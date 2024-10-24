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Misafirliğe Gelen Arkadaşlarınıza 'Yook artık bunu sen mi yaptın?' Dedirtecek 10 Yemek Tarifi

etiket Misafirliğe Gelen Arkadaşlarınıza 'Yook artık bunu sen mi yaptın?' Dedirtecek 10 Yemek Tarifi

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
24.10.2024 - 19:01

Misafirlerin bu yemekleri yediğinde kendinden geçecek! Senin yaptığına inanmayacak güzellik ve lezzetli yemeklere birlikte bakalım!

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1. Kore Usulü Kızarmış Tavuk

1. Kore Usulü Kızarmış Tavuk

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler:

  • 500 gram tavuk budu filetosu

  • 1 tutam karabiber, öğütülmüş

  • 0,25 çay kaşığı tuz

  • 2 yemek kaşığı nişasta

  • 1 yemek kaşığı bitkisel yağ

  • 1 yemek kaşığı koyu renkli soya sosu

  • 1 yemek kaşığı ketçap

  • 1 çay kaşığı susam yağı

  • 2 çay kaşığı sarımsak, doğranmış

  • 1 çay kaşığı zencefil, doğranmış

  • 1 yemek kaşığı gochujang kore biber salçası

  • 3 yemek kaşığı su

  • 1 doğranmış soğan

  • 0,5 yemek kaşığı susam

Yapılışı:

1. Tavuk butlarını lokma büyüklüğünde doğrayın, tuz ve karabiberle tatlandırın ve her tarafını eşit şekilde nişastaya bulayın.

2. Tavuk parçalarını tek sıra halinde büyük hazneye dizin, üzerine fırçayla veya püskürterek bitkisel yağ sürün ve büyük hazneyi Philips Çift Hazneli Airfryer'a kaydırın. Cihazı 15 dakika 200 derece ayarlarda çalıştırın. Pişirme işlemi sırasında hazneyi bir kaz sallayın.

4. Koyu renkli soya sosu, ketçap, susam yağı, doğranmış sarımsak ve zencefil, gochujang ezmesi ve suyu bir tava ya da küçük bir tencerede karıştırıp kaynatın. 1 dakika daha pişirmeye devam edin. Ateşten alıp kenara alın.

5. Hazır olduğunda tavuk parçalarını hazırlanan sosa aktarın ve her tarafını eşit şekilde kaplamak için karıştırın. Üzerine susam ve kıyılmış taze soğan serpiştirerek ılık servis yapın.

2. Izgara Kral İstiridye

2. Izgara Kral İstiridye

Hazırlanma süresi: 6 dakika

Pişirme süresi: 8 dakika

Pişirme derecesi: 200°C

Malzemeler:

  • 1 diş sarımsak

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 200 gram kral istiridye mantarı

  • 2 yemek kaşığı fesleğen maydonoz pesto

  • 20 gram parmesan peyniri

  • 0,25 çay kaşığı rende limon kabuğu

  • 1 tutam deniz tuzu

Yapılışı:

1. Sarımsakları doğrayıp zeytinyağıyla karıştırın. Dilerseniz bu işlemin öncesinde sarımsakları 200 derece 5 dakika sol sepette ızgara yapabilirsiniz.

2. Mantarları uzun kenarından dörde bölün ve parçaların üzerine hazırladığınız sarımsak yağından sürün.

3. Yağlanan mantarların cihazın boş sepetine alın ve Philips Çift Hazneli Airfryer'da 8 dakika 200 derece ayarını yapın. 

Bu noktada mücverler daha fazla yer kaplayacağından mücver topları sağ tavaya, mantarları ise sol tavaya alabilirsiniz. Ama tercihin tamamen size ve malzeme miktarına bağlı olduğunu unutmayın. 😘

4. Pişen mantarları dışarı çıkarıp üzerine pesto, peynir gevreği, limon kabuğu rendesi ve deniz tuzu ekleyip servis edin.

Ekstra vakit harcamadan yapacağınız bu tarife bayılacaksınız! Misafirleriniz sizi bir şef bile sanabilir.

3. Kore Esintili Dana Köfte

3. Kore Esintili Dana Köfte

Sadece dört basit adımda harika bir ana yemek hazırlayabileceğinizi biliyor muydunuz?

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 180°C

Malzemeler:

  • 2 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı zencefil

  • 2 taze soğan

  • 600 gram sığır kıyması

  • 2 yemek kaşığı tamari sos

  • 1 yemek kaşığı acı biber salçası

  • 2 yemek kaşığı susam yağı

  • 2 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı zencefil

  • 70 gram tamari sosu

  • 2 yemek kaşığı bal

  • 2 yemek kaşığı pirinç sirkesi

  • 70 mililitre su

  • 1 yemek kaşığı acı biber salçası

Yapılışı:

1. Sarımsakları kıyın, zencefili rendeleyin, taze soğanları doğrayın ve tamari, salça, susam yağı, kıyma ile karıştırın. Tüm malzemeden yaklaşık 16 adet köfte topu oluşturun.

2. Köfteleri Philips Çift Hazneli Airfryer'da 12 dakika 180 derece ayarıyla pişirin.

Cihazın her tarafı eşit pişiren teknolojisi, aynı zamanda etlerin içlerinin de en iyi şekilde pişmesini sağlayacak ve ağızda sulu sulu bir tat bırakacak.

3. Bu sırada sarımsak dişi, zencefil kökü, tamari, bal, pirinç sirkesi, su ve salçayı bir tencerede 5 dakika kadar pişirip sos hazırlayın.

4. Pişen köfteleri dışarı alıp üzerine sos gezdirin ve servis tabağına alın.

İşte bu kadar basit! Bu tarifin yanına yapılacak alternatif için aşağıdaki tarife bakmayı da unutmayın.

4. Brokolili Hindi Göğsü

4. Brokolili Hindi Göğsü

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 250 gram hindi göğsü

  • 250 gram brokoli

  • 100 gram kaju fıstığı

  • 4 yemek kaşığı soya sosu

  • 2 yemek kaşığı susam yağı

  • 1 tutam karabiber, taze öğütülmüş

  • 1 çay kaşığı zencefil

Yapılışı:

1. Hindi göğsünü 2 cm'lik küpler halinde kesin. Brokoliyi yıkayın ve bıçakla küçük parçalara bölün. Hindi göğsü, brokoli ve kajuyu bir kapta karıştırın. Kaseye taze rendelenmiş zencefil, soya sosu, susam yağı ekleyin ve biberle tatlandırın. Tüm malzemeleri Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine aktarın.

2. Önerilen süre boyunca belirtilen sıcaklıkta pişirin. Pişirme sırasında Philips Çift Hazneli Airfryer'ı açın ve hazneyi bir kez sallayın.

3. Dilerseniz pirinç, kuskus veya tam tahıllı ekmekle birlikte sıcakken servis edin.

5. Balık Turtası

5. Balık Turtası

Hazırlanma Süresi: 30 dakika

Pişirme Süresi: 40 dakika

Pişirme Derecesi: 160°

Malzemeler:

  • 500 gr pişmiş patates

  • 200 gr tereyağı

  • 2 yemek kaşığı süt

  • 100 gr pırasa

  • 100 gr kabak

  • 100 gr bezelye

  • 100 gr mezgit fileto, füme

  • 350 gr morina balığı filetosu

  • 2 yemek kaşığı mısır nişastası

  • 2 çay kaşığı limon kabuğu rendesi

  • 100 gr krema

  • 200 gr erik

  • 1 yemek kaşığı esmer şeker

  • 30 gr yulaf ezmesi

  • 1 tutam tarçın

Yapılışı:

1. İlk önce pişmiş patatesleri, tereyağını yarısını, sütü, tuzu ve biberi bir kapta karıştırın. Ardından sebzeleri yıkayıp ince ince doğrayın, bezelyeleri sudan geçirin, balıkları da doğrayın.

2. Sebzeleri, balıkları, tuzu, biberi, nişastayı, rende limon kabuğunu ve kremayı Philips Çift Hazneli Airfryer içine sığacak bir tepsiye alın. Üzerini ise patates püresiyle kapatın.

3. Kabı cihazın sağ haznesine alıp yukarıdaki ayarları yapın ve çalıştırmaya başlayın.

Üstü çıtır çıtır, içi yumuşacık turtanızı çay veya meyve suyuyla servis edin. 🤩

İçeriğin Devamı Aşağıda
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6. Kavrulmuş Nohut ve Tahin Soslu Izgara Avokado

6. Kavrulmuş Nohut ve Tahin Soslu Izgara Avokado

Hazırlanma Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 22 dakika

Pişirme Derecesi: 200°C

Malzemeler:

  • 240 gram konserve nohut

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı garam masala

  • 2 avokado

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı

  • 2 yemek kaşığı tahin

  • 4 yemek kaşığı ılık su

  • 1 çay kaşığı limon suyu

  • 2 tutam deniz tuzu

  • 5 gram maydanoz

Yapılışı:

1. Nohutları süzün, bir kasede zeytinyağı ve grama masala ile karıştırın.

2. Bu şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer’ın sol sepetine alın ve 10 dakika 200 derece ayarını yapın.

3. Bu esnada avokadoları uzunlamasına kesin, çekirdeklerinden ayırın ve üzerine zeytinyağı gezdirin.

4. Hazır olan nohutları sepetten alıp yerine avokadoları koyun ve 12 dakika 200 derece ayarını yapın.

5. Solda avokadolarınız sağda diğer yemeğiniz pişerken tahin sosu hazırlamaya başlayın. Bunun için tahin, limon suyu, su ve deniz tuzunu karıştırın. İçine ince ince kıydığınız maydanozdan ekleyin.

6. Izgaralanan avokadoları dışarı alıp üzerine bu sostan gezdirin.

7. Fesleğen Pestolu Kabak Lazanya

7. Fesleğen Pestolu Kabak Lazanya

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 25 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Malzemeler:

  • 2 adet büyük kabak

  • 1 su bardağı fesleğen pesto

  • 1 su bardağı ricotta peyniri

  • 1 su bardağı mozzarella peyniri (rendelenmiş)

  • 1 su bardağı marinara sosu

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

1. Kabakları uzunlamasına ince dilimler halinde kesin.

2. Airfryer sepetine veya sepete sığacak bir kaba bir kat kabak dilimi dizin.

3. Üzerine bir kat fesleğen pesto, ricotta peyniri, mozzarella peyniri ve marinara sos ekleyin.

4. Bir daha kat kat yapın.

5. En üst katı mozzarella peyniri ile kaplayın.

6. Philips Çift Hazneli Airfryer'da 180°C'de 20-25 dakika, peynirler eriyene kadar ve kabaklar yumuşayana kadar pişirin.

8. Morina Balıklı Tako

8. Morina Balıklı Tako

Hazırlanma Süresi: 30 dakika

Pişirme Süresi: 14 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 1 misket limonu

  • 1 çay kaşığı taco seasoning

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 400 gr morina balık fileto

  • 100 gr salatalık

  • 500 gr rezene

  • 2 taze soğan

  • 4 yemek kaşığı guacamole

  • 4 taco tortilla

Yapılışı:

1. Misket limonunu yıkayıp kabuğunu rendeleyin, suyunu sıkın. Rende kabukları taco baharatıyla karıştırın. Morina balığı filetolarını 4 eşit parçaya ayırıp üzerine bu karışımdan gezdirin. Zeytinyağını da fırçayla sürün veya püskürtün.

2. Balıkları Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sağ haznesine alıp yukarıdaki ayarları yapın.

3. Balıklar pişerken salatalıkları, rezeneyi, taze soğanı ince şeritler halinde doğrayın. Misket limonunun suyu ve tuz ile birleştirin.

4. Taco tortillaların içine 1 yemek kaşığı guacomole sos yayın, üzerine pişen morina balığından ekleyin. Ardından taze sebzeleri ilave edin ve dilerseniz kişniş, misket limonu, kırmızı biber ile tatlandırın.

İşte bu kadar basit. Elinize sağlık. 😋

9. Yumurtalı ve Fasulyeli Domates Dolması

9. Yumurtalı ve Fasulyeli Domates Dolması

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 4 yumurta

  • Yarım çay kaşığı paprika 

  • 1 tutam karabiber 

  • 1 tutam tuz

  • 4 biftek domatesi

  • 80 gram kırmızı barbunya

Yapılışı:

1. Domateslerin üstünü kesin ve kaşık yardımıyla içini çıkartın. 

2. Fasulyeleri süzdükten sonra tuz, karabiber ve paprikayı ekleyin.

3. Fasulyeleri domateslerin içerisine doldurun. Ardından her domatesin içine yumurta kırın. 

4. Domates dolmalarını Philips Çift Hazneli Airfryer sepetine yerleştirin ve 20 dakika boyunca 180 derecede pişirin. Afiyet olsun!

10. Sebzeli Rulolar

10. Sebzeli Rulolar

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 5 dakika

Pişirme Derecesi: 190°C

Malzemeler:

  • 50 gram brokoli çiçeği

  • 50 gram kırmızı dolma biber, ufak

  • 60 gram Çedar peyniri

  • 50 gram mısır, konserve

  • 120 gram krem peynir

  • 2 tortilla/lavaş

Yapılışı:

1. Brokoli çiçeklerini doğrayın ve dolmalık biberleri ince ince kıyın.

2. Tüm sebzeleri, rendelenmiş çedar peynirini ve krem peyniri iyice karıştırın. Karışımı 2 tortilla içine eşit şekilde ve kenarlarına kadar yayın. 

3. Rulo haline getirdiğiniz tortillaları 6 eşit parçaya bölün.

4. Ruloları sepete yerleştirin. Hepsini tek seferde sığdıramazsanız partiler halinde pişirin. Philips Çift Hazneli Airfryer'da belirtilen ayarlarla başlatın.

5. Rulolar pişince servis edin.

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