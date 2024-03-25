Milyoner'in 5 Milyonluk Ödülünü Kazanan İlk Yarışmacı Berk Göktaş'ın Eline Ne Kadar Para Geçecek?
Milyoner'in 5 Milyonluk Ödülünü Kazanan İlk Yarışmacı Berk Göktaş'ın Eline Ne Kadar Para Geçecek?
ATV ekranlarının en heyecanlı yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de dün akşam tarihi anlardan biri yaşandı. 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Berk Göktaş, Milyoner'de 5 milyon TL'lik ödülü kazanan ilk isim oldu. Kafalarda ise yeniden soru işaretleri oluştu. 5 milyonluk ödül kazandı ama, ne kadar kaybetti? Milyoneri kazanan yarışmacının eline ne kadar para geçecek?
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Kim Milyoner Olmak İster'e katılan genç yarışmacılar, isimlerini program tarihine kazıyarak büyük başarılar elde etmeleriyle izleyenleri gururlandırmaya devam ediyor.
19 yaşındaki Berk Göktaş, 1 milyonluk soruya da doğru cevabı vererek 5 milyonluk soruyu açtıracak ikinci isim olmuştu.
Milyoner'in dün akşamki bölümünde ekranlara gelen ve izleyenlerin nefeslerini tutmasına sebep olan Berk Göktaş'ın karşısına "Bakara Suresi" sorusu çıktı.
Bakara suresinin 61. ayetinde geçen "nohut" cevabını doğru bilen Berk Göktaş, 5 milyonluk ödülü kazanan ilk yarışmacı oldu.
Peki Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyon TL kazanan Berk Göktaş'ın eline ne kadar para geçecek?
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Genç yarışmacı kazandığı ödül ile yurt dışında yüksek lisans eğitimini tamamlamak istediğini söyledi.
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