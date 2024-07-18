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Müslüm Gürses'le Aynı Masaya Otursaydınız Efkardan Kendiliğinden Çalacak 15 Şarkı

etiket Müslüm Gürses'le Aynı Masaya Otursaydınız Efkardan Kendiliğinden Çalacak 15 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
18.07.2024 - 16:16

En üzüntülü anlarımıza eşlik eden, adeta omzumuzda bir el varmış gibi hissettiren nadide şarkılar var... Bu şarkılar o kadar kıymetli ki, keşke sanatçısıyla aynı masaya oturmak mümkün olsaydı diye iç geçirdiğimiz anlar oluyor. Bu listede Müslüm Gürses'le aynı masaya otursaydınız size şu parçalar eşlik ederdi...

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1. Bergen - Sen Affetsen Ben Affetmem

2. Orhan Gencebay - Dokunma

3. Gece Olunca

4. Elimde Fotoğrafın (Remastered)

5. Ferdi Tayfur - Huzurum Kalmadı

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6. Ümit Besen - Nikah Masası

7. ZEKİ MÜREN - Ah bu şarkıların gözü kör olsun

8. Neredesin Sen

9. Kum Gibi (Ahmet Kaya)

10. Mihriban

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11. Müzeyyen Senar - Fikrimin İnce Gülü (1977)

12. Yaşarken Ölenler İçin

13. Cengiz Kurtoğlu - Küllenen Aşk

14. Kıvırcık Ali-Bul getir

15. Cengiz Kurtoğlu - Duvardaki Resim

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