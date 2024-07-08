Milyoner'de Telefon Jokeri Kamera Arkasından Survivor İddiasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Milyoner'de Telefon Jokeri Kamera Arkasından Survivor İddiasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
8 Temmuz Pazartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Televizyon dünyasının yeni sezonu bomba gibi geliyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Osman Sınav'ın ATV için hazırladığı yeni dizisi Kör Nokta'nın başrol oyuncuları sonunda belli oldu.
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2. Son iki sezonun en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını'nda üçüncü sezon heyecanı çoktan başladı. Dizide Ferit'e hayat veren ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Mert Ramazan Demir, yaşadığı en zorlayıcı sahneyi anlattı.
3. Arka Sokaklar dizisindeki 'Hüsnü Çoban' karakteriyle tanıdığımız Özgür Ozan, 'Açık Büfe' isimli YouTube kanalına konuk oldu.
4. 16 yaşında ehliyetsiz araç kullanırken Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur’un annesiyle kaçmasına yardım eden Bülent Cihantimur, TLC ekranlarında yeni bir programa başlayacağını duyurması tepkiye yol açtı.
5. Yabani dizisinin Asi'si Rojbin Erden, Onedio.com YouTube hesabına katılarak hayalindeki erkeği anlattı. Bakalım Erden'in hayalindeki erkek dizideki sevgilisi Alaz'a ne kadar benziyormuş?
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6. Ekranların sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de telefon jokeri için aranan kişi, o anların kamera arkası görüntülerini paylaştı.
7. Dev anketimiz sonuçlandı, 2023-2024 sezonundaki dizilerin enlerini seçtik! Bakalım bu büyük oylamanın sonucunda hangi diziler ve oyuncular kazanmış!
8. MasterChef Türkiye'de şefler düellolarda yarışmacıların yemeklerini değerlendirmeye devam ediyor. Bir yarışmacı düelloyu kazandığını öğrenince stüdyoda fenalık geçirdi.
9. Aşkı Memnu finalinden sonra Nihal karakterini canlandıran Hazal Kaya, Beyaz Show'a çıkmıştı. Yayına sürpriz için bir video çeken rol arkadaşı Baran Akbulut (Beşir) herkesi güldürmüştü. O anlar TikTok'ta yeniden gündem oldu.
10. Sosyal medyada "Televizyon Kralı" adlı hesaptan ünlü bir kadın pop şarkıcısının Survivor 2025 kadrosuna dahil olacağı iddia edildi.
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11. Oktay Kaynarca'nın sunduğu Alan yarışmasında yarışmacılara eski dizilerin isimleri soruldu. Zaman ile yarışan yarışmacıların bilmeye çalıştığı her dizide bizde hop oturduk hop kalktık.
12. Kızılcık Şerbeti'nde Ömer ve Kayhan karakterlerine hayat veren Barış Kılıç ve Soydan Soydaş meğer yıllar önce birlikte aynı dizide oynamışlar.
13. MasterChef'e katılan Rizeli Mehmet ve Mehmet Yalçınkaya arasında geçen komik diyalog sosyal medyanın en çok izlenenlerinden oldu.
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