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Michael Jackson'ın Yıllar Geçsede Unutamadığımız O Şarkısı Hangisi?

etiket Michael Jackson'ın Yıllar Geçsede Unutamadığımız O Şarkısı Hangisi?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
31.08.2026 - 16:01
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Michael Jackson zaten başlı başına ikonik bir isim! O dansı, tarzı... Tabii bir de şarkıları var. Bazılarını yıllar geçse de unutamadık. Bu sefer de sizin oylarınızla en iyi parçasını seçiyoruz. Hazırsak hadi başlayalım!

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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