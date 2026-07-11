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Metalin En Karanlık Şarkılarından Biri: Dissection’ın “Where Dead Angels Lie”ı

etiket Metalin En Karanlık Şarkılarından Biri: Dissection’ın “Where Dead Angels Lie”ı

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
11.07.2026 - 10:01
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Metal tarihinde bazı şarkılar vardır, grubun adını bilmesen bile bir yerde mutlaka karşına çıkar. Dissection'ın Where Dead Angels Lie'ı da tam olarak böyle bir parça. 90'lı yıllarda yayınlanmasına rağmen bugün hala yeni dinleyiciler tarafından keşfediliyor. Karanlık atmosferi, akılda kalan melodileri ve arkasındaki hikayeyle yıllar içinde bir şarkıdan çok daha fazlasına dönüştü. Peki 'Where Dead Angels Lie'ı bu kadar özel yapan neydi? Gelin birlikte bakalım. 👇

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Şarkı, Dissection'ın zirveye çıktığı dönemde yazıldı!

1995 yılı Dissection için oldukça hareketli bir dönemdi. Grup artık sadece İsveç'teki yeraltı sahnesinde konuşulan bir ekip olmaktan çıkmış, ekstrem metal dünyasının dikkatini çekmeye başlamıştı. İşte Where Dead Angels Lie da tam bu dönemde ortaya çıktı ve Storm of the Light's Bane albümünün en dikkat çeken parçalarından biri oldu. Muhtemelen o günlerde kimse bu şarkının yıllar sonra bile konuşulacağını tahmin etmiyordu.

Black metalin sertliğini melodiyle buluşturdu!

90'larda black metal sahnesi şekillenmeye başlamıştı. Birçok grup hız, kaos ve karanlık atmosfer üzerine yoğunlaşıyordu. Dissection ise burada güçlü melodileriyle öne çıkıyordu. Özellikle Where Dead Angels Lie'da bu çok net hissediliyor! Şarkı hem son derece karanlık hem de beklenmedik şekilde akılda kalıcıydı. Belki de bu yüzden yıllar sonra bile melodik black metal konuşulurken adı mutlaka geçen şarkılardan biri olmayı sürdürüyor.

O açılışı bir kez duyan kolay kolay unutmuyor...

Bazı şarkılar ilk saniyeden yumruğu vurur, bazıları ise seni yavaş yavaş içine çeker. Where Dead Angels Lie ikinci gruba giriyor. Şarkının o meşhur akustik gitar açılışı, dinleyiciyi daha ilk saniyelerde farklı bir atmosfere sokuyor. Sonra işler yavaş yavaş kararmaya başlıyor ve kendini Dissection'ın dünyasında buluyorsun. Bugün birçok hayranın şarkıyı daha ilk notalarından tanıyabilmesinin sebebi de bu. Açılış kısmı adeta parçanın imzası haline gelmiş durumda!

Şarkı sözleri, karanlığa doğru bir yolculuk gibi...

Şarkıyı özel yapan şeylerden biri de sözleri. Burada klasik anlamda bir iyilik-kötülük hikayesi anlatılmıyor. Şarkıya adını veren 'Where dead angels lie...' bölümü şarkının atmosferini güçlendiren en önemli anlardan biri. Yine sözlerde geçen 'Işığın ötesine geçtim.' ve 'Karanlığın içine doğru ilerliyorum.' gibi ifadeler, şarkının genel ruhunu özetliyor. Düşmüş melekler, karanlık güçler ve terk edilmiş kutsallık gibi temalarla birlikte parça, sadece sert bir metal şarkısı olmaktan çıkıp neredeyse karanlık bir hikayeye dönüşüyor. Zaten hayranların yıllardır bu sözleri konuşmasının nedeni de biraz bu, her dinleyişte farklı bir anlam yakalamak mümkün.

Jon Nödtveidt'in hayatı şarkıyı daha da karanlık hale getirdi.

Jon Nödtveidt'in hayatı şarkıyı daha da karanlık hale getirdi.

Şarkı ilk yayınlandığında insanlar onu etkileyici bir black metal parçası olarak dinliyordu. Ancak yıllar geçtikçe Jon Nödtveidt'in hayatında yaşananlar, parçaya farklı anlamlar yüklenmesine neden oldu. Tartışmalı açıklamaları, yaşadığı hukuki süreçler ve 2006 yılında hayatına son vermesi, hayranların şarkıya bugün çok daha farklı gözle bakmasına yol açtı. Özellikle ölüm ve karanlık dönüşüm temaları düşünüldüğünde, parçanın sözleri bazı dinleyicilere eskisinden daha ürpertici geliyor. Kısacası şarkının karanlık atmosferi sadece müzikten değil, arkasındaki hikayeden de besleniyor.

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Bu şarkı, Dissection'ı anlamak isteyenlerin ilk durağı oldu.

Bu şarkı, Dissection'ı anlamak isteyenlerin ilk durağı oldu.

Bir arkadaşın gelip sana 'Dissection'a hangi şarkıyla başlayayım?' diye sorsa, büyük ihtimalle vereceğin ilk cevabın 'Where Dead Angels Lie' olur. Çünkü grubu özel yapan neredeyse her şeyi bu şarkının içinde bulmak mümkün. Melodik gitarlar, karanlık atmosfer, Jon'un vokalleri ve grubun genel tarzı burada kusursuz şekilde birleşiyor. Bu yüzden yıllardır yeni dinleyicilerin giriş şarkısı olmayı sürdürüyor.

O meşhur çığlık yıllardır konuşuluyor!

Şarkıyı bilenlerin büyük kısmı aynı noktada heyecanlanıyor. Akustik bölümün ardından gelen o meşhur Jon Nödtveidt çığlığı, yıllardır parçanın en çok konuşulan detaylarından biri. Teknik analiz yapmaya gerek yok, duyunca neden sevildiğini zaten anlıyorsun. Bazen uzun gitar soloları değil, birkaç saniyelik bir vokal performansı akıllarda kalıyor. Where Dead Angels Lie da bunun en güzel örneklerinden biri.

Yıllar geçtikçe bir şarkıdan daha fazlasına dönüştü.

Yıllar geçtikçe bir şarkıdan daha fazlasına dönüştü.

Where Dead Angels Lie yıllar içinde sadece Dissection'ın en sevilen şarkılarından biri olmadı, aynı zamanda grubun ve Jon Nödtveidt'in hikayesiyle iç içe geçen bir sembole dönüştü. Şarkı yayınlandıktan birkaç yıl sonra Jon'un karıştığı cinayet davası, hapis süreci ve 2006 yılında hayatına son vermesi, parçanın etrafındaki karanlık atmosferi daha da derinleştirdi. Aradan yaklaşık otuz yıl geçmesine rağmen hala konuşulmasının nedeni de biraz bu. Where Dead Angels Lie sadece iyi bir black metal şarkısı değil, metal tarihinin en karanlık ve en çok merak uyandıran hikayelerinden birinin de parçası...

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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