Efsane Dizi Breaking Bad'in Çekildiği Yerleri Ziyaret Ederek Beğeni Rekoru Kırdı

Pek çok eleştirmene göre gelmiş geçmiş en iyi dizilerden olan Breaking Bad sonlanalı uzun yıllar olsa da dizinin popülerliği hiçbir zaman azalmıyor. BB hayranları dizinin çekildiği New Mexico eyaletine akın edip efsane sahnelerin çekildiği yerleri sık sık paylaşıyor.