MSB'den Açıklama: İncirlik Üssü'nde Siren Sesleri

MSB'den Açıklama: İncirlik Üssü'nde Siren Sesleri

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
27.03.2026 - 15:43

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İncirlik Üssü'nde siren seslerinin duyulduğuna yönelik sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. 

Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Adana'daki İncirlik Üssü'nde sirenlerin çaldığı görüntüler sonrası basın açıklamasında bulundu.

Açıklamada sirenlerin bir saldırı girişimiyle ilgisi olmadığı belirtilirken, 'Sanal medyada İncirlik'te sirenlerin çaldığına dair paylaşımlar yapılmaktadır. Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Yanlış alarm olduğu değerlendirilmektedir' denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz haftaki gelişmelere paralel olarak benzer bir açıklamada bulunmuştu.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
