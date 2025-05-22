Giannis Antetokounmpo’dan Fenerbahçeli Taraftarın İsteğine Yanıt!
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Antetokounmpo'dan heyecanlandıran mesaj
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“Come to Fenerbahçe” sözlerine yanıt verdi
Yeni adresi İstanbul olabilir
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Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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