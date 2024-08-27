Yemek Dağıttığı Çocukların Nereli Olduğunu Soran Testo Taylan'dan Irkçı Yorum

Sıradışı internet fenomenlerinin evlerini ziyaret ettiği videolarla büyük bir ün yakalayan Testo Taylan son videosunda TikTok yayınlarıyla bilinen Tostçu Yakup'u ziyaret etti. Kürtlerin ve Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı bir mahallede yaptırdığı tostu dağıttığı çocuklara Suriyeli olup olmadığını soran YouTuber kafaları karıştırmıştı.