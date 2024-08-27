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Efsane Dizi Breaking Bad'in Çekildiği Yerleri Ziyaret Ederek Beğeni Rekoru Kırdı

Efsane Dizi Breaking Bad'in Çekildiği Yerleri Ziyaret Ederek Beğeni Rekoru Kırdı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
27.08.2024 - 14:04

Pek çok eleştirmene göre gelmiş geçmiş en iyi dizilerden olan Breaking Bad sonlanalı uzun yıllar olsa da dizinin popülerliği hiçbir zaman azalmıyor. BB hayranları dizinin çekildiği New Mexico eyaletine akın edip efsane sahnelerin çekildiği yerleri sık sık paylaşıyor.

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Öznur Güler de New Mexico'da sevilen dizinin çekildiği mekanlara gitti.

Öznur Güler de New Mexico'da sevilen dizinin çekildiği mekanlara gitti.

via oznurce

Gönderisi 1 milyon beğeni aldı.

Gönderisi 1 milyon beğeni aldı.

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