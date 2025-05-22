onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Basketbol
Giannis Antetokounmpo’dan Fenerbahçeli Taraftarın İsteğine Yanıt!

Giannis Antetokounmpo’dan Fenerbahçeli Taraftarın İsteğine Yanıt!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
22.05.2025 - 10:32

NBA ekiplerinden Milwaukee Bucks’ın yıldızı Giannis Antetokounmpo, X hesabından Fenerbahçeli bir taraftarın transfer mesajına yanıt verdi. Nijerya asıllı Yunan basketbolcu, gelecekte Türkiye'de forma giyebileceğini belirtti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Antetokounmpo'dan heyecanlandıran mesaj

Antetokounmpo'dan heyecanlandıran mesaj

Son dönemde sosyal medyada kendisini takip eden hayranlarının mesajlarının birçoğuna cevap veren, platformları aktif bir şekilde kullanan Milwaukee Bucks‘ın başarılı isimlerinden Giannis Antetokounmpo, bu kez Fenerbahçe taraftarıyla girdiği diyalog ile gündeme geldi.

“Come to Fenerbahçe” sözlerine yanıt verdi

“Come to Fenerbahçe” sözlerine yanıt verdi
twitter.com

Antetokounmpo, sarı-lacivertli basketbolseverin “Come to Fenerbahçe” paylaşımına “Belki NBA’den emekli olduğum zaman. Fenerbahçe mi, Efes mi?” cevabını verdi.

Yeni adresi İstanbul olabilir

Yeni adresi İstanbul olabilir
twitter.com

2013'ten bu yana Milwaukee Bucks forması giyen, NBA kariyerinde iki kez MVP seçilen pivot, 2021 yılında takımını şampiyonluğa ulaştıran isimlerin başında gelmişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın