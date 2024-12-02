MÜSİAD Asgari Ücrete Bir Türlü Karar Veremedi, Son Teklifleriyle İşçilere Yine Yoksulluk Vaat Ettiler

2025 yılı için asgari ücret gündemi hareketlenmeye başladı. Ekonomistler ve kurumlar kendi önerilerini ve beklentilerini paylaşmaya devam ediyor. MÜSİAD da bu süreçte üçüncü bir öneriyle geldi. MÜSİAD'ın son önerisi ise işçilerin hoşuna gitmeyecek, açlık vaat eden bir oran oldu. MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı yüzde 25 önerdi.