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Modern Kölelik: İş Başvurusu Kabul Edilen Genç, İşin 'Gönüllü' Olduğunu Sonradan Öğrendi

Modern Kölelik: İş Başvurusu Kabul Edilen Genç, İşin 'Gönüllü' Olduğunu Sonradan Öğrendi

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
18.10.2024 - 21:24

Günümüzde öğrenci olmak da mezun olduktan sonra iş bulmak da zor. Pek çok genç, üniversite mezunu olduğu halde gönlüne göre bir iş bulamıyor. 

Ya iş tanımları aşırı oluyor ya da maaş verilmiyor...

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En az 16 yıl okuduktan sonra üniversiteden de mezun oldunuz! Şimdi ise yetişkinliğin sorumluklarıyla yüzleşmek zorundasınız.

En az 16 yıl okuduktan sonra üniversiteden de mezun oldunuz! Şimdi ise yetişkinliğin sorumluklarıyla yüzleşmek zorundasınız.

Günümüzde öğrenci olmanın da mezun olduktan sonra iş bulmanın da geçmiş yıllara göre zor olduğu bir gerçek. Elinizi attığınız her yerde bir üniversite mezununa denk geliyorsunuz. Çoğu da maalesef işsiz.

Eğitiminize o kadar emek verdikten sonra da emeklerinizin karşılığını alabileceğiniz bir iş, en doğal hakkınız.

Eğitiminize o kadar emek verdikten sonra da emeklerinizin karşılığını alabileceğiniz bir iş, en doğal hakkınız.

Sosyal medyada yapılan bir paylaşımda, işverenin çalışanın en doğal hakkı olan 'maaşı' vermediği görüldü!

Bir genç, iş ilanının açıklama kısmında "gönüllü" olduğu belirtilmeyen bir işe başvuru yaptı. İş ilanında, "yazılım geliştirici, mobil uygulama geliştirici, grafik tasarımcı, pazarlama uzmanı" gibi bilgi ve deneyim gerektiren pozisyonlar vardı.

Bir genç, iş ilanının açıklama kısmında "gönüllü" olduğu belirtilmeyen bir işe başvuru yaptı. İş ilanında, "yazılım geliştirici, mobil uygulama geliştirici, grafik tasarımcı, pazarlama uzmanı" gibi bilgi ve deneyim gerektiren pozisyonlar vardı.

Sonuç işe olumluydu, genç işe alındı.

Fakat genç, işe alınmasının ardından bu işin "gönüllülük esasına" dayalı olduğunu gördü.

Fakat genç, işe alınmasının ardından bu işin "gönüllülük esasına" dayalı olduğunu gördü.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Asistanı, işe alınan gence bir mail atarak 'ilerleyen zamanlarda projelerden gelir elde edilmesi durumunda ödeme planları hakkında bilgilendirme yapılacağını' aktardı.

'Şimdilik ekip üyeleri, gönüllülük esasına dayalı olarak projelere katkı sağlamaktadır.' ifadeleri yer aldı.

Ne dersiniz, sizce bu da modern kölelik mi?

Ne dersiniz, sizce bu da modern kölelik mi?

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Cindirella Man

Bu modern kölelik değil emrivaki bu ahlaksızlık bu terbiyesizlik bu zorla dayatma bu dolandırıcılık ne kabul edersen et

Bozkurt

Gücü olan, sahipsiz bırakılmış halka istediği rolü oynuyor.

Kzlt

Yazılım şirketleri veya şirketlerin ilgili departmanları genelde yetişmiş tecrübeli çalışan arıyor. Son yıllarda ilgili bölümlerin çoğalmasıyla mezun sayısı ... Devamını Gör