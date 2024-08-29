Misafirlerinizin Denediği Zaman "Bunu Senden Daha İyi Yapan Yok!" Diyeceği 6 Yemek Tarifi

Tavuk Şiş:

Malzemeler:

500 gram tavuk but (küp küp doğranmış)

1/2 su bardağı yoğurt

2 diş sarımsak (rendelenmiş)

1 tatlı kaşığı zencefil (rendelenmiş)

1 tatlı kaşığı kimyon

1/2 çay kaşığı kırmızı biber pulu

Tuz

Karabiber

Yapılışı:

1. Derin bir kapta tavuk küplerini yoğurt, rendelenmiş sarımsak, zencefil, kimyon, kırmızı biber pulu, pul biber, tuz ve karabiber ile iyice karıştırın.

2. En az 30 dakika, tercihen buzdolabında 1-2 saat marine olmasına izin verin.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer sepetinin içine marine edilmiş tavuk şişleri dizin.

4. 200°C'de 15 dakika pişirin. Pişirme sırasında her tarafının eşit şekilde pişmesini sağlamak için şişleri bir kez çevirin.

Otlu Patates Kızartması:

Malzemeler:

500 gram patates (küp küp doğranmış)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı pul biber

1/2 çay kaşığı karabiber

Tuz

1 diş sarımsak (rendelenmiş)

1/4 demet maydanoz (doğranmış)

Yapılışı: