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Müge Anlı'nın Yeni Programı Güven Bana'ya Basit Yaş Problemini Yapamayan Yarışmacılar Damga Vurdu

Müge Anlı'nın Yeni Programı Güven Bana'ya Basit Yaş Problemini Yapamayan Yarışmacılar Damga Vurdu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.06.2025 - 00:46

Müge Anlı'nın yaz sezonunda sunacağı Güven Bana'nın ilk bölümü yayınlandı. Ekranların en güvenilir isimlerinden biri olan Müge Anlı'nın programının ilk bölümüne basit matematik sorusunu bilemeyen yarışmacılar damga vurdu.

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Hafta içi her gün gündüz kuşağında izlemeye alıştığımız Müge Anlı, yeni programıyla karşımıza çıktı.

Hafta içi her gün gündüz kuşağında izlemeye alıştığımız Müge Anlı, yeni programıyla karşımıza çıktı.

ATV ekranlarında salı akşamları yayınlanacak Güven Bana'nın ilk bölümü 10 Haziran Salı akşamı yayınlandı. Büyük beğeni toplayan programın ilk bölümüne basit matematik sorusunu bilemeyen yarışmacılar damga vurdu.

Yeliz ve Dilek adlı yarışmacılara yaş problemi soruldu.

Yeliz ve Dilek adlı yarışmacılara yaş problemi soruldu.

Basit matematik sorusunda 3. kez yanlış cevap veren yarışmacılar elendi. Sosyal medyada yarışmacılara pek çok yorum yapıldı.

Soruyu ve o anları buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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