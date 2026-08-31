Michael Jackson'ın Yıllar Geçsede Unutamadığımız O Şarkısı Hangisi?
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Michael Jackson zaten başlı başına ikonik bir isim! O dansı, tarzı... Tabii bir de şarkıları var. Bazılarını yıllar geçse de unutamadık. Bu sefer de sizin oylarınızla en iyi parçasını seçiyoruz. Hazırsak hadi başlayalım!
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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