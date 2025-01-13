Muhsin Yazıcıoğlu'na Suikast Davası Zaman Aşımından Düşürüldü
Muhsin Yazıcıoğlu'na Suikast Davası Zaman Aşımından Düşürüldü
Muhsin Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009'da helikopter kazasında hayatını kaybetmişti. Yazıcıoğlu ve beraberineki beş kişi de bu kazada ölmüştü. Bir süredir bu kazaya dair kamu görevlileri 'ihmal' suçlamasıyla yargılanıyordu. Ailenin iddiası FETÖ komplosu olduğu yönündeydi. Profesyonel bir suikast olarak nitelendirdikleri kazadan aileye 'zaman aşımı' haberi geldi.
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Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki beş kişi 25 Mart 2009 tarihinde bir uçak kazasında hayatını kaybetmişti.
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Kaza uzun bir süre bilinmezliğe bırakılırken FETÖ soruşturmaları kapsamında davada yeni iddialar ve gelişmeler yaşandı.
Yargıtay 5. Ceza Dairesi, dönemin Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi Tanılır, eski İl Jandarma Komutanı Sezai Akgün ve eski İl Emniyet Müdürü Necdet Çelikbilek’i "görevi kötüye kullanma" suçundan 1 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırmıştı. Ancak dava dosyası, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nda 12 yıllık zaman aşımı süresine takıldı ve cezalar kesinleşmeden düştü.
Zaman aşımı kararı, 2019 yılında açılan ve 2021'de mahkeme tarafından sonuçlandırılan davanın kesin bir sonuca ulaşmasını engelledi.
Dava sürecinde, Yazıcıoğlu ailesinin avukatı kazanın bir "profesyonel siyasi suikast" olduğunu öne sürerek bu planın FETÖ tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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