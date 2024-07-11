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Müjdemizi İsteriz: Sinem Kobal 7 Yıl Sonra Setlere Geri Dönüyor!

Müjdemizi İsteriz: Sinem Kobal 7 Yıl Sonra Setlere Geri Dönüyor!

film
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
11.07.2024 - 20:13

Sevilen oyuncu Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu ile evliliğinin ardından anne olmasının da etkisiyle oyunculuğa ara vermişti. Birsen Altuntaş sonunda müjdeyi verdi! Güzel oyuncu 7 yılın ardından setlere geri dönüyor!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
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Öncelikle müjdemizi isteriz: Çünkü bu mutlu bir haber!

Öncelikle müjdemizi isteriz: Çünkü bu mutlu bir haber!

2016'da yılında Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren güzel oyuncuyu son olarak 2017'de Yüz Yüze adlı dizide izlemiştik.

2016'da yılında Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren güzel oyuncuyu son olarak 2017'de Yüz Yüze adlı dizide izlemiştik.

İki çocuk annesi olduktan sonra da setlere ara veren Sinem Kobal'la ilgili sevindiren haber sonunda geldi!

İki çocuk annesi olduktan sonra da setlere ara veren Sinem Kobal'la ilgili sevindiren haber sonunda geldi!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kobal, Her Şeyin Başı Merkür adlı filmde başrol olmak üzere setlere dönüyor!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kobal, Her Şeyin Başı Merkür adlı filmde başrol olmak üzere setlere dönüyor!

Savaş muhabiri olmak isterken kendini bir dergide burç yazarı olarak bulan Elif adlı karaktere hayat verecek güzel oyuncunun rol alacağı film Ayşe Balıbey’in astrolojik komedi türündeki “Her Şeyin Başı Merkür” adlı kitabından uyarlanacak.

Ne diyelim, heyecanlandık doğrusu! Merakla bekliyoruz...

Ne diyelim, heyecanlandık doğrusu! Merakla bekliyoruz...

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