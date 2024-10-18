Mesaiden Çıkıp Kalabalık Durakta Toplu Taşımayı Beklerken İzlediğinizde Moralinizi Bozacak O Çift
Mesaiden Çıkıp Kalabalık Durakta Toplu Taşımayı Beklerken İzlediğinizde Moralinizi Bozacak O Çift
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Eminim bu videoyu kimisi gün boyu kafasını kaşımaya bile bulamadığı vaktin sonunda izliyor kimisi de mesaiden çıkıp insan ordusuyla toplu taşımaya adım atarken…
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Pek çok kişinin hayalidir bir karavan alıp metropolleri terk ederek tatil kasabalarına yolculuk etmek ancak; koşullar buna ne kadar izin verir… Bi’ düşündürücü.
Sosyal medyada sık sık gördüğümüz hayallerine yolculuk edenlere Allison ve Nick isimli çift de eklendi.
TikTok’ta ‘@rollingwithophelia’ isimli çift yaklaşık üç sene önce bir okul otobüsünü eve çevirmeye karar verdi.
İki can dostuyla hayallerinin peşinden giden çiftin okul otobüsünden çevirdikleri evleri bir apartman dairesinden farksız.
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Allison ve Nick'in otobüs yolculuğuyla huzurlu seyahatleri herkese ilham olacak cinsten.
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