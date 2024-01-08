Muhalif Basın, Murat Kurum'un Adaylığı Sonrası Arşivden En Çok Neleri Çıkardı?
Muhalif Basın, Murat Kurum'un Adaylığı Sonrası Arşivden En Çok Neleri Çıkardı?
Murat Kurum'un belediye seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı olmasının ardından muhalif medya arşivi açtı.
Haberlerde özellikle eski MÜSİAD Başkanı Sami Kervancıoğlu ile çekilen fotoğraf ve eşi için torpil yaptırdığı iddiaları öne çıkıyor.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayını resmen Murat Kurum olarak açıklamıştı. İsmin netleşmesi sonrası özellikle iktidara muhalif yayın organlarında Murat Kurum arşivi de açıldı.
Murat Kurum'un adaylığı ile birlikte ilk gündeme gelen ilk fotoğraf eski MÜSİAD Başkanı Sami Kervancıoğlu ile çekilen bu kare.
Ezgi Apartmanı, Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen ilk depremde yıkılmış ve 35 kişiyi mezar olmuştu. Apartmanın alt katında yer alan Kervan Pastanesi ise Kervancıoğlu'na aitti ve kolon kestiği belirlenmişti.
Murat Kurum’un eşi Şengül Kurum bir matematik öğretmeni. Ancak Şengül Kurum'un RTÜK'e müdür olarak atanması adaylığı sonrası yine hararetlenen bir tartışma.
Murat Kurum'la ilgili muhalif basında öne çıkan bir diğer tartışma ise Atatürk karşıtı fikirleriyle bilinen tarihçi Kadir Mısıroğlu'nun vefatı sonrası yaptığı açıklama.
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Murat Kurum, 2019 yılında hayatını kaybeden Mısıroğlu için bir paylaşım yapmıştı ⬇️
Murat Kurum yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevindeyken katıldığı bir canlı yayında, sosyal konut projesinden bir asgari ücretlinin nasıl ev alabileceği sorusuna verdiği yanıtla tepki çekmişti.
Muhalif basın, Kurum'un bakanlığı döneminde Türkiye'nin incisi Salda Gölü'ne dozerlerle girilmesini de unutmuş değil.
Kurum ise Salda'yı en çok kendilerinin koruduğunu ve her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşündüklerini savunuyor.
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Ve daha neler neler.. İnsanlar unutsa da arşiv unutmuyor.