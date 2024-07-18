Müslüm Gürses'le Aynı Masaya Otursaydınız Efkardan Kendiliğinden Çalacak 15 Şarkı
Müslüm Gürses'le Aynı Masaya Otursaydınız Efkardan Kendiliğinden Çalacak 15 Şarkı
En üzüntülü anlarımıza eşlik eden, adeta omzumuzda bir el varmış gibi hissettiren nadide şarkılar var... Bu şarkılar o kadar kıymetli ki, keşke sanatçısıyla aynı masaya oturmak mümkün olsaydı diye iç geçirdiğimiz anlar oluyor. Bu listede Müslüm Gürses'le aynı masaya otursaydınız size şu parçalar eşlik ederdi...
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1. Bergen - Sen Affetsen Ben Affetmem
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2. Orhan Gencebay - Dokunma
3. Gece Olunca
4. Elimde Fotoğrafın (Remastered)
5. Ferdi Tayfur - Huzurum Kalmadı
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6. Ümit Besen - Nikah Masası
7. ZEKİ MÜREN - Ah bu şarkıların gözü kör olsun
8. Neredesin Sen
9. Kum Gibi (Ahmet Kaya)
10. Mihriban
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