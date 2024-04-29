Minik Serçe'nin Aşk Acına Eşlik Etmesini Sağlayacak 12 Sezen Aksu Şarkısı
Minik Serçe'nin Aşk Acına Eşlik Etmesini Sağlayacak 12 Sezen Aksu Şarkısı
Sezen Aksu şarkılarının gerçekten de iyileştiren bir yanı var. Özellikle de aşk acısı çekiyorsanız bu şarkılar size çok iyi gelecek, acınıza ortak olacaklar...
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1. Sezen Aksu - Unuttun Mu Beni
2. Sezen Aksu - Tükeneceğiz
3. Sezen Aksu - Tutuklu
4. Sezen Aksu - Biliyorsun
5. Sezen Aksu - Vazgeçtim
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6. Sezen Aksu - Zalim
7. Sezen Aksu - Kurşuni Renkler
8. Sezen Aksu - Seni Kimler Aldı
9. Sezen Aksu - Firuze
10. Sezen Aksu - Git
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11. Sezen Aksu - Her Şeyi Yak
12. Sezen Aksu - İkili Delilik
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