Müge Anlı'nın Yeni Programı Güven Bana'ya Basit Yaş Problemini Yapamayan Yarışmacılar Damga Vurdu
Müge Anlı'nın yaz sezonunda sunacağı Güven Bana'nın ilk bölümü yayınlandı. Ekranların en güvenilir isimlerinden biri olan Müge Anlı'nın programının ilk bölümüne basit matematik sorusunu bilemeyen yarışmacılar damga vurdu.
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Hafta içi her gün gündüz kuşağında izlemeye alıştığımız Müge Anlı, yeni programıyla karşımıza çıktı.
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Yeliz ve Dilek adlı yarışmacılara yaş problemi soruldu.
Soruyu ve o anları buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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