Milli Sporcu Toprak Razgatlıoğlu ve Arkadaşları Dağda Mahsur Kaldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu’nun da aralarında bulunduğu bir grup Akdağ mevkisinde mahsur kaldı. Arama-kurtarma çalışmaları için bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

Arama çalışması başlatılan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu’nun da aralarında bulunduğu gruba ulaşıldı.

Razgatlıoğlu ve beraberindekiler bölgeye gittikleri off-road araçlarıyla Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na getirildi. Herhangi bir problemi olmadığı belirlenen Razgatlıoğlu ve beraberindekiler daha sonra evlerine gitti.