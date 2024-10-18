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Mesaiden Çıkıp Kalabalık Durakta Toplu Taşımayı Beklerken İzlediğinizde Moralinizi Bozacak O Çift

Mesaiden Çıkıp Kalabalık Durakta Toplu Taşımayı Beklerken İzlediğinizde Moralinizi Bozacak O Çift

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
18.10.2024 - 17:49

TikTok'ta 'rollingwithophelia' kullanıcı ismiyle videolar paylaşan Allison ve Nick çifti, yaklaşık 3 senedir eve çevirdikleri okul otobüsünde yaşıyor. Allison ve Nick'in hayallerine yaptıkları yolculuklar hepimizi kıskandıracak cinsten...

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Eminim bu videoyu kimisi gün boyu kafasını kaşımaya bile bulamadığı vaktin sonunda izliyor kimisi de mesaiden çıkıp insan ordusuyla toplu taşımaya adım atarken…

Eminim bu videoyu kimisi gün boyu kafasını kaşımaya bile bulamadığı vaktin sonunda izliyor kimisi de mesaiden çıkıp insan ordusuyla toplu taşımaya adım atarken…

Pek çok kişinin hayalidir bir karavan alıp metropolleri terk ederek tatil kasabalarına yolculuk etmek ancak; koşullar buna ne kadar izin verir… Bi’ düşündürücü.

Pek çok kişinin hayalidir bir karavan alıp metropolleri terk ederek tatil kasabalarına yolculuk etmek ancak; koşullar buna ne kadar izin verir… Bi’ düşündürücü.

Sosyal medyada sık sık gördüğümüz hayallerine yolculuk edenlere Allison ve Nick isimli çift de eklendi.

Sosyal medyada sık sık gördüğümüz hayallerine yolculuk edenlere Allison ve Nick isimli çift de eklendi.

TikTok’ta ‘@rollingwithophelia’ isimli çift yaklaşık üç sene önce bir okul otobüsünü eve çevirmeye karar verdi.

TikTok’ta ‘@rollingwithophelia’ isimli çift yaklaşık üç sene önce bir okul otobüsünü eve çevirmeye karar verdi.

İki can dostuyla hayallerinin peşinden giden çiftin okul otobüsünden çevirdikleri evleri bir apartman dairesinden farksız.

İki can dostuyla hayallerinin peşinden giden çiftin okul otobüsünden çevirdikleri evleri bir apartman dairesinden farksız.
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Allison ve Nick'in otobüs yolculuğuyla huzurlu seyahatleri herkese ilham olacak cinsten.

Allison ve Nick'in otobüs yolculuğuyla huzurlu seyahatleri herkese ilham olacak cinsten.

İşte o meşhur ev👇🏻

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