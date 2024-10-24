Misafirliğe Gelen Arkadaşlarınıza 'Yook artık bunu sen mi yaptın?' Dedirtecek 10 Yemek Tarifi

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler:

500 gram tavuk budu filetosu

1 tutam karabiber, öğütülmüş

0,25 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı nişasta

1 yemek kaşığı bitkisel yağ

1 yemek kaşığı koyu renkli soya sosu

1 yemek kaşığı ketçap

1 çay kaşığı susam yağı

2 çay kaşığı sarımsak, doğranmış

1 çay kaşığı zencefil, doğranmış

1 yemek kaşığı gochujang kore biber salçası

3 yemek kaşığı su

1 doğranmış soğan

0,5 yemek kaşığı susam

Yapılışı:

1. Tavuk butlarını lokma büyüklüğünde doğrayın, tuz ve karabiberle tatlandırın ve her tarafını eşit şekilde nişastaya bulayın.

2. Tavuk parçalarını tek sıra halinde büyük hazneye dizin, üzerine fırçayla veya püskürterek bitkisel yağ sürün ve büyük hazneyi Philips Çift Hazneli Airfryer'a kaydırın. Cihazı 15 dakika 200 derece ayarlarda çalıştırın. Pişirme işlemi sırasında hazneyi bir kaz sallayın.

4. Koyu renkli soya sosu, ketçap, susam yağı, doğranmış sarımsak ve zencefil, gochujang ezmesi ve suyu bir tava ya da küçük bir tencerede karıştırıp kaynatın. 1 dakika daha pişirmeye devam edin. Ateşten alıp kenara alın.

5. Hazır olduğunda tavuk parçalarını hazırlanan sosa aktarın ve her tarafını eşit şekilde kaplamak için karıştırın. Üzerine susam ve kıyılmış taze soğan serpiştirerek ılık servis yapın.