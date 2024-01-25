Cinsiyet Geçiş Sürecinde Meme Ameliyatı İçin Hastaneye Giden Trans Bireyin Hamile Olduğu Ortaya Çıktı

Uzman aynı zamanda ebeveynin vücudundaki hem erkek hem de kadın hormonlarının yüksek seviyelerinin çocuk için kardiyolojik bir risk oluşturabileceğini açıkladı. Bunun da kan basıncı ve pıhtılaşma ile ilgili potansiyel sorunlardan kaynaklandığını söyledi.