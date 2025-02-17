Mide Bulandıran Deneyimleri Anlatarak Tasvirde Rus Yazarları Bile Geride Bırakan Kullanıcılar

Bazı hisler var ki anlatmak son derece zor. O anda ne yaşadığınızı bir tek siz bilirsiniz. Midenize bir kramp girer, sanki içinize bir öküz oturur, kalbinizin birileri tarafından sıkılıp sıkılıp bırakılır...Sosyal medyada bu kez 'mide bulandıran' durumlar soruldu. Bu soruya gelen yanıtlara hak vereceğinize eminiz!

Bakalım, bu mide bulandıran deneyimleri sizler de yaşadınız mı?