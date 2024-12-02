MÜSİAD Asgari Ücrete Bir Türlü Karar Veremedi, Son Teklifleriyle İşçilere Yine Yoksulluk Vaat Ettiler
MÜSİAD Asgari Ücrete Bir Türlü Karar Veremedi, Son Teklifleriyle İşçilere Yine Yoksulluk Vaat Ettiler
2025 yılı için asgari ücret gündemi hareketlenmeye başladı. Ekonomistler ve kurumlar kendi önerilerini ve beklentilerini paylaşmaya devam ediyor. MÜSİAD da bu süreçte üçüncü bir öneriyle geldi. MÜSİAD'ın son önerisi ise işçilerin hoşuna gitmeyecek, açlık vaat eden bir oran oldu. MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı yüzde 25 önerdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışanları enflasyona ezdirmeyeceklerini iddia ederken Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı yeni bir teklifle kamuoyunun karşısına çıktı.
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Asmalı daha önce "bölgesel asgari ücret uygulaması" teklifi sunmuştu. Daha sonra da 2024 yılı enflasyon tahmini (%44) ile 2025 yılı enflasyon beklentisi (%21) arasında bir oranda (yüzde 32,5) zam yapılmasının uygun olacağını ifade etmişti.
Asmalı yeni teklifinde bunun da gerisine düşerek "Asgari ücrete yapılacak zam %25'i geçmesin" akçıklamasında bulundu.
Varlık Yönetimi programına katılan Asmalı, asgari ücrette enflasyon hedeflerine zarar getirecek bir artışı doğru bulmadığını ifade ederek en fazla %25 istediğini söyledi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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