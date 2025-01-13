Muhsin Yazıcıoğlu'na Suikast Davası Zaman Aşımından Düşürüldü

Muhsin Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009'da helikopter kazasında hayatını kaybetmişti. Yazıcıoğlu ve beraberineki beş kişi de bu kazada ölmüştü. Bir süredir bu kazaya dair kamu görevlileri 'ihmal' suçlamasıyla yargılanıyordu. Ailenin iddiası FETÖ komplosu olduğu yönündeydi. Profesyonel bir suikast olarak nitelendirdikleri kazadan aileye 'zaman aşımı' haberi geldi.