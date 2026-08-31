Metal Dünyasının En Zor Bilgi Testine Var mısın?

Metal müziğe sandığın kadar hakim değilsin. Ama üzülme çünkü bu test gerçekten günlük metal bilgisini değil, yılların birikimini ölçüyor. Buradaki soruların çoğu; albümler didik didik eden, röportaj okuyan ve metal tarihini merak eden insanların daha rahat cevaplayabileceği türdendi. Belki sevdiğin grupları çok iyi biliyorsun ama metal dünyası sandığından çok daha geniş bir evren. Sen de bu test sayesinde yeni bilgiler edinmiş olabilirsin. Metal müziği yaşamaya devam etmek istiyorsan daha fazlasını öğrenmeye devam et!