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Miley Cyrus’ın Kız Kardeşi Olarak Piyasaya Girip Bir Yıldıza Dönüşen Noah Cyrus’ın 10 Şarkısı

etiket Miley Cyrus’ın Kız Kardeşi Olarak Piyasaya Girip Bir Yıldıza Dönüşen Noah Cyrus’ın 10 Şarkısı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
04.10.2024 - 23:42

Miley Cyrus gerçekten de büyük bir ikona dönüştü. O yüzden kardeşi Noah Cyrus'ın her zaman bir şarkıcı olarak onun gölgesinde kalacağı düşünüldü ancak Noah mükemmel vokal yeteneğiyle bunun tersini kanıtladı!

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1. Noah Cyrus ft. XXXTENTACION - Again

2. Noah Cyrus ft. Labrinth - Make Me (Cry)

3. Noah Cyrus - July

4. Noah Cyrus - I Just Want a Lover

5. Noah Cyrus - Lonely

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6. Noah Cyrus - Young & Sad

7. Noah Cyrus - Punches

8. Noah Cyrus ft. Lil Xan - Live or Die

9. Jake Bugg ft. Noah Cyrus - Waiting

10. Shaboozey ft. Noah Cyrus - My Fault

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