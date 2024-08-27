Evlilik Hakkında Linç Edilebilecekleri Fikirlerini Cesurca Söyleyen Kişiler
Evlilik Hakkında Linç Edilebilecekleri Fikirlerini Cesurca Söyleyen Kişiler
Evlilik insan hayatının önemli bir aşaması olsa da gerek gelenekler gerek toplum baskısı nedeniyle söylenmek istenip söylenmeyen pek çok yönü de bulunan bir müessese. X'te de katılırsınız veya katılmazsınız; bu fikirlerini dile getirenler oldu.
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