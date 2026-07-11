Metalin En Karanlık Şarkılarından Biri: Dissection’ın “Where Dead Angels Lie”ı
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Metal tarihinde bazı şarkılar vardır, grubun adını bilmesen bile bir yerde mutlaka karşına çıkar. Dissection'ın Where Dead Angels Lie'ı da tam olarak böyle bir parça. 90'lı yıllarda yayınlanmasına rağmen bugün hala yeni dinleyiciler tarafından keşfediliyor. Karanlık atmosferi, akılda kalan melodileri ve arkasındaki hikayeyle yıllar içinde bir şarkıdan çok daha fazlasına dönüştü. Peki 'Where Dead Angels Lie'ı bu kadar özel yapan neydi? Gelin birlikte bakalım. 👇
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Şarkı, Dissection'ın zirveye çıktığı dönemde yazıldı!
Black metalin sertliğini melodiyle buluşturdu!
O açılışı bir kez duyan kolay kolay unutmuyor...
Şarkı sözleri, karanlığa doğru bir yolculuk gibi...
Jon Nödtveidt'in hayatı şarkıyı daha da karanlık hale getirdi.
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Bu şarkı, Dissection'ı anlamak isteyenlerin ilk durağı oldu.
O meşhur çığlık yıllardır konuşuluyor!
Yıllar geçtikçe bir şarkıdan daha fazlasına dönüştü.
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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