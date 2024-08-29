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Misafirlerinizin Denediği Zaman "Bunu Senden Daha İyi Yapan Yok!" Diyeceği 6 Yemek Tarifi

etiket Misafirlerinizin Denediği Zaman "Bunu Senden Daha İyi Yapan Yok!" Diyeceği 6 Yemek Tarifi

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
29.08.2024 - 19:01

Yaptığın anda hem ev halkının hem de misafirlerin bayılacağı, birbirinden eşsiz yemek tarifleri ile geldik. Hazırsan hadi keşfe çıkalım!

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1. Baharatlı Tavuk Şiş ve Otlu Patates Kızartması

1. Baharatlı Tavuk Şiş ve Otlu Patates Kızartması

Tavuk Şiş:

Malzemeler:

  • 500 gram tavuk but (küp küp doğranmış)

  • 1/2 su bardağı yoğurt

  • 2 diş sarımsak (rendelenmiş)

  • 1 tatlı kaşığı zencefil (rendelenmiş)

  • 1 tatlı kaşığı kimyon

  • 1/2 çay kaşığı kırmızı biber pulu

  • Tuz

  • Karabiber

Yapılışı:

1. Derin bir kapta tavuk küplerini yoğurt, rendelenmiş sarımsak, zencefil, kimyon, kırmızı biber pulu, pul biber, tuz ve karabiber ile iyice karıştırın.

2. En az 30 dakika, tercihen buzdolabında 1-2 saat marine olmasına izin verin. 

3. Philips Çift Hazneli Airfryer sepetinin içine marine edilmiş tavuk şişleri dizin.

4. 200°C'de 15 dakika pişirin. Pişirme sırasında her tarafının eşit şekilde pişmesini sağlamak için şişleri bir kez çevirin. 

Otlu Patates Kızartması:

Malzemeler:

  • 500 gram patates (küp küp doğranmış)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • 1 tatlı kaşığı pul biber

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • Tuz

  • 1 diş sarımsak (rendelenmiş)

  • 1/4 demet maydanoz (doğranmış)

Yapılışı:

  • Patatesleri küp küp doğrayın ve suda yıkayıp süzün.

  • Büyük bir kapta patatesleri, zeytinyağı, kekik, pul biber, karabiber, tuz, rendelenmiş sarımsak ve doğranmış maydanoz ile iyice karıştırın. 

  • Philips Çift Hazneli Airfryer sepetinin içerisine baharatlanmış patatesleri tek bir kat halinde sepete dizin.

  • 200°C'de 20 dakika pişirin, ardından servis edin.

2. Somon ve Brokoli

2. Somon ve Brokoli

Somon:

Malzemeler:

  • 4 adet somon fileto

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 limonun suyu

  • 1 diş sarımsak (rendelenmiş)

  • Tuz

  • Karabiber

  • Kuru dereotu

  • Kuru kekik

Yapılışı:

  • Somon filetoları derin bir kaba koyun. Zeytinyağı, limon suyu, rendelenmiş sarımsak, tuz ,karabiber, dereotu ve kekik ekleyerek iyice karıştırın. 

  • En az 15 dakika marine olmasına izin verin.

  • Marin edilmiş somon filetoları Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sepetine dizin.

  • 200°C'de 12 dakika somonun iç kısmı beyazlaşana kadar pişirin.

Brokoli:

Malzemeler:

  • 1 baş brokoli (küçük parçalar halinde)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz

  • Karabiber

  • Kırmızı biber pulu (isteğe bağlı)

Yapılışı:

  • Brokoliyi küçük parçalar halinde ayırın.

  • Brokolileri büyük bir kaba alın. 

  • Üzerine zeytinyağı, tuz, karabiber ve kırmızı biber pulu ekleyin ve karıştırın. 

  • Brokolileri Philips Çift Hazneli Airfryer sepetine dizin. 200°C'de 12 dakika pişirin.

3. Köfte ve Peynirli Sebzeler

3. Köfte ve Peynirli Sebzeler

Köfte

Malzemeler:

  • 500 gram kıyma (dana veya karışık)

  • 1 adet soğan (rendelenmiş)

  • 1 diş sarımsak (rendelenmiş)

  • 1 yumurta

  • 1 dilim ekmek (süt ile ıslatılmış)

  • Tuz

  • Karabiber

  • Pul biber

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

  • Kıyma, rendelenmiş soğan, sarımsak, yumurta, ıslatılmış ekmek ve baharatları derin bir kapta yoğurun. 

  • Homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırmaya devam edin.

  • Hazırladığınız harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlak veya oval şekiller verin.

  • Airfryer sepetini hafifçe yağlayın. Köfteleri sepete dizin. 

  • 200°C'de yaklaşık 20 dakika pişirin.

Peynirli Sebzeler:

Malzemeler:

  • 2 adet kırmızı biber

  • 2 adet kabak

  • 100 gram mozzarella peyniri

  • Tuz

  • Karabiber

  • Kekik

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

  • Kırmızı biberleri ve kabakları boylu boyunca ikiye kesin ve içlerini temizleyin.

  • Sebzelerin içini tuz, karabiber ve kekik ile tatlandırın. Üzerlerine mozzarella peyniri yerleştirin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer sepetinin içine hazırladığınız sebzeleri yerleştirin. 

  • 200°C'de 15 dakika pişirin.

4. Falafel ve Köz Patlıcanlı Humus

4. Falafel ve Köz Patlıcanlı Humus

Falafel:

Malzemeler:

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut

  • 1 adet soğan (rendelenmiş)

  • 1 diş sarımsak (rendelenmiş)

  • 1/2 demet maydanoz (doğranmış)

  • 1/2 demet kişniş (doğranmış)

  • 1 yumurta

  • 2 yemek kaşığı un

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 1/4 çay kaşığı kırmızı biber pulu

  • Tuz

  • Zeytinyağı

Yapılışı:

  • Haşlanmış nohutları çatalla ezin. 

  • İçine rendelenmiş soğan, sarımsak, doğranmış maydanoz,kişniş, yumurta, un, kimyon, karabiber, kırmızı biber pulu ve tuzu ekleyip iyice karıştırın.

  • Elde ettiğiniz karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlak şekil verin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer sepetinin içine falafel köftelerini sepete dizin.

  • 180°C'de 15 dakika dışı kızarıp içi pişene kadar pişirin. 

Köz Patlıcanlı Humus:

Malzemeler:

  • 2 adet patlıcan

  • 1 haşlanmış nohut

  • 3 YK sıvı yağ

  • 2 YK tahin

  • 1/2 limon suyu

  • 2 diş sarımsak

  • 1/4 TK tuz

  • 1/4 TK kırmızıbiber

  • 1/4 TK karabiber

  • 1/4 TK kimyon

Nohut için;

  • 3 YK sıvı yağ

  • 1/4 TK kırmızı biber

  • 1/2 SB haşlanmış nohut

Yapılışı:

1. Nohutu, yağı ve baharatı karıştırın. Patlıcanları delin. Airfryer haznesine malzemeleri koyun. 

2. Sebze ayarında pişmeye bıraktın. 

3. Közlenen patlıcanları soyun. Kızarmış nohutlar hariç bütün malzemeleri rondoda çekin. Kızarmış nohut ile servis edin.

5. Limonlu Zeytinyağlı Somon ve Enginar

5. Limonlu Zeytinyağlı Somon ve Enginar

Limonlu Zeytinyağlı Somon:

Malzemeler:

  • 4 adet somon fileto

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 limonun suyu

  • 1 diş sarımsak (rendelenmiş)

  • Tuz, karabiber

  • Kuru dereotu

  • Kuru kekik

Yapılışı:

  • Somon filetolarını bir kaba alın. 

  • Zeytinyağı, limon suyu, rendelenmiş sarımsak, tuz, karabiber,dereotu ve kekik ile iyice karıştırın. En az 15 dakika marine olmasına izin verin.

  • Airfryer sepetinin içine marin edilmiş somon filetolarını sepete dizin.

  • 180°C'de yaklaşık 15 dakika pişirin. 

Enginar:

Malzemeler:

  • 6 adet enginar kalbi

  • 2 diş sarımsak (rendelenmiş)

  • 1/4 su bardağı zeytinyağı

  • 1 limonun suyu

  • Tuz, karabiber

  • Kuru nane

Yapılışı:

  • Enginar kalplerini temizleyip suda haşlayın.

  • Daha sonra soğuk suda şoklayın.

  • Zeytinyağı, limon suyu, rendelenmiş sarımsak, tuz, karabiber ve kuru nane ile bir sos hazırlayın.

  • Haşlanmış enginar kalplerini bu sosa bulayın.

  • Airfryer sepetinin içine arin edilmiş enginar kalplerini sepete dizin. 190°C'de yaklaşık 10 dakika enginarlar yumuşayana kadar pişirin.

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6. Ispanaklı Makarna ve Kabak Mücveri

6. Ispanaklı Makarna ve Kabak Mücveri

Ispanaklı Makarna:

Malzemeler:

  • 500 gram makarna

  • 1 demet ıspanak

  • 1 su bardağı krema

  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

  • 2 diş sarımsak

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

1. Makarnayı paket talimatlarına göre haşlayın ve süzün.

2. Ispanakları doğrayın ve zeytinyağında sarımsakla birlikte soteleyin.

3. Krema, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın.

4. Haşlanmış makarnayı ıspanaklı karışımla karıştırın ve airfreyer kabına alın.

5. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin ve Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180 derecede 15 dakika pişirin. 

Kabak Mücveri:

Malzemeler:

  • 3 adet kabak

  • 2 yumurta

  • 1 su bardağı beyaz peynir

  • 1 su bardağı un

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1 su bardağı yoğurt

  • 2 diş sarımsak

  • Tuz, karabiber, dereotu

Yapılışı:1. Kabakları rendeleyin ve suyunu sıkın.

2. Yumurtaları çırpın, beyaz peynir, un, kabartma tozu, tuz ve karabiber ekleyin. 3. Rendelenmiş kabakları ve ince doğranmış dereotunu ekleyip karıştırın.

4. Küçük toplar yapın ve Airfryer'da altın rengi olana kadar pişirin.

5. Yoğurdu sarımsakla karıştırın ve mücverin üzerine dökerek servis edin.

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