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Murat Ongun Sağanak Yağış İçin "Kamp Kuran" Medya Kuruluşlarına İsyan Etti

Murat Ongun Sağanak Yağış İçin "Kamp Kuran" Medya Kuruluşlarına İsyan Etti

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
28.08.2024 - 16:16

Süper hücre olarak da tabir edilen sağanak yağışlar İstanbul'da öğle saatlerinde etkili oldu. Günlük hayatın olumsuz etkilendiği megakentten videolar da medyaya düştü. Ancak İBB'den Murat Ongun medyanın verdiği görüntülere tepkiliydi.

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Sağanak yağış İstanbul'da etkili oldu.

Sağanak yağış İstanbul'da etkili oldu.

Pek çok yerden görüntü de geldi.

Pek çok yerden görüntü de geldi.

Murat Ongun ise başta TRT olmak üzere medya kuruluşlarına tepki gösterdi.

Murat Ongun ise başta TRT olmak üzere medya kuruluşlarına tepki gösterdi.

Tüm şehrin sular altında kalmış gibi gösterildiğini iddia etti.

Tüm şehrin sular altında kalmış gibi gösterildiğini iddia etti.

Çalışma yapılan bölgedeki setupları da paylaştı.

Çalışma yapılan bölgedeki setupları da paylaştı.

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