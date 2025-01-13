onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Muhsin Yazıcıoğlu'na Suikast Davası Zaman Aşımından Düşürüldü

Muhsin Yazıcıoğlu'na Suikast Davası Zaman Aşımından Düşürüldü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.01.2025 - 11:58

Muhsin Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009'da helikopter kazasında hayatını kaybetmişti. Yazıcıoğlu ve beraberineki beş kişi de bu kazada ölmüştü. Bir süredir bu kazaya dair kamu görevlileri 'ihmal' suçlamasıyla yargılanıyordu. Ailenin iddiası FETÖ komplosu olduğu yönündeydi. Profesyonel bir suikast olarak nitelendirdikleri kazadan aileye 'zaman aşımı' haberi geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki beş kişi 25 Mart 2009 tarihinde bir uçak kazasında hayatını kaybetmişti.

Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki beş kişi 25 Mart 2009 tarihinde bir uçak kazasında hayatını kaybetmişti.

Kaza uzun bir süre bilinmezliğe bırakılırken FETÖ soruşturmaları kapsamında davada yeni iddialar ve gelişmeler yaşandı.

Kaza uzun bir süre bilinmezliğe bırakılırken FETÖ soruşturmaları kapsamında davada yeni iddialar ve gelişmeler yaşandı.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, dönemin Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi Tanılır, eski İl Jandarma Komutanı Sezai Akgün ve eski İl Emniyet Müdürü Necdet Çelikbilek’i "görevi kötüye kullanma" suçundan 1 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırmıştı. Ancak dava dosyası, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nda 12 yıllık zaman aşımı süresine takıldı ve cezalar kesinleşmeden düştü.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, dönemin Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi Tanılır, eski İl Jandarma Komutanı Sezai Akgün ve eski İl Emniyet Müdürü Necdet Çelikbilek’i "görevi kötüye kullanma" suçundan 1 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırmıştı. Ancak dava dosyası, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nda 12 yıllık zaman aşımı süresine takıldı ve cezalar kesinleşmeden düştü.

Zaman aşımı kararı, 2019 yılında açılan ve 2021'de mahkeme tarafından sonuçlandırılan davanın kesin bir sonuca ulaşmasını engelledi.

Zaman aşımı kararı, 2019 yılında açılan ve 2021'de mahkeme tarafından sonuçlandırılan davanın kesin bir sonuca ulaşmasını engelledi.

Dava sürecinde, Yazıcıoğlu ailesinin avukatı kazanın bir "profesyonel siyasi suikast" olduğunu öne sürerek bu planın FETÖ tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.

Dava sürecinde, Yazıcıoğlu ailesinin avukatı kazanın bir "profesyonel siyasi suikast" olduğunu öne sürerek bu planın FETÖ tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Can vanKamp

Vah vah vah! İşte Sinan Ateş, işte Muhsin Yazıcıoğlu ve daha niceleri... Ülkücülük bebek katiline beyefendi diyenlere kaldı. NATO'nun Gladyosu artık mafyatik... Devamını Gör