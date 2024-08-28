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30 Yaş Üstü Öğrenci İndirimini Kaldıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Gelen Tepkiler

30 Yaş Üstü Öğrenci İndirimini Kaldıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Gelen Tepkiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
28.08.2024 - 12:17

Ülkemizdeki yüksek enflasyon dalgasından belediye hizmetlerinin etkilenmemesi imkansız. Ancak bazı uygulamalar ve gelen yüksek zam oranları pek çok belediye başkanının kendi seçmeni tarafından bile eleştirmesine neden olabiliyor. Geçtiğimiz aylarda 30 yaş üstü öğrencilerin indirim hakkının kalkması da sık sık eleştirilen konulardan.

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Temmuz ayında gelen güncellemeyle 30 yaş üstü öğrenciler ayrı bir tarife kullanmaya başladı. Ancak bu tarife tam tarifeden sadece157 lira düşük.

Temmuz ayında gelen güncellemeyle 30 yaş üstü öğrenciler ayrı bir tarife kullanmaya başladı. Ancak bu tarife tam tarifeden sadece157 lira düşük.

Bu karara tepki gösteren çok kişi oldu.

Bu karara tepki gösteren çok kişi oldu.
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