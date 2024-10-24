MHP'de Görevden Alınan Oğuzhan Güngör Kimdir? Kaç Yaşında ve Nereli?
MHP'de Görevden Alınan Oğuzhan Güngör Kimdir? Kaç Yaşında ve Nereli?
Devlet Bahçeli'yi eleştirdiği için görevden alındığı söylenen MHP'li Oğuzhan Güngör'ün kim olduğu merak ediliyor. Peki, Oğuzhan Güngör kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?
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Oğuzhan Güngör Kimdir? Kaç Yaşında ve Nereli?
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