Metal Müziğin Bu Kadar Ağır Gelmesinin Sebebi Ne?

Metal müziğin en ilginç tarafı belki de burada ortaya çıkıyor. Kötü hissettiğinde herkesin aklına sakin bir şarkı dinlemek geliyor ama bazen tam tersine, içindeki duyguyla aynı yoğunlukta bir müzik dinlemek daha iyi hissettirebiliyor. Özellikle metal dinleyicileri, müziğin kendi öfkelerini veya streslerini dışarı atmalarına yardımcı olduğunu sık sık söylüyor ve araştırmalar da bunu destekleyen sonuçlar ortaya koyuyor. Yani metal size yeni bir öfke vermekten çok, zaten içinizde olan yoğun duygular için bir çıkış noktası sağlayabiliyor. Bu yüzden dışarıdan gürültü gibi gelen bir şarkı, dinleyen kişi için dünyanın en rahatlatıcı şeyi olabiliyor.