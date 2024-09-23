Meteorolojiden 9 Kente Sarı ve Turuncu Kodlu Uyarı: Kuvvetli Sağanak Geliyor!
Meteorolojiden 9 Kente Sarı ve Turuncu Kodlu Uyarı: Kuvvetli Sağanak Geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Eylül Pazartesi günü hava tahmin raporunu yayımladı. 9 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunuldu.
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Meteoroloji haftanın ilk gününe dair hava tahmin raporunu internet sitesinden yayınladı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğinin altı çizildi.
Sarı ve turuncu kodlu uyarı verilen iller şöyle: Bolu, Trabzon, Samsun, Bartın, Düzce, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Karabük.
Yapılan son değerlendirmelere göre sıcaklıkların kuzey ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve güney kesimlerde normallerinin 3-5 derece altında seyretmesi bekleniyor.
Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
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Akdeniz: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.
İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara ve Çankırı çevreleri ile Eskişehir'in kuzey kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
Karadeniz: Yağışların, kıyı kesimleri ile Bolu, Artvin, Rize, Ordu ve Samsun çevreleri ile Trabzon'un doğu, Giresun'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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