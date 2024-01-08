Muhalif Basın, Murat Kurum'un Adaylığı Sonrası Arşivden En Çok Neleri Çıkardı?

“Asgari ücretliler hem kira hem konut kredisini nasıl ödeyecek?” sorusu üzerine Bakan Kurum şunları söylemişti:

'5 bin 500 lira alıyor. Hem kira ödeyecek hem konut kredisi taksiti ödeyecek hem de evini geçindirecek... Tabii bunu yapabilmesi için ilave mesai ve kazanç sağlaması gerekiyor. Bunun için vatandaşımız biraz dişini sıkarak, biraz eşinden, dostundan borç alarak, biraz ek mesai yaparak bu bedeli karşılayabilir...'