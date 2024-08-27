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Evlilik Hakkında Linç Edilebilecekleri Fikirlerini Cesurca Söyleyen Kişiler

Evlilik Hakkında Linç Edilebilecekleri Fikirlerini Cesurca Söyleyen Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
27.08.2024 - 15:26

Evlilik insan hayatının önemli bir aşaması olsa da gerek gelenekler gerek toplum baskısı nedeniyle söylenmek istenip söylenmeyen pek çok yönü de bulunan bir müessese. X'te de katılırsınız veya katılmazsınız; bu fikirlerini dile getirenler oldu.

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