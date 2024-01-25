Cinsiyet Geçiş Sürecinde Meme Ameliyatı İçin Hastaneye Giden Trans Bireyin Hamile Olduğu Ortaya Çıktı
Cinsiyet Geçiş Sürecinde Meme Ameliyatı İçin Hastaneye Giden Trans Bireyin Hamile Olduğu Ortaya Çıktı
Kaynak: https://www.thetimes.co.uk/article/it...
İtalya'da cinsiyet geçiş sürecinde olan trans bireyin mastektomi ameliyatından önce beş aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Detaylar içeriğimizde...👇
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İtalya'da cinsiyet değiştirme sürecinde olan trans bireyin yaşadıkları gündem oldu.
Marco olarak kimliği açıklanan bireyin memelerini aldırmak için mastektomi ameliyatı olacağı sırada hamile olduğu ortaya çıktı.
Raporlara göre kendisinin ismi değişti, hormon tedavisi sonuç vermeye başladı ve cinsel organının değiştirilmesi için operasyon hazırlıkları yapılıyordu.
Endokrinolog Giulia Senofonte, Marco'nun hamileliğiyle ilgili hormon tedavisinin kesilmemesi durumunda bebeğin gelişiminde komplikasyon olulaşabileceğini söyledi.
Marco'nun hamile kalmasının nasıl mümkün olduğunu açıklayan Senofonte, "Hormon tedavisi adet döngüsünü bloke eder ancak doğum kontrol yöntemi değildir. Kişi yumurtlamaya devam edebilir ve sonuç olarak hamilelik ihtimali vardır" diyerek cinsiyet geçiş sürecinde hamilelik durumunu açıkladı.
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