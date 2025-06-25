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Modern Family Konusu Nedir? Modern Family Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Modern Family Konusu Nedir? Modern Family Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.06.2025 - 22:06

Fenomen dizi Modern Family yayınlandığı andan beri gündemden düşmedi. Haliye Modern Family'nin konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Peki Modern Family'nin konusu ne? Modern Family oyuncuları kim, gerçek hayat hikayesi mi? 

Gelin Modern Family dizisine dair tüm detayları görelim...

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Modern Family Dizisi Konusu

Modern Family Dizisi Konusu

Modern Family, birbiriyle akraba üç farklı ailenin gündelik hayatını, ilişkilerini ve iç içe geçmiş dinamiklerini anlatan bir komedi dizisidir. Dizide yaşça büyük bir adam olan Jay, kendisinden oldukça genç ve enerjik Gloria ile evlidir. Gloria’nın önceki evliliğinden olan oğlu Manny, bu yeni aile düzenine uyum sağlamaya çalışırken kültürel farklar ve kuşak çatışmaları zaman zaman komik durumlara yol açar.

Modern Family Dizisi Oyuncuları

Modern Family Dizisi Oyuncuları

  • Ed O'NeillJay Pritchett

  • Sofía VergaraGloria Delgado-Pritchett

  • Rico RodriguezManny Delgado

  • Jeremy MaguireJoe Pritchett

  • Julie BowenClaire Dunphy

  • Ty BurrellPhil Dunphy

  • Sarah HylandHaley Dunphy

  • Ariel WinterAlex Dunphy

  • Nolan GouldLuke Dunphy

  • Jesse Tyler FergusonMitchell Pritchett

  • Eric StonestreetCameron Tucker

  • Aubrey Anderson-EmmonsLily Tucker-Pritchett

Modern Family Bölümler ve Sezonlar

Modern Family Bölümler ve Sezonlar

Modern Family, 2009’da başlayan ve tam 11 sezon boyunca ekranlarda kalan bir aile komedisi klasiği. Toplamda 250 bölümü bulan dizi, yıllar içinde karakterleriyle büyüyüp evrilen bir yapı kurdu. İlk sezonundan itibaren izleyiciyi hem güldürüp hem düşündüren yapısıyla, modern aile kavramının ne anlama gelebileceğini sorgulattı. Finalini ise 2020’de yaptı.

Modern Family Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Modern Family Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Modern Family, yayınlandığı dönemde yani 2009’dan 2020’ye kadar ABD’de ABC (American Broadcasting Company) kanalında yayınlandı. Bu, dizinin ana evi ve orijinal yayın ağıydı. Şu an pek çok dijital platformda yer alıyor.

Modern Family Eleştiri ve Ödüller

Modern Family Eleştiri ve Ödüller

Modern Family toplam 22 Emmy Ödülü kazandı, 82 adaylık aldı.

  • En İyi Komedi Dizisi – 5 yıl üst üste kazandı (2010–2014)

  • En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Komedi):

  • - Eric Stonestreet (Cameron) – 2010, 2012

  • - Ty Burrell (Phil) – 2011, 2014

  • En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Komedi):

  • - Julie Bowen (Claire) – 2011, 2012

  • En İyi Yönetmenlik (Komedi):

  • - Michael Spiller – 2011

  • En İyi Senaryo (Komedi):

  • - Steven Levitan & Christopher Lloyd – 2011 ('Caught in the Act')

Altın Küre (Golden Globe Awards)

  • En İyi TV Dizisi – Müzikal veya Komedi:

  • - Kazandı – 2012

  • - 6 kez aday gösterildi

Screen Actors Guild Awards (SAG Ödülleri)

  • Toplu Performans – Komedi Dizisi Oyuncu Kadrosu

  • - Kazandı – 2011, 2012, 2013, 2014

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Modern Family Benzeri Diziler

Modern Family Benzeri Diziler

  • The Good Place

  • The Middle

  • Life is Pieces

  • Parenthood

  • Arrested Development

  • Schitt's Creek

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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