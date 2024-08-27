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Hedef Aile Üyeleri! Kore'de Gizli Çekim Skandalları Virüs Gibi Yayılıyor

Hedef Aile Üyeleri! Kore'de Gizli Çekim Skandalları Virüs Gibi Yayılıyor

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
27.08.2024 - 13:41

Kore her ne kadar müzikleri, dizileri ve filmleriyle dünya çapında meşhur bir kültür uyandırıp iyi bir imaj çizse de ülkede büyük bir kadına karşı ayrımcılık sorunu var. Kore medyası bunu gizlese de kadın hakları savunucuları özellikle 'molka' adı verilen kadınların gizli çekime alınıp görüntülerinin internette paylaşılmasının ne kadar yaygın olduğu konusunda dünyaya sesini duyurmaya çalışıyor.

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Kore toplumu ataerkilliğiyle bilinen bir toplum. Bazı adımlar atılsa da pek çok kadın evde, işte, eğitimde gördüğü ayrımcılıktan, tacizden bıkmış durumda.

Kore toplumu ataerkilliğiyle bilinen bir toplum. Bazı adımlar atılsa da pek çok kadın evde, işte, eğitimde gördüğü ayrımcılıktan, tacizden bıkmış durumda.

Hatta bir eylemdeki şu pankart da bir dönem çokça paylaşılmıştı.

Hatta bir eylemdeki şu pankart da bir dönem çokça paylaşılmıştı.

Ağlama! Senin p**nonu sileriz. Kendini öldürme, Seni koruyacağız. Senin için savaşacağız

Tabii bu pankart alelade bir pankart değil. Molka adı verilen gizli çekim görüntüleri dev sohbet odalarında yayılıp satılıyor. Hatta görüntüleri yayınlanan bir kadının intiharı infial yarattı.

Tabii bu pankart alelade bir pankart değil. Molka adı verilen gizli çekim görüntüleri dev sohbet odalarında yayılıp satılıyor. Hatta görüntüleri yayınlanan bir kadının intiharı infial yarattı.

Toplu kullanılan soyunma odaları, tuvalet gibi alanlara yerleştirilen kameralar tespit edilmeye çalışılsa da başarı sağlanamadığı peş peşe patlayan skandallardan belli oluyor.

Toplu kullanılan soyunma odaları, tuvalet gibi alanlara yerleştirilen kameralar tespit edilmeye çalışılsa da başarı sağlanamadığı peş peşe patlayan skandallardan belli oluyor.

Bu bilinen skandallara yenisi de eklendi.

Bu bilinen skandallara yenisi de eklendi.
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Hedef aile üyeleri.

Hedef aile üyeleri.

Pek çok grup var.

Pek çok grup var.

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Kore medyasının sessizliği de eleştirilen başka bir konu.

Kore medyasının sessizliği de eleştirilen başka bir konu.
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