Mide Bulandıran Deneyimleri Anlatarak Tasvirde Rus Yazarları Bile Geride Bırakan Kullanıcılar
Mide Bulandıran Deneyimleri Anlatarak Tasvirde Rus Yazarları Bile Geride Bırakan Kullanıcılar
Bazı hisler var ki anlatmak son derece zor. O anda ne yaşadığınızı bir tek siz bilirsiniz. Midenize bir kramp girer, sanki içinize bir öküz oturur, kalbinizin birileri tarafından sıkılıp sıkılıp bırakılır...Sosyal medyada bu kez 'mide bulandıran' durumlar soruldu. Bu soruya gelen yanıtlara hak vereceğinize eminiz!
Bakalım, bu mide bulandıran deneyimleri sizler de yaşadınız mı?
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Bazen hislerinizi anlatmakta zorluk çektiğiniz oluyordur.
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Bu görseli gördüğünüzde aklınıza ilk olarak ne geldi?
Bakalım gelen cevaplara hak verecek misiniz? 😂
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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