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Mükemelliyetçilik Seviyene Göre Senin İçin Mükemmel Şarkıyı Öneriyoruz!

etiket Mükemelliyetçilik Seviyene Göre Senin İçin Mükemmel Şarkıyı Öneriyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
30.05.2024 - 16:31

Senin mükemelliyetçilik seviyene göre senin için mükemmel olan şarkı hangisi?

Hazırsan bu testte söylüyoruz!

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1. Bir iş yaparken o işin kusursuz olup olmamasını önemser misin?

2. Hayatında önemli bir yeri olan insanlardan yüksek beklentilerin var mıdır?

3. Sürekli olarak kendinin iyi ve kötü yönlerini gözlemler misin?

4. Başkalarını memnun etmek senin için önemli midir?

5. Bir konuda başarısızlığa uğradığında durumu değiştirene kadar uğraşır mısın?

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6. Kendi hayatın için yüksek hedeflerin var mıdır?

7. Son soru! Müzik dinlerken her tona, her detaya takılır mısın?

7. Son soru! Müzik dinlerken her tona, her detaya takılır mısın?

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