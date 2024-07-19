Minimalist ve Atmosferik Tarzıyla 11 SYML Şarkısı
Minimalist ve Atmosferik Tarzıyla 11 SYML Şarkısı
Minimalist ve atmosferik tarzıyla 11 SYML şarkısını bu içerikte sıralıyoruz!
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1. SYML - "Oblivion"
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2. SYML - "The Walker (Edit)" [Official Audio]
3. SYML - "Where's My Love"
4. SYML - "All of Us" [Shi Shi Beach and Point of Arches Hike]
5. SYML - "Breathtaker" [Baker River HIke]
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6. SYML - "How I Got Home" [Official Audio]
7. SYML - "Girvan" [Official Audio]
8. SYML - "You and I" (Acoustic) [Official Audio]
9. SYML - "All of Us" [Official Audio]
10. SYML - "Tragic Magic"
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