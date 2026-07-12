article/comments
article/share
Haberler
Spor
MMA Efsanelerinden Conor McGregor 5 Yıl Sonra Çıktığı İlk Maçında Hayal Kırıklığı Yaşattı

MMA Efsanelerinden Conor McGregor 5 Yıl Sonra Çıktığı İlk Maçında Hayal Kırıklığı Yaşattı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.07.2026 - 10:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Karma dövüş sporunun dünyada en tanınan isimlerinden biri olan İrlandalı Conor McGregor, 5 yıl sonra ringe çıktı ancak maç hayal kırıklığıyla bitti. ABD'li sporcu Max Holloway ile karşı karşıya gelen McGregor, maçı tamamlayamadı. İrlandalı dövüşçü maç sonunda yaptığı açıklamada, “Diz bağlarım koptu. Paramparça oldu. Şu an psikolojik olarak tarif edilemeyecek kadar kötü durumdayım. Bunu ancak cehennem gibi diye tanımlayabilirim.' ifadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Günler öncesinden reklamı yapılan Conor McGregor ile Max Holloway maçı hayal kırıklığıyla bitti.

Günler öncesinden reklamı yapılan Conor McGregor ile Max Holloway maçı hayal kırıklığıyla bitti.

UFC 329 organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen müsabakada Conor McGregor ile Max Holloway karşı karşıya geldi. Son resmi karşılaşmasına 2021 yılında çıkan Conor McGregor’ın yeniden maça çıkacak olması büyük heyecan yaratmıştı. Fakat milyonlarca seyirci, karşılaşmanın ilk bölümlerinde adeta hayal kırıklığına uğradı. İrlandalı sporcu Conor McGregor, karşılaşmanın ilk saniyelerinde sağ bacağından sakatlandı. Max Holloway, karşılaşmayı teknik nakavt ile kazandı. Yıllardır Conor McGregor’ın ringlere dönmesini bekleyen milyonlarca sporsever büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Conor McGregor yaptığı açıklamada, 'Diz bağlarım koptu. Paramparça oldu. Dövüşe girerken hiçbir sakatlığım yoktu. Kamp boyunca da dövüş öncesi kuliste de tekmeler atıyor, ayağımı yere basıyor ve zıplıyordum. Bu bir anda ortaya çıktı. Şu an psikolojik olarak tarif edilemeyecek kadar kötü durumdayım. Bunu ancak cehennem gibi diye tanımlayabilirim.' ifadelerini kullandı.

Yaşananlar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın