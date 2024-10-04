Miley Cyrus’ın Kız Kardeşi Olarak Piyasaya Girip Bir Yıldıza Dönüşen Noah Cyrus’ın 10 Şarkısı
Miley Cyrus’ın Kız Kardeşi Olarak Piyasaya Girip Bir Yıldıza Dönüşen Noah Cyrus’ın 10 Şarkısı
Miley Cyrus gerçekten de büyük bir ikona dönüştü. O yüzden kardeşi Noah Cyrus'ın her zaman bir şarkıcı olarak onun gölgesinde kalacağı düşünüldü ancak Noah mükemmel vokal yeteneğiyle bunun tersini kanıtladı!
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1. Noah Cyrus ft. XXXTENTACION - Again
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2. Noah Cyrus ft. Labrinth - Make Me (Cry)
3. Noah Cyrus - July
4. Noah Cyrus - I Just Want a Lover
5. Noah Cyrus - Lonely
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