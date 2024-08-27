Hedef Aile Üyeleri! Kore'de Gizli Çekim Skandalları Virüs Gibi Yayılıyor
Hedef Aile Üyeleri! Kore'de Gizli Çekim Skandalları Virüs Gibi Yayılıyor
Kore her ne kadar müzikleri, dizileri ve filmleriyle dünya çapında meşhur bir kültür uyandırıp iyi bir imaj çizse de ülkede büyük bir kadına karşı ayrımcılık sorunu var. Kore medyası bunu gizlese de kadın hakları savunucuları özellikle 'molka' adı verilen kadınların gizli çekime alınıp görüntülerinin internette paylaşılmasının ne kadar yaygın olduğu konusunda dünyaya sesini duyurmaya çalışıyor.
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Kore toplumu ataerkilliğiyle bilinen bir toplum. Bazı adımlar atılsa da pek çok kadın evde, işte, eğitimde gördüğü ayrımcılıktan, tacizden bıkmış durumda.
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Hatta bir eylemdeki şu pankart da bir dönem çokça paylaşılmıştı.
Tabii bu pankart alelade bir pankart değil. Molka adı verilen gizli çekim görüntüleri dev sohbet odalarında yayılıp satılıyor. Hatta görüntüleri yayınlanan bir kadının intiharı infial yarattı.
Toplu kullanılan soyunma odaları, tuvalet gibi alanlara yerleştirilen kameralar tespit edilmeye çalışılsa da başarı sağlanamadığı peş peşe patlayan skandallardan belli oluyor.
Bu bilinen skandallara yenisi de eklendi.
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Hedef aile üyeleri.
Pek çok grup var.
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Kore medyasının sessizliği de eleştirilen başka bir konu.
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