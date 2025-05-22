Milli Voleybolcu 1. Lig'e Transfer Oluyor: Meryem Boz'dan Şaşırtan Karar
Sultanlar Ligi'nde Vakıfbank, Fenerabahçe ve Galatasaray formaları giyen milli voleybolcu Meryem Boz'un yeni takımı belli oldu. Volleyball Reports TR'nin haberine göre, 37 yaşındaki pasör çaprazı yeni sezonda 1. Lig'de boy gösterecek.
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