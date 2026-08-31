Metal Dünyasının En Zor Bilgi Testine Var mısın?
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'Ben metal müziğe gönül verdim!' diyorsan, şimdi bunu kanıtlama zamanı. Bu testte metal tarihine damga vuran albümler, grup değişiklikleri, türlerin doğuşu ve yıllardır metalciler arasında konuşulan detaylarla karşındayız! Bakalım metal dünyasının en zorlu bilgi testinden alnının akıyla çıkabilecek misin? 👇
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1. "Unquestionable Presence" albümüyle teknik death metalin gelişiminde büyük rol oynayan grup hangisidir?
2. "Göteborg Sound" olarak bilinen melodik death metal akımının oluşmasında doğrudan rol oynamayan grup hangisidir?
3. Death grubunun ilk albümü "Scream Bloody Gore"da davuldaki isim kimdir?
4. Aşağıdaki gruplardan hangisi kariyerinin ilk yıllarında doom metal çalarken daha sonra gothic metalin öncülerinden biri hâline gelmiştir?
5. "The IVth Crusade" albümü hangi gruba aittir?
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6. Aşağıdaki müzisyenlerden hangisi hiçbir zaman Death grubunda yer almamıştır?
7. Bathory'nin Viking metal döneminin başlangıcı kabul edilen albümü hangisidir?
8. "None So Vile" albümüyle brutal death metal tarihine damga vuran grup hangisidir?
9. Aşağıdaki gruplardan hangisinin ilk albümünde Mikael Åkerfeldt yer almamıştır?
10. Metal dünyasında "USBM" kısaltması neyi ifade eder?
Bu test seni biraz yormuş gibi... 🙄
Metal müzik arşivin hiç de fena değil!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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