştığım restoranın dondurucu bölümünde birçok kez cinsel birliktelik yaşadı."
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6. "Kâr amacı gütmeyen bir kuruluşta staj yaptım. Bir şeyleri bahane ederek, çocuklarına gıda yardımı talep eden insanlara yardım etmezlerdi. Parayı dışarıda eğlenmeye harcayıp, bunu şirket gideri olarak beyan ederlerdi."
7. "Çalışanlar, diğer çalışanların öğle yemeklerini çalması için temizlik görevlisine para öderlerdi. Bu şekilde daha az paraya daha kaliteli yemek yediklerini düşünüyorlardı."
8. "Hepimiz çalışıyor gibi yapıyoruz. Patronlarımız bile..."
9. "Çalıştığım fabrika suçlu olup olmadığına bakmadan herkesi işe alıyor."
10. "Bir restoranda çalışıyorum. Menüde olan çorbaları biz yapmıyoruz. Paketli şekilde bize geliyor."
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11. "İnternetten otomobil parçaları satıyoruz. 25 farklı şirket adımız olduğu için kimden satın almış olursanız olun, bizden almış oluyorsunuz."
12. "Son işimde hiçbir şey yapmayan 40 yönetici vardı. Şirketin tüm işini üç kişi yapıyordu."
13. "Restoranlarda çalışan çoğu kişi grip olduğunda izin alamadığı için işe geliyor. Hastalıkları bulaşıcı da olsa durum değişmiyor."
14. "Alzheimer hastalarıyla ilgilenen bir klinikte çalışıyordum. Personelimiz az olduğu için hastalığı ilerleyen kişilerle daha az ilginlenmemizi istiyorlardı."
15. "Çoğumuz az maaş alıyoruz, fazla çalışıyoruz, yorgunuz, tükendik ve stresliyiz. Sağlığınızdan biz sorumluyuz."
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