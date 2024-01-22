İnsanların Yaşam Süresi Uzarken Kadın ve Erkekler Arasındaki Ömür Farkının Azaldığı Ortaya Çıktı

Dünyanın pek çok ülkesinde insanlar daha uzun yaşıyor - peki bunun bir düzeni var mı? Bu soru bir nüfusbilimci ekibi tarafından soruldu ve cevabın 'evet' olduğu ortaya çıktı. Bu noktaya nasıl gelindiğine dair bazı farklılıklar olsa da, beklenen yaşam süresi artıyor ve bununla birlikte erkekler ve kadınlar arasındaki ömür farkı da azalıyor.