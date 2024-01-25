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Cinsiyet Geçiş Sürecinde Meme Ameliyatı İçin Hastaneye Giden Trans Bireyin Hamile Olduğu Ortaya Çıktı

Cinsiyet Geçiş Sürecinde Meme Ameliyatı İçin Hastaneye Giden Trans Bireyin Hamile Olduğu Ortaya Çıktı

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
25.01.2024 - 13:47 Son Güncelleme: 25.01.2024 - 13:53

İtalya'da cinsiyet geçiş sürecinde olan trans bireyin mastektomi ameliyatından önce beş aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Detaylar içeriğimizde...👇

Kaynak: https://www.thetimes.co.uk/article/it...
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İtalya'da cinsiyet değiştirme sürecinde olan trans bireyin yaşadıkları gündem oldu.

İtalya'da cinsiyet değiştirme sürecinde olan trans bireyin yaşadıkları gündem oldu.

Kadınlıktan erkekliğe geçiş sürecini tamamlamış olan İtalyan bir trans bireyin beş aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

Marco olarak kimliği açıklanan bireyin memelerini aldırmak için mastektomi ameliyatı olacağı sırada hamile olduğu ortaya çıktı.

Marco olarak kimliği açıklanan bireyin memelerini aldırmak için mastektomi ameliyatı olacağı sırada hamile olduğu ortaya çıktı.

Dailymail'e göre yıllar önce psikolojik değerlendirmeden geçen Marco, geçiş sürecini tamamlamaya çok yakındı.

Raporlara göre kendisinin ismi değişti, hormon tedavisi sonuç vermeye başladı ve cinsel organının değiştirilmesi için operasyon hazırlıkları yapılıyordu.

Raporlara göre kendisinin ismi değişti, hormon tedavisi sonuç vermeye başladı ve cinsel organının değiştirilmesi için operasyon hazırlıkları yapılıyordu.

Ancak hamileliğin Roma'daki bir hastanede sağlık çalışanları tarafından fark edilmesi üzerine hormon tedavisine ara vermek zorunda kalındı.

Endokrinolog Giulia Senofonte, Marco'nun hamileliğiyle ilgili hormon tedavisinin kesilmemesi durumunda bebeğin gelişiminde komplikasyon olulaşabileceğini söyledi.

Endokrinolog Giulia Senofonte, Marco'nun hamileliğiyle ilgili hormon tedavisinin kesilmemesi durumunda bebeğin gelişiminde komplikasyon olulaşabileceğini söyledi.

Uzman aynı zamanda ebeveynin vücudundaki hem erkek hem de kadın hormonlarının yüksek seviyelerinin çocuk için kardiyolojik bir risk oluşturabileceğini açıkladı. Bunun da kan basıncı ve pıhtılaşma ile ilgili potansiyel sorunlardan kaynaklandığını söyledi.

Marco'nun hamile kalmasının nasıl mümkün olduğunu açıklayan Senofonte, "Hormon tedavisi adet döngüsünü bloke eder ancak doğum kontrol yöntemi değildir. Kişi yumurtlamaya devam edebilir ve sonuç olarak hamilelik ihtimali vardır" diyerek cinsiyet geçiş sürecinde hamilelik durumunu açıkladı.

Marco'nun hamile kalmasının nasıl mümkün olduğunu açıklayan Senofonte, "Hormon tedavisi adet döngüsünü bloke eder ancak doğum kontrol yöntemi değildir. Kişi yumurtlamaya devam edebilir ve sonuç olarak hamilelik ihtimali vardır" diyerek cinsiyet geçiş sürecinde hamilelik durumunu açıkladı.

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