MMA Efsanelerinden Conor McGregor 5 Yıl Sonra Çıktığı İlk Maçında Hayal Kırıklığı Yaşattı

UFC 329 organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen müsabakada Conor McGregor ile Max Holloway karşı karşıya geldi. Son resmi karşılaşmasına 2021 yılında çıkan Conor McGregor’ın yeniden maça çıkacak olması büyük heyecan yaratmıştı. Fakat milyonlarca seyirci, karşılaşmanın ilk bölümlerinde adeta hayal kırıklığına uğradı. İrlandalı sporcu Conor McGregor, karşılaşmanın ilk saniyelerinde sağ bacağından sakatlandı. Max Holloway, karşılaşmayı teknik nakavt ile kazandı. Yıllardır Conor McGregor’ın ringlere dönmesini bekleyen milyonlarca sporsever büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Conor McGregor yaptığı açıklamada, 'Diz bağlarım koptu. Paramparça oldu. Dövüşe girerken hiçbir sakatlığım yoktu. Kamp boyunca da dövüş öncesi kuliste de tekmeler atıyor, ayağımı yere basıyor ve zıplıyordum. Bu bir anda ortaya çıktı. Şu an psikolojik olarak tarif edilemeyecek kadar kötü durumdayım. Bunu ancak cehennem gibi diye tanımlayabilirim.' ifadelerini kullandı.