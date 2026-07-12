MMA Efsanelerinden Conor McGregor 5 Yıl Sonra Çıktığı İlk Maçında Hayal Kırıklığı Yaşattı
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Karma dövüş sporunun dünyada en tanınan isimlerinden biri olan İrlandalı Conor McGregor, 5 yıl sonra ringe çıktı ancak maç hayal kırıklığıyla bitti. ABD'li sporcu Max Holloway ile karşı karşıya gelen McGregor, maçı tamamlayamadı. İrlandalı dövüşçü maç sonunda yaptığı açıklamada, “Diz bağlarım koptu. Paramparça oldu. Şu an psikolojik olarak tarif edilemeyecek kadar kötü durumdayım. Bunu ancak cehennem gibi diye tanımlayabilirim.' ifadelerini kullandı.
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Günler öncesinden reklamı yapılan Conor McGregor ile Max Holloway maçı hayal kırıklığıyla bitti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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