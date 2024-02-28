Meta Ray-Ban İş Birliğinde Ürettiği Gözlüğün Çok Üstünde Özelliklere Sahip Yeni Cihazını Bu Yıl Tanıtacak!
Meta Ray-Ban İş Birliğinde Ürettiği Gözlüğün Çok Üstünde Özelliklere Sahip Yeni Cihazını Bu Yıl Tanıtacak!
Söylentilere göre Meta'nın artırılmış gerçeklik teknolojisine sahip gözlük projesi Orion bu yıl içinde tanıtılabilir ancak bu yenilikçi gözlüğün son kullanıcılara ulaşması birkaç yıl sürebilir. Detaylar içerikte. 👇
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Meta, şu anda Ray-Ban ile birlikte piyasaya sürdüğü akıllı gözlüklerin ötesinde, daha ileri teknolojiye sahip bir artırılmış gerçeklik (AR) gözlüğü geliştirme çalışmalarına devam ediyor.
"Orion" adı verilen bu proje artırılmış gerçeklik teknolojisini en üst düzeye taşımayı hedefliyor.
Business Insider tarafından aktarılan bilgilere göre Meta'nın her yıl düzenlenen "Connect" etkinliğinde bu yıl, henüz son kullanıcıya sunulmaya hazır olmayan yeni AR gözlüğünü tanıtması bekleniyor.
Kaynaklar etkinlikte cihazın sunduğu özelliklerin detaylarıyla açıklanacağını belirtiyorlar. Ayrıca Meta'nın bu ürünü piyasaya sürmeye kararlı olduğu ve mükemmel bir sonuç elde etmek için çalışanları üzerinde baskı oluşturduğu ifade ediliyor.
Orion gözlüğü mevcut Ray-Ban iş birliğiyle üretilen akıllı gözlüklerden çok daha fazla özelliğe sahip olacak şekilde tasarlanıyor.
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İddialara göre Orion hem artırılmış gerçeklik hem de sanal gerçeklik uygulamalarını destekleyecek ve Meta'nın metaverse teknolojileriyle entegre çalışacak. Bu, Meta'nın uzun yıllardır büyük yatırımlar yaparak geliştirdiği ve sürekli zarar ettiği metaverse alanında önemli bir adım olarak görülüyor.
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