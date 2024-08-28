Murat Ongun Sağanak Yağış İçin "Kamp Kuran" Medya Kuruluşlarına İsyan Etti
Murat Ongun Sağanak Yağış İçin "Kamp Kuran" Medya Kuruluşlarına İsyan Etti
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Sağanak yağış İstanbul'da etkili oldu.
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Pek çok yerden görüntü de geldi.
Murat Ongun ise başta TRT olmak üzere medya kuruluşlarına tepki gösterdi.
Tüm şehrin sular altında kalmış gibi gösterildiğini iddia etti.
Çalışma yapılan bölgedeki setupları da paylaştı.
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