Yılların Eskitemediği Şarkı Hotel California'nın Hikayesi

Yıllarca şarkının burada yazıldığı veya ilham kaynağı olduğu söylentisi yayılmış, otel de bu ünü kullanarak turist çekmişti. Ancak Eagles üyeleri bu otelle bir ilgileri olmadığını belirterek 2017 yılında otele marka ihlali davası açmış ve otel yönetimi isminden şarkıyı pazarlama amaçlı yararlanmayacağını taahhüt ederek davayı tatlıya bağlamıştı.