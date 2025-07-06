Milattan Önce Doğsaydın Adın Ne Olurdu?

Sumer’in kutsal ay tapınağından yankılanan ilahiler, ruhuna doğuşundan beri eşlik ediyor. Sözcüklerinle büyü yaratıyor, kalpleri dizelerle fethediyorsun. İnsanların zayıf taraflarını sezgisel bir hassasiyetle okuyor ve onları kendi hakikatlerine uyandırıyorsun. Enheduanna gibi sen de diplomasi ile dinî otoriteyi zarifçe harmanlayabiliyorsun. Gücün, kalemin kılıçtan keskin olması; anlaşmazlıklarda kana değil, söze başvurmayı seçiyorsun. Bu, bazılarının zayıflık sandığı ama aslında derin kökler salan bir kudret. Ne var ki duyguların yoğun dalgaları arasında boğulma riski taşıyorsun. İlahi ilhamdan beslenirken dünyevi kaygıları ihmal etmemelisin. Eğer sezgilerini stratejiyle dengelersen, sadece şiirlerde değil; yürüyen tüm kalplerde sonsuza dek yankılanan bir isim olursun.