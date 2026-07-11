Metalin En Karanlık Şarkılarından Biri: Dissection’ın “Where Dead Angels Lie”ı

Where Dead Angels Lie yıllar içinde sadece Dissection'ın en sevilen şarkılarından biri olmadı, aynı zamanda grubun ve Jon Nödtveidt'in hikayesiyle iç içe geçen bir sembole dönüştü. Şarkı yayınlandıktan birkaç yıl sonra Jon'un karıştığı cinayet davası, hapis süreci ve 2006 yılında hayatına son vermesi, parçanın etrafındaki karanlık atmosferi daha da derinleştirdi. Aradan yaklaşık otuz yıl geçmesine rağmen hala konuşulmasının nedeni de biraz bu. Where Dead Angels Lie sadece iyi bir black metal şarkısı değil, metal tarihinin en karanlık ve en çok merak uyandıran hikayelerinden birinin de parçası...