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Milli Arada Ülkesi Arjantin'e Giden Mauro Icardi Soluğu Wanda Nara'nın Yanında Aldı!

Milli Arada Ülkesi Arjantin'e Giden Mauro Icardi Soluğu Wanda Nara'nın Yanında Aldı!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
09.09.2024 - 21:19

Ayrıldıklarını duyuran Mauro Icardi ile Wanda Nara, Arjantin'de bir araya geldi. Çiftin birlikte görüntülendiği anlar, barışma iddialarını yeniden gündeme getirdi.

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Sakatlığı sonrası ülkesine dönmüştü.

Sakatlığı sonrası ülkesine dönmüştü.

Süper Lig'de son olarak Adana Demirspor'u 5-1'le geçen Galatasaray'da Mauro Icardi, mücadelenin 24. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edememişti. Yıldız futbolcunun, en az 4-6 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı bildirilmişti. Tecrübeli forvet, milli aradan dolayı oluşan boşlukta Arjantin'e gitmişti.

Wanda Nara ile buluştu.

Wanda Nara ile buluştu.

31 yaşındaki forvet, Nara ile Nara’nın eski eşi Maxi Lopez’den olan oğlu Valentino Lopez’in River Plate genç takımıyla çıktığı karşılaşmayı da izledi.

İşte o anlar 👇

Nara, ayrılık haberini şu sözlerle duyurmuştu:

Nara, ayrılık haberini şu sözlerle duyurmuştu:

'Mauro'dan ayrıldım. Kişisel ve sağlık problemleri nedenleriyle bir kez daha denedim ama olmadı.' 

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