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Mide Bulandıran Deneyimleri Anlatarak Tasvirde Rus Yazarları Bile Geride Bırakan Kullanıcılar

Mide Bulandıran Deneyimleri Anlatarak Tasvirde Rus Yazarları Bile Geride Bırakan Kullanıcılar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
17.02.2025 - 23:28

Bazı hisler var ki anlatmak son derece zor. O anda ne yaşadığınızı bir tek siz bilirsiniz. Midenize bir kramp girer, sanki içinize bir öküz oturur, kalbinizin birileri tarafından sıkılıp sıkılıp bırakılır...Sosyal medyada bu kez 'mide bulandıran' durumlar soruldu. Bu soruya gelen yanıtlara hak vereceğinize eminiz!

Bakalım, bu mide bulandıran deneyimleri sizler de yaşadınız mı?

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Bazen hislerinizi anlatmakta zorluk çektiğiniz oluyordur.

Bazen hislerinizi anlatmakta zorluk çektiğiniz oluyordur.

Hani içinize bir öküz oturur, kalbiniz sıkışır, böğrünüzde bir şeyler olur...Tam olarak ne olduğunu anlatamadığımız bu durumlarda tuhaf tasvirler oldukça yardımcı olabiliyor! Bu kez sosyal medyada ise 'mide bulandıran' durumlar soruldu.

Bu görseli gördüğünüzde aklınıza ilk olarak ne geldi?

Bu görseli gördüğünüzde aklınıza ilk olarak ne geldi?
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Bakalım gelen cevaplara hak verecek misiniz? 😂

Bakalım gelen cevaplara hak verecek misiniz? 😂
twitter.com

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Hangilerine katılıyorsunuz?

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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