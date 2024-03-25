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Milyoner'in 5 Milyonluk Ödülünü Kazanan İlk Yarışmacı Berk Göktaş'ın Eline Ne Kadar Para Geçecek?

Milyoner'in 5 Milyonluk Ödülünü Kazanan İlk Yarışmacı Berk Göktaş'ın Eline Ne Kadar Para Geçecek?

Kim Milyoner Olmak İster
GNS
GNS - Onedio Editörü
25.03.2024 - 11:57

ATV ekranlarının en heyecanlı yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de dün akşam tarihi anlardan biri yaşandı. 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Berk Göktaş, Milyoner'de 5 milyon TL'lik ödülü kazanan ilk isim oldu. Kafalarda ise yeniden soru işaretleri oluştu. 5 milyonluk ödül kazandı ama, ne kadar kaybetti? Milyoneri kazanan yarışmacının eline ne kadar para geçecek?

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Kim Milyoner Olmak İster'e katılan genç yarışmacılar, isimlerini program tarihine kazıyarak büyük başarılar elde etmeleriyle izleyenleri gururlandırmaya devam ediyor.

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan genç yarışmacılar, isimlerini program tarihine kazıyarak büyük başarılar elde etmeleriyle izleyenleri gururlandırmaya devam ediyor.

Kim Milyoner Olmak İster yarışması Kenan İmirzalıoğlu'nun da sunumuyla soluksuz izleniyor. Programda sayısız yarışmacı kendini ve bilgisini sınıyor. Yarışmaya katılan ve kendini deneyen isimlerden biri de Berk Göktaş oluyor.

19 yaşındaki Berk Göktaş, 1 milyonluk soruya da doğru cevabı vererek 5 milyonluk soruyu açtıracak ikinci isim olmuştu.

19 yaşındaki Berk Göktaş, 1 milyonluk soruya da doğru cevabı vererek 5 milyonluk soruyu açtıracak ikinci isim olmuştu.
www.memurlar.net

1 milyon değerindeki '23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleştirilmiştir?' sorusuna 'Fevzi Paşa, Kozan' yanıtını veren Göktaş, başarısıyla Kenan İmirzalıoğlu'nu da etkilemişti.

Milyoner'in dün akşamki bölümünde ekranlara gelen ve izleyenlerin nefeslerini tutmasına sebep olan Berk Göktaş'ın karşısına "Bakara Suresi" sorusu çıktı.

Milyoner'in dün akşamki bölümünde ekranlara gelen ve izleyenlerin nefeslerini tutmasına sebep olan Berk Göktaş'ın karşısına "Bakara Suresi" sorusu çıktı.

'Bakara suresinde, kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğullarının, 'biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız' diye isyan edip Hz. Musa'dan 'Rabb'ine dua et de versin' diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?'

Bakara suresinin 61. ayetinde geçen "nohut" cevabını doğru bilen Berk Göktaş, 5 milyonluk ödülü kazanan ilk yarışmacı oldu.

Bakara suresinin 61. ayetinde geçen "nohut" cevabını doğru bilen Berk Göktaş, 5 milyonluk ödülü kazanan ilk yarışmacı oldu.

Doğru cevabı veren ve 5 milyon TL büyük ödülün sahibi olan 19 yaşındaki Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Berk Göktaş'ın, paranın ne kadarını kazanacağı merak edildi elbette.

O anları burada anlattık:

Peki Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyon TL kazanan Berk Göktaş'ın eline ne kadar para geçecek?

Peki Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyon TL kazanan Berk Göktaş'ın eline ne kadar para geçecek?

Yapılacak %20 kesintinin ardından genç yarışmacı ödülün yalnızca 4 milyon lirasına sahip olabilecek.

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Genç yarışmacı kazandığı ödül ile yurt dışında yüksek lisans eğitimini tamamlamak istediğini söyledi.

Genç yarışmacı kazandığı ödül ile yurt dışında yüksek lisans eğitimini tamamlamak istediğini söyledi.

'Kazandığım parayla yurtdışındaki yüksek lisans eğitimimi tamamlamayı düşünüyorum. Gezmeyi seven biri olduğum için yurtdışında görmediğim yerlere gitmek istiyorum. Oradaki teknoloji ve kültürü tanımak istiyorum. Dünyadaki problemlere çözüm getirmek amaçlı teknolojik amaçlı bir yorum getirmeyi amaçlıyorum. Kazandığım parayı kültür ve bilgi birikimimi artırmaya yönelik değerlendireceğim.'

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