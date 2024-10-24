Misafirliğe Gelen Arkadaşlarınıza 'Yook artık bunu sen mi yaptın?' Dedirtecek 10 Yemek Tarifi

Sadece dört basit adımda harika bir ana yemek hazırlayabileceğinizi biliyor muydunuz?
Hazırlama süresi: 30 dakika
Pişirme süresi: 12 dakika
Pişirme derecesi: 180°C
Malzemeler:
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı zencefil
2 taze soğan
600 gram sığır kıyması
2 yemek kaşığı tamari sos
1 yemek kaşığı acı biber salçası
2 yemek kaşığı susam yağı
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı zencefil
70 gram tamari sosu
2 yemek kaşığı bal
2 yemek kaşığı pirinç sirkesi
70 mililitre su
1 yemek kaşığı acı biber salçası
Yapılışı:
1. Sarımsakları kıyın, zencefili rendeleyin, taze soğanları doğrayın ve tamari, salça, susam yağı, kıyma ile karıştırın. Tüm malzemeden yaklaşık 16 adet köfte topu oluşturun.
2. Köfteleri Philips Çift Hazneli Airfryer'da 12 dakika 180 derece ayarıyla pişirin.
Cihazın her tarafı eşit pişiren teknolojisi, aynı zamanda etlerin içlerinin de en iyi şekilde pişmesini sağlayacak ve ağızda sulu sulu bir tat bırakacak.
3. Bu sırada sarımsak dişi, zencefil kökü, tamari, bal, pirinç sirkesi, su ve salçayı bir tencerede 5 dakika kadar pişirip sos hazırlayın.
4. Pişen köfteleri dışarı alıp üzerine sos gezdirin ve servis tabağına alın.
İşte bu kadar basit! Bu tarifin yanına yapılacak alternatif için aşağıdaki tarife bakmayı da unutmayın.
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