İnsanların Yaşam Süresi Uzarken Kadın ve Erkekler Arasındaki Ömür Farkının Azaldığı Ortaya Çıktı
İnsanların Yaşam Süresi Uzarken Kadın ve Erkekler Arasındaki Ömür Farkının Azaldığı Ortaya Çıktı
Kaynak: https://www.iflscience.com/humans-are...
Dünyanın pek çok ülkesinde insanlar daha uzun yaşıyor - peki bunun bir düzeni var mı? Bu soru bir nüfusbilimci ekibi tarafından soruldu ve cevabın 'evet' olduğu ortaya çıktı. Bu noktaya nasıl gelindiğine dair bazı farklılıklar olsa da, beklenen yaşam süresi artıyor ve bununla birlikte erkekler ve kadınlar arasındaki ömür farkı da azalıyor.
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İspanya'daki Universidad de Alcalá'dan David Atance ve meslektaşlarının bulmaya çalıştığı şey, ülkeler arasında uzun ömürlülüğü veya ölüm oranını etkileyen faktörlerde farklılıklar olup olmadığıydı. Eğer öyleyse, bu farklılıkların güçlenip güçlenmediğini ya da modellerin gerçekten birbirine yaklaşıp yaklaşmadığını da belirlemek istediler.
Sonuçlar, 1990 ve 2010 yıllarında ülkelerin ölümlülük/uzun ömürlülük göstergelerine göre kıtaları andıran beş ayrı grupta kümelenebileceğini ortaya koymuştur. Araştırmacılar bunu savaş ya da istikrarsız sosyoekonomik ve siyasi koşullar gibi faktörlere bağlasa da, bu yıllar arasındaki dönemde ülkeler bazen küme değiştirmiştir.
Ekip ayrıca ülke grupları arasındaki uzun ömür eşitsizliklerinde de bir azalma tespit ederek, genel olarak uzun ömür kalıplarının birbirine yaklaştığını öne sürdü.
Ancak araştırmacılar, tahminler geçmiş eğilimlere dayandığı için uzun ömürlülüğün evriminde ne olacağının kesin olarak söylenemeyeceğini kabul etti.
Gelecekte yapılacak bu analiz, 2023 tahminlerimizin doğruluk derecesini değerlendirmemize olanak sağlayacaktır," diye yazıyor araştırmacılar bulgularını açıklayan makalede.
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ğer tahminler doğruysa, mevcut çalışmanın bulgularıyla örtüşmektedir; Amerikalı asırlıkların sayısı önümüzdeki 30 yıl içinde dört katına çıkacak.
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