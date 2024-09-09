Milli Arada Ülkesi Arjantin'e Giden Mauro Icardi Soluğu Wanda Nara'nın Yanında Aldı!
Milli Arada Ülkesi Arjantin'e Giden Mauro Icardi Soluğu Wanda Nara'nın Yanında Aldı!
Ayrıldıklarını duyuran Mauro Icardi ile Wanda Nara, Arjantin'de bir araya geldi. Çiftin birlikte görüntülendiği anlar, barışma iddialarını yeniden gündeme getirdi.
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Sakatlığı sonrası ülkesine dönmüştü.
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Wanda Nara ile buluştu.
İşte o anlar 👇
Nara, ayrılık haberini şu sözlerle duyurmuştu:
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