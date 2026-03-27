MSB'den Açıklama: İncirlik Üssü'nde Siren Sesleri

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Adana'daki İncirlik Üssü'nde sirenlerin çaldığı görüntüler sonrası basın açıklamasında bulundu.

Açıklamada sirenlerin bir saldırı girişimiyle ilgisi olmadığı belirtilirken, 'Sanal medyada İncirlik'te sirenlerin çaldığına dair paylaşımlar yapılmaktadır. Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Yanlış alarm olduğu değerlendirilmektedir' denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz haftaki gelişmelere paralel olarak benzer bir açıklamada bulunmuştu.