Mesaiden Çıkıp Kalabalık Durakta Toplu Taşımayı Beklerken İzlediğinizde Moralinizi Bozacak O Çift

TikTok'ta 'rollingwithophelia' kullanıcı ismiyle videolar paylaşan Allison ve Nick çifti, yaklaşık 3 senedir eve çevirdikleri okul otobüsünde yaşıyor. Allison ve Nick'in hayallerine yaptıkları yolculuklar hepimizi kıskandıracak cinsten...