Müjdemizi İsteriz: Sinem Kobal 7 Yıl Sonra Setlere Geri Dönüyor!
Müjdemizi İsteriz: Sinem Kobal 7 Yıl Sonra Setlere Geri Dönüyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
Sevilen oyuncu Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu ile evliliğinin ardından anne olmasının da etkisiyle oyunculuğa ara vermişti. Birsen Altuntaş sonunda müjdeyi verdi! Güzel oyuncu 7 yılın ardından setlere geri dönüyor!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Öncelikle müjdemizi isteriz: Çünkü bu mutlu bir haber!
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2016'da yılında Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren güzel oyuncuyu son olarak 2017'de Yüz Yüze adlı dizide izlemiştik.
İki çocuk annesi olduktan sonra da setlere ara veren Sinem Kobal'la ilgili sevindiren haber sonunda geldi!
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kobal, Her Şeyin Başı Merkür adlı filmde başrol olmak üzere setlere dönüyor!
Ne diyelim, heyecanlandık doğrusu! Merakla bekliyoruz...
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