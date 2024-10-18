Modern Kölelik: İş Başvurusu Kabul Edilen Genç, İşin 'Gönüllü' Olduğunu Sonradan Öğrendi
Modern Kölelik: İş Başvurusu Kabul Edilen Genç, İşin 'Gönüllü' Olduğunu Sonradan Öğrendi
Günümüzde öğrenci olmak da mezun olduktan sonra iş bulmak da zor. Pek çok genç, üniversite mezunu olduğu halde gönlüne göre bir iş bulamıyor.
Ya iş tanımları aşırı oluyor ya da maaş verilmiyor...
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En az 16 yıl okuduktan sonra üniversiteden de mezun oldunuz! Şimdi ise yetişkinliğin sorumluklarıyla yüzleşmek zorundasınız.
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Eğitiminize o kadar emek verdikten sonra da emeklerinizin karşılığını alabileceğiniz bir iş, en doğal hakkınız.
Bir genç, iş ilanının açıklama kısmında "gönüllü" olduğu belirtilmeyen bir işe başvuru yaptı. İş ilanında, "yazılım geliştirici, mobil uygulama geliştirici, grafik tasarımcı, pazarlama uzmanı" gibi bilgi ve deneyim gerektiren pozisyonlar vardı.
Fakat genç, işe alınmasının ardından bu işin "gönüllülük esasına" dayalı olduğunu gördü.
Ne dersiniz, sizce bu da modern kölelik mi?
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Bu modern kölelik değil emrivaki bu ahlaksızlık bu terbiyesizlik bu zorla dayatma bu dolandırıcılık ne kabul edersen et
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