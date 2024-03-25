Milyoner'in 5 Milyonluk Ödülünü Kazanan İlk Yarışmacı Berk Göktaş'ın Eline Ne Kadar Para Geçecek?

ATV ekranlarının en heyecanlı yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de dün akşam tarihi anlardan biri yaşandı. 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Berk Göktaş, Milyoner'de 5 milyon TL'lik ödülü kazanan ilk isim oldu. Kafalarda ise yeniden soru işaretleri oluştu. 5 milyonluk ödül kazandı ama, ne kadar kaybetti? Milyoneri kazanan yarışmacının eline ne kadar para geçecek?