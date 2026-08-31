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Metal Dünyasının En Zor Bilgi Testine Var mısın?

etiket Metal Dünyasının En Zor Bilgi Testine Var mısın?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
31.08.2026 - 22:01
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'Ben metal müziğe gönül verdim!' diyorsan, şimdi bunu kanıtlama zamanı. Bu testte metal tarihine damga vuran albümler, grup değişiklikleri, türlerin doğuşu ve yıllardır metalciler arasında konuşulan detaylarla karşındayız! Bakalım metal dünyasının en zorlu bilgi testinden alnının akıyla çıkabilecek misin? 👇

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1. "Unquestionable Presence" albümüyle teknik death metalin gelişiminde büyük rol oynayan grup hangisidir?

2. "Göteborg Sound" olarak bilinen melodik death metal akımının oluşmasında doğrudan rol oynamayan grup hangisidir?

3. Death grubunun ilk albümü "Scream Bloody Gore"da davuldaki isim kimdir?

4. Aşağıdaki gruplardan hangisi kariyerinin ilk yıllarında doom metal çalarken daha sonra gothic metalin öncülerinden biri hâline gelmiştir?

5. "The IVth Crusade" albümü hangi gruba aittir?

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6. Aşağıdaki müzisyenlerden hangisi hiçbir zaman Death grubunda yer almamıştır?

7. Bathory'nin Viking metal döneminin başlangıcı kabul edilen albümü hangisidir?

8. "None So Vile" albümüyle brutal death metal tarihine damga vuran grup hangisidir?

9. Aşağıdaki gruplardan hangisinin ilk albümünde Mikael Åkerfeldt yer almamıştır?

10. Metal dünyasında "USBM" kısaltması neyi ifade eder?

Bu test seni biraz yormuş gibi... 🙄

Metal müziğe sandığın kadar hakim değilsin. Ama üzülme çünkü bu test gerçekten günlük metal bilgisini değil, yılların birikimini ölçüyor. Buradaki soruların çoğu; albümler didik didik eden, röportaj okuyan ve metal tarihini merak eden insanların daha rahat cevaplayabileceği türdendi. Belki sevdiğin grupları çok iyi biliyorsun ama metal dünyası sandığından çok daha geniş bir evren. Sen de bu test sayesinde yeni bilgiler edinmiş olabilirsin. Metal müziği yaşamaya devam etmek istiyorsan daha fazlasını öğrenmeye devam et!

Metal müzik arşivin hiç de fena değil!

Belli ki sen metal müzikle uzun yıllardır haşır neşirsin ve dinlediğin müziğin arka planını da merak ediyorsun. Albüm isimleri, grup üyeleri ve alt türler konusunda sağlam bir temel oluşturmuşsun. Tabii testte boşu boşuna 'En zor!' diye belirtmedik, birkaç soru gerçekten en sıkı metalcileri bile düşündürecek seviyedeydi. Birkaç detay dışında gayet iyi bir performans sergiledin. Biraz daha kurcalarsan metal müzikle ilgili bilmediğin hiçbir şey kalmaz!

Sen metal müzik vikipedisi olmuşsun! 🤘

Buraya kadar geldiysen gerçekten tebrikler! 👏 Bu testte ezberlenmiş popüler bilgilerden özellikle kaçındık ve sen buna rağmen yüksek bir skor yapmayı başardın. Demek ki sadece albümleri dinlememiş; grupların hikayelerini, türlerin gelişimini ve metal tarihindeki önemli kırılma noktalarını da takip etmişsin. Muhtemelen yeni bir grupla tanıştığında önce kadrosuna, eski üyelerine ve diskografisine bakıyorsundur. Kısacası metal senin için yıllardır ilgiyle takip ettiğin, içine daldıkça daha fazlasını öğrenmek istediğin bir dünya. 🤘

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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