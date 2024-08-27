Hedef Aile Üyeleri! Kore'de Gizli Çekim Skandalları Virüs Gibi Yayılıyor

Kore her ne kadar müzikleri, dizileri ve filmleriyle dünya çapında meşhur bir kültür uyandırıp iyi bir imaj çizse de ülkede büyük bir kadına karşı ayrımcılık sorunu var. Kore medyası bunu gizlese de kadın hakları savunucuları özellikle 'molka' adı verilen kadınların gizli çekime alınıp görüntülerinin internette paylaşılmasının ne kadar yaygın olduğu konusunda dünyaya sesini duyurmaya çalışıyor.