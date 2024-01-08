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Muhalif Basın, Murat Kurum'un Adaylığı Sonrası Arşivden En Çok Neleri Çıkardı?

Muhalif Basın, Murat Kurum'un Adaylığı Sonrası Arşivden En Çok Neleri Çıkardı?

Murat Kurum
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.01.2024 - 13:43

Murat Kurum'un belediye seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı olmasının ardından muhalif medya arşivi açtı. 

Haberlerde özellikle eski MÜSİAD Başkanı Sami Kervancıoğlu ile çekilen fotoğraf ve eşi için torpil yaptırdığı iddiaları öne çıkıyor.

Buyrun detaylara birlikte bakıyoruz ⬇️

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayını resmen Murat Kurum olarak açıklamıştı. İsmin netleşmesi sonrası özellikle iktidara muhalif yayın organlarında Murat Kurum arşivi de açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayını resmen Murat Kurum olarak açıklamıştı. İsmin netleşmesi sonrası özellikle iktidara muhalif yayın organlarında Murat Kurum arşivi de açıldı.

İşte Murat Kurum'la ilgili en öne çıkan haber başlıkları ve konular ⬇️

Murat Kurum'un adaylığı ile birlikte ilk gündeme gelen ilk fotoğraf eski MÜSİAD Başkanı Sami Kervancıoğlu ile çekilen bu kare.

Murat Kurum'un adaylığı ile birlikte ilk gündeme gelen ilk fotoğraf eski MÜSİAD Başkanı Sami Kervancıoğlu ile çekilen bu kare.

Ezgi Apartmanı, Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen ilk depremde yıkılmış ve 35 kişiyi mezar olmuştu. Apartmanın alt katında yer alan Kervan Pastanesi ise Kervancıoğlu'na aitti ve kolon kestiği belirlenmişti.

Ezgi Apartmanı, Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen ilk depremde yıkılmış ve 35 kişiyi mezar olmuştu. Apartmanın alt katında yer alan Kervan Pastanesi ise Kervancıoğlu'na aitti ve kolon kestiği belirlenmişti.

Murat Kurum’un eşi Şengül Kurum bir matematik öğretmeni. Ancak Şengül Kurum'un RTÜK'e müdür olarak atanması adaylığı sonrası yine hararetlenen bir tartışma.

Murat Kurum’un eşi Şengül Kurum bir matematik öğretmeni. Ancak Şengül Kurum'un RTÜK'e müdür olarak atanması adaylığı sonrası yine hararetlenen bir tartışma.

Murat Kurum'la ilgili muhalif basında öne çıkan bir diğer tartışma ise Atatürk karşıtı fikirleriyle bilinen tarihçi Kadir Mısıroğlu'nun vefatı sonrası yaptığı açıklama.

Murat Kurum'la ilgili muhalif basında öne çıkan bir diğer tartışma ise Atatürk karşıtı fikirleriyle bilinen tarihçi Kadir Mısıroğlu'nun vefatı sonrası yaptığı açıklama.
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Murat Kurum, 2019 yılında hayatını kaybeden Mısıroğlu için bir paylaşım yapmıştı ⬇️

Murat Kurum, 2019 yılında hayatını kaybeden Mısıroğlu için bir paylaşım yapmıştı ⬇️

Murat Kurum yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevindeyken katıldığı bir canlı yayında, sosyal konut projesinden bir asgari ücretlinin nasıl ev alabileceği sorusuna verdiği yanıtla tepki çekmişti.

Murat Kurum yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevindeyken katıldığı bir canlı yayında, sosyal konut projesinden bir asgari ücretlinin nasıl ev alabileceği sorusuna verdiği yanıtla tepki çekmişti.

“Asgari ücretliler hem kira hem konut kredisini nasıl ödeyecek?” sorusu üzerine Bakan Kurum şunları söylemişti:

'5 bin 500 lira alıyor. Hem kira ödeyecek hem konut kredisi taksiti ödeyecek hem de evini geçindirecek... Tabii bunu yapabilmesi için ilave mesai ve kazanç sağlaması gerekiyor. Bunun için vatandaşımız biraz dişini sıkarak, biraz eşinden, dostundan borç alarak, biraz ek mesai yaparak bu bedeli karşılayabilir...'

Muhalif basın, Kurum'un bakanlığı döneminde Türkiye'nin incisi Salda Gölü'ne dozerlerle girilmesini de unutmuş değil.

Muhalif basın, Kurum'un bakanlığı döneminde Türkiye'nin incisi Salda Gölü'ne dozerlerle girilmesini de unutmuş değil.

Kurum ise Salda'yı en çok kendilerinin koruduğunu ve her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşündüklerini savunuyor.

Kurum ise Salda'yı en çok kendilerinin koruduğunu ve her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşündüklerini savunuyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara

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