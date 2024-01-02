MTV’de Yeni Yıl Zammı Sonrasında Bir Sürpriz Daha: MTV Yine 2 Kez mi Alınacak?
MTV’de Yeni Yıl Zammı Sonrasında Bir Sürpriz Daha: MTV Yine 2 Kez mi Alınacak?
Motorlu Taşıtlar Vergisi, geçtiğimiz yıl tüm araç sahiplerinden 2 katı olacak şekilde tahsil edilmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, yaşanan deprem sebebiyle 2 katı vergi alındığını söylemişti ancak yeni yılda da MTV’nin 2 kez ödenebileceği iddia edildi. İddianın sahibi ise gazeteci Deniz Zeyrek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Türkiye’de milyonlarca araç sahibinin ödediği Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), yeni yılla birlikte yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 oranında zamlanmıştı.
Araç sahipleri, zamlanan MTV’yi henüz sindirememişken, Deniz Zeyrek’in iddiası işleri farklı bir boyuta yükseltti.
Sözcü TV’de Ebru Baki’nin programına katılan Deniz Zeyrek, bu yıl 2 katı MTV tahsilatı yapılabileceğini iddia etti.
“Ben şimdi kara kara düşünüyorum. Kesinlikle, iddiaya girebilirim ikinci bir ek Motorlu Taşıtlar Vergisi alacaklar bizden. Yapacaklar, başka çaresi yok.”
Programın sunucusu Ebru Baki de “Bütün gelen konuklarım aynı şeyi söylüyor” diyerek 2 katı MTV iddiasına katıldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda