Yılların Eskitemediği Şarkı Hotel California'nın Hikayesi
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The Eagles'ın 1976'da yayınladığı, hepimizin en az bir kere dinlediği o eşsiz şarkı: Hotel California... Peki bu şarkının ardındaki hikaye ne?
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Hotel California aslında başlarda cennet gibi görünen lüks bir otelin zamanla kaçışın olmadığı büyüleyici bir kapana dönüşmesini anlatır.
1970'ler Amerika'sındaki şöhret hırsını, uyuşturucu bağımlılığını ve Amerikan rüyasının çöküşünü sert bir dille eleştiriyor.
Lüks ve haz odaklı bir hayata adım atan insanların zamanla bağımlılıklarının esiri olduğunu vurgular.
Şarkının etrafında yıllar boyunca gizemli satanist ritüellerden akıl hastanelerine kadar pek çok farklı şehir efsanesi türetildi.
Don Felder bu parçayı aslında çölde araba sürerken besteledi...
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Mexico'nun Baja California Sur bölgesindeki Todos Santos kasabasında gerçekten Hotel California adında tarihi bir otel bulunuyor.
1976 tarihli albümün kapağındaki o meşhur otel fotoğrafı tamamen gerçek.
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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