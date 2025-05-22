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Milli Voleybolcu 1. Lig'e Transfer Oluyor: Meryem Boz'dan Şaşırtan Karar

Milli Voleybolcu 1. Lig'e Transfer Oluyor: Meryem Boz'dan Şaşırtan Karar

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
22.05.2025 - 12:11

Sultanlar Ligi'nde Vakıfbank, Fenerabahçe ve Galatasaray formaları giyen milli voleybolcu Meryem Boz'un yeni takımı belli oldu. Volleyball Reports TR'nin haberine göre, 37 yaşındaki pasör çaprazı yeni sezonda 1. Lig'de boy gösterecek.

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Bahçelieveler'de kadro dışı kalınca ayrılmış, Sarıyer'e imza atmıştı

Bahçelieveler'de kadro dışı kalınca ayrılmış, Sarıyer'e imza atmıştı

2024-2025 sezonunun başında Fenerbahçe'den Bahçelievler Belediyespor'a transfer olan milli voleybolcu Meryem Boz, teknik ekibin kararıyla kadro dışı bırakılmıştı. Kararın yaşanan bir tartışma sonrası alındığı öne sürülmüştü. Ayrılığın ardından Boz, Sarıyer Belediyespor ile sezonu noktalamıştı.

Afyon Belediyesi ile anlaştı

Afyon Belediyesi ile anlaştı

Volleyball Reports TR'nin aktardığına göre, 2. Lig'de şampiyonluğa ulaşarak adını bir üst lige yazdıran Afyon Belediyesi Yüntaş, tecrübeli oyuncuyla iki yıllığına anlaşma sağladı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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