Meta Ray-Ban İş Birliğinde Ürettiği Gözlüğün Çok Üstünde Özelliklere Sahip Yeni Cihazını Bu Yıl Tanıtacak!

Söylentilere göre Meta'nın artırılmış gerçeklik teknolojisine sahip gözlük projesi Orion bu yıl içinde tanıtılabilir ancak bu yenilikçi gözlüğün son kullanıcılara ulaşması birkaç yıl sürebilir. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1