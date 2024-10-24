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MHP'de Görevden Alınan Oğuzhan Güngör Kimdir? Kaç Yaşında ve Nereli?

MHP'de Görevden Alınan Oğuzhan Güngör Kimdir? Kaç Yaşında ve Nereli?

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
24.10.2024 - 17:02

Devlet Bahçeli'yi eleştirdiği için görevden alındığı söylenen MHP'li Oğuzhan Güngör'ün kim olduğu merak ediliyor. Peki, Oğuzhan Güngör kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?

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Oğuzhan Güngör Kimdir? Kaç Yaşında ve Nereli?

Oğuzhan Güngör Kimdir? Kaç Yaşında ve Nereli?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) bünyesinde görev yapan ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Mersin Bölgesi'nde beşinci sıradan milletvekili adayı olan Oğuzhan Güngör, 1983 yılında Mersin'de dünyaya gelmiştir.

MHP'li Oğuzhan Güngör'ün Babası Milletvekili miydi?

MHP'li Oğuzhan Güngör'ün Babası Milletvekili miydi?

41 yaşındaki Oğuzhan Güngör, aynı zamanda 2001 yılında MHP'den ihraç edilen Mersin Milletvekili Ali Güngör'ün oğlu olarak biliniyor. Babası Ali Güngör'ün ihraç edilme sebebi de Rahşan Affı'na karşı çıkmış olmasıydı.

Oğuzhan Güngör Görevden Alındı mı?

Oğuzhan Güngör Görevden Alındı mı?

21. Dönem MHP Mersin Milletvekili Ali Güngör’ün oğlu olarak bilinen Oğuzhan Güngör'ün, MHP’deki görevine 24 Ekim 2024 tarihi itibarıyla son verilmiştir.

Detaylara şurada değinmiştik👇

MHP'li Oğuzhan Güngör Neden Görevden Alındı?

MHP'li Oğuzhan Güngör Neden Görevden Alındı?

Oğuzhan Güngör, MHP TBMM Grup Danışmanlığı görevini yürütüyordu. Ancak bugün yaşanan bir gelişmeyle görevden alındı. Güngör'ün görevden alınma sebebi olarak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan'la ilgili son dönemde yapmış olduğu açıklamayı eleştirmesi gösteriliyor.

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