Milli Takımın Instagram Haritasına Göre Kim Kimi Takip Ediyor?
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Instagram pek çok sporcunun olmazsa olmazı. Özellikle milyonlarca kişi tarafından takip edilen bir futbolcuysanız beğenileriniz, yorumlarınız ve kiminle takipleştiğiniz bile bu milyar dolarlık endüstride konuşulabiliyor. Sporcular bu mecralardaki popülerliklerine göre reklam geliri sağlıyor.
Dünya Kupası'na henüz ikinci maçta havlu atarak büyük hayal kırıklığı yaratan A Milli Futbol Takımı ise çokça konuşuldu. Takımdaki arkadaşlık ortamından kaptanların kadroya etkilerine kadar pek çok iddia ortaya atıldı. Peki yıllar sonra Dünya Kupası'na giden kadroda kim kiminle takipleşiyor?
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Hazırladığımız tablo şu şekilde:
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Tabloda ilginç detaylar yer alıyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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