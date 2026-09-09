Metal Müziğin Bu Kadar Ağır Gelmesinin Sebebi Ne?
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Metal dinlemeyen birine ilk kez bir death metal şarkısı açtığınızda muhtemelen alacağınız tepki belli: “Bu ne ya?” olur! Çünkü metal gerçekten de diğer birçok müzik türüne göre daha sert, daha yoğun... Peki bunun sebebi sadece yüksek ses mi, yoksa beynimizin bu müziği algılama şekliyle de bir ilgisi var mı? Gelin açıklayalım. 👇
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1. Gitarın o kirli sesi aslında bilerek yaratılıyor.
2. Seslerin daha pes olması müziği daha ağır hissettiriyor.
3. Davullar işi iyice büyütüyor!
4. Vokallerin tarzı da alıştığımız şarkı söyleme biçiminden farklı.
5. Metal müzikte her şey aynı anda çok yoğun geliyor.
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6. Bu müzik neden bazı insanlarda adrenalin hissi yaratıyor?
7. Peki metal dinleyen insanlar gerçekten daha mı öfkeli?
8. Yani asıl mesele, metal müziğin öfke yaratmaktan çok onu dışarı çıkarması...
9. Sonuç olarak metal ağır olmaktan çok, sınırları zorluyor!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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