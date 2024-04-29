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Minik Serçe'nin Aşk Acına Eşlik Etmesini Sağlayacak 12 Sezen Aksu Şarkısı

etiket Minik Serçe'nin Aşk Acına Eşlik Etmesini Sağlayacak 12 Sezen Aksu Şarkısı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
29.04.2024 - 15:31

Sezen Aksu şarkılarının gerçekten de iyileştiren bir yanı var. Özellikle de aşk acısı çekiyorsanız bu şarkılar size çok iyi gelecek, acınıza ortak olacaklar...

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1. Sezen Aksu - Unuttun Mu Beni

2. Sezen Aksu - Tükeneceğiz

3. Sezen Aksu - Tutuklu

4. Sezen Aksu - Biliyorsun

5. Sezen Aksu - Vazgeçtim

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6. Sezen Aksu - Zalim

7. Sezen Aksu - Kurşuni Renkler

8. Sezen Aksu - Seni Kimler Aldı

9. Sezen Aksu - Firuze

10. Sezen Aksu - Git

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11. Sezen Aksu - Her Şeyi Yak

12. Sezen Aksu - İkili Delilik

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