Müslüm Gürses'le Aynı Masaya Otursaydınız Efkardan Kendiliğinden Çalacak 15 Şarkı

En üzüntülü anlarımıza eşlik eden, adeta omzumuzda bir el varmış gibi hissettiren nadide şarkılar var... Bu şarkılar o kadar kıymetli ki, keşke sanatçısıyla aynı masaya oturmak mümkün olsaydı diye iç geçirdiğimiz anlar oluyor. Bu listede Müslüm Gürses'le aynı masaya otursaydınız size şu parçalar eşlik ederdi...