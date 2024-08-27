Yemek Dağıttığı Çocukların Nereli Olduğunu Soran Testo Taylan'dan Irkçı Yorum
Yemek Dağıttığı Çocukların Nereli Olduğunu Soran Testo Taylan'dan Irkçı Yorum
Sıradışı internet fenomenlerinin evlerini ziyaret ettiği videolarla büyük bir ün yakalayan Testo Taylan son videosunda TikTok yayınlarıyla bilinen Tostçu Yakup'u ziyaret etti. Kürtlerin ve Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı bir mahallede yaptırdığı tostu dağıttığı çocuklara Suriyeli olup olmadığını soran YouTuber kafaları karıştırmıştı.
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Tostçu Yakup videosunda gözlerden kaçmayan bir detay vardı. Taylan önce ziyaret ettiği kişiye tost yaptırdı.
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Ardından tostu dilimletip çocuklara dağıtmak istedi ama dışarıda bekleyen çocuklara nereli olduklarını sordu. Atık suların üstüne düşen tostu çocuklara geri verdi.
Kafa karışıklığı yaratan bu hareketin altında ırkçı bir niyet olduğunu pek çok kişi düşünmemişti.
Yere düşen tostu da böyle savundu.
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Diğer yorumu da bu oldu.
Tepki gösteren bir aboneye de bu cevabı verdi.
X'ten gelen tepkiler de şöyle 👇
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