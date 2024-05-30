Mükemelliyetçilik Seviyene Göre Senin İçin Mükemmel Şarkıyı Öneriyoruz!
Mükemelliyetçilik Seviyene Göre Senin İçin Mükemmel Şarkıyı Öneriyoruz!
Senin mükemelliyetçilik seviyene göre senin için mükemmel olan şarkı hangisi?
Hazırsan bu testte söylüyoruz!
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1. Bir iş yaparken o işin kusursuz olup olmamasını önemser misin?
2. Hayatında önemli bir yeri olan insanlardan yüksek beklentilerin var mıdır?
3. Sürekli olarak kendinin iyi ve kötü yönlerini gözlemler misin?
4. Başkalarını memnun etmek senin için önemli midir?
5. Bir konuda başarısızlığa uğradığında durumu değiştirene kadar uğraşır mısın?
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