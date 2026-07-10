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Milli Takımın Instagram Haritasına Göre Kim Kimi Takip Ediyor?

Milli Takımın Instagram Haritasına Göre Kim Kimi Takip Ediyor?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.07.2026 - 13:22
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Instagram pek çok sporcunun olmazsa olmazı. Özellikle milyonlarca kişi tarafından takip edilen bir futbolcuysanız beğenileriniz, yorumlarınız ve kiminle takipleştiğiniz bile bu milyar dolarlık endüstride konuşulabiliyor. Sporcular bu mecralardaki popülerliklerine göre reklam geliri sağlıyor.

Dünya Kupası'na henüz ikinci maçta havlu atarak büyük hayal kırıklığı yaratan A Milli Futbol Takımı ise çokça konuşuldu. Takımdaki arkadaşlık ortamından kaptanların kadroya etkilerine kadar pek çok iddia ortaya atıldı. Peki yıllar sonra Dünya Kupası'na giden kadroda kim kiminle takipleşiyor?

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Hazırladığımız tablo şu şekilde:

Hazırladığımız tablo şu şekilde:

Tabloda son turnuvada yer alan 26 oyuncunun Instagram hesapları incelendi. Yeşil kutucuklar takip edilenleri gösterirken kırmızı kutucuklar takip edilmeyenleri temsil ediyor.

Tabloda ilginç detaylar yer alıyor.

Tabloda ilginç detaylar yer alıyor.

*Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kenan Yıldız takımın tamamını takip eden ve takımın tamamı tarafından takip edilen takibe takipçi 7 isim olarak dikkat çekiyor.

*Can Uzun 14 takipleşme ve ardından Abdülkerim Bardakcı 18 takipleşme ile takımın en az interaktif isimleri.

*Bir diğer kaptan Merih Demiral ise sadece Can Uzun'la takipleşmiyor.

Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinin etkileri sürüyor.

Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinin etkileri sürüyor.

Daha önce Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakcı dahil birçok isim Kerem Aktürkoğlu'nu sosyal medyadan takip etmeyi bırakmıştı. Bu isimlerin arasına eski dost Barış Alper Yılmaz da eklenmişti. 9 Temmuz itibariyle de bir değişiklik görünmüyor. Barış Alper, Kerem’i takip etmese de diğer Fenerbahçeli isimlerin neredeyse tamamıyla takipleşiyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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